Pasajera empujó a una guarda de seguridad del sistema MIO en Cali hacia la vía, todo quedó en video

La trabajadora terminó en el pavimento con traumatismos e incapacidad médica - crédito Reporte Urbano / X

Durante el 11 de junio de 2026 se viralizó un video a través de redes sociales, en el que se aprecia el momento en el que una mujer empujó a una guarda de seguridad a las vías del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO de Cali, capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, la agresora fue capturada después de lanzar a una guarda del sistema hacia el carril exclusivo en la estación Buitrera, en el sur de Cali, precisamente en el momento en el que los buses se encontraban en circulación.

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El brutal acto de violencia quedó registrado en video y desató la indignación de la comunidad a través de las redes sociales, debido a que la mujer puso en riesgo la vida de la trabajadora y no mostró ningún tipo de arrepentimiento por hacerlo.

En la tarde del jueves, las autoridades confirmaron que la agresora quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por las lesiones ocasionadas a la trabajadora.

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Una usuaria empujó a una guarda de seguridad en la Estación Buitrera del MIO, causándole una caída desde la plataforma y poniendo en riesgo su integridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reporte oficial de la Policía de Cali

A través de un comunicado, las autoridades informaron que una mujer de 25 años fue capturada en flagrancia por lesiones personales tras agredir y empujar a una guarda de seguridad del sistema MIO en Cali.

De acuerdo con la información recopilada por los uniformados y el señalamiento directo de la víctima, la discusión comenzó cuando la guarda exigió los requisitos para el ingreso de un canino: uso de bozal y presentación del carné de vacunación.

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La Policía indicó que la usuaria golpeó en el rostro a la funcionaria y luego la empujó desde la plataforma hacia la vía exclusiva del articulado. El caso elevó a cinco las capturas registradas en lo corrido de 2026 por agresiones a guardas de seguridad en distintas estaciones de la ciudad, de acuerdo con la misma institución.

La capitán Juliana Quintana, jefe de Policía del Sistema de Transporte Masivo MIO, entregó detalles del ataque en el que resultó lesionada una guarda de seguridad - crédito Policía Metropolitana de Cali

De acuerdo con lo informado por medios locales como El País, la ciudadana que resultó afectada por este episodio fue trasladada a un centro asistencial, en el que recibió varios días de incapacidad por los traumatismos.

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Cabe mencionar que el artículo 146 del Código Nacional de la Policía Nacional contempla multas de $216.474 a $1.731.792, equivalentes a 4 a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, para agresiones en sistemas de transporte.

Del mismo modo, se estima que las autoridades podrían imputar delitos en contra de la señalada responsable por la violencia contra servidor público, lesiones personales y hasta tentativa de homicidio, por lo que se está a la espera de los avances en el proceso judicial.

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Las autoridades se encuentran atendiendo la situación - crédito Colprensa

Alerta por casos de violencia dentro y fuera del sistema de transporte en Cali

El cuerpo de una persona fue hallado el lunes 25 de mayo de 2026 dentro de un costal abandonado cerca de una estación del MIO en el barrio La Rivera, en el norte de Cali, tras el aviso de residentes que detectaron un olor fuerte en la vía pública.

La Policía atribuyó el contexto de estos hechos a disputas criminales: “Vemos esa ola de violencia que se da en el marco de lo que tiene que ver con ajustes de cuentas entre estos grupos criminales, que aprovechan los fines de semana... De esos homicidios, el 46% de las víctimas tenían precisamente registros o anotaciones judiciales”, afirmó a Blu Radio el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.

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Según información preliminar, el hallazgo ocurrió en un separador vial de la calle 70, entre las carreras 1J y 1H, en inmediaciones de la estación del MIO del sector. Los transeúntes alertaron a las autoridades al notar el costal en ese punto.

La violencia desmedida en Cali tiene en alerta a las autoridades - crédito Colprensa

Al lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Cali y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para acordonar la zona y realizar la inspección. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para exámenes forenses que permitan establecer la identidad y la causa de muerte.

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Las autoridades indicaron que este sería el segundo caso de un cadáver encontrado en condiciones similares en menos de dos semanas en la ciudad. Las autoridades se encuentran analizando versiones preliminares sin confirmación oficial que señalan que el costal pudo haber sido abandonado por desconocidos que se movilizaban en un vehículo.