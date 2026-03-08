Medio Ambiente

El olivo entra en la bóveda del fin del mundo: así se protege el legado genético del Mediterráneo

Instituciones científicas europeas coordinan el resguardo a largo plazo de variedades emblemáticas, asegurando la disponibilidad de aceitunas y aceite frente a amenazas como el cambio climático, las enfermedades y la pérdida de biodiversidad

Guardar
La Bóveda Global de Semillas
La Bóveda Global de Semillas de Svalbard alberga por primera vez semillas de olivo para proteger la diversidad genética frente al cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los olivos se encuentran bajo amenaza. Entre los principales riesgos figuran el cambio climático, la pérdida acelerada de diversidad genética y la proliferación de plagas y enfermedades vinculadas a los sistemas de producción modernos, cada vez menos diversificados.

La comunidad investigadora internacional considera fundamental salvaguardar el patrimonio genético de los olivos, tanto de los ejemplares silvestres como de las variedades tradicionales cultivadas, no solo por una preocupación científica, sino porque tiene repercusiones directas en la seguridad alimentaria mundial.

El resguardo a largo plazo de estos recursos resulta esencial para garantizar la producción futura de aceitunas y aceite, productos característicos de la cuenca mediterránea. Así, la conservación genética del olivo se plantea como una estrategia clave ante posibles catástrofes naturales, conflictos o crisis globales que puedan afectar la disponibilidad de este cultivo.

Frente a este escenario, la Bóveda Global de Semillas de Svalbard comenzó a albergar semillas de olivo. Esta bóveda constituye una de las infraestructuras más seguras para la protección de recursos fitogenéticos.

El olivo enfrenta amenazas crecientes
El olivo enfrenta amenazas crecientes como el cambio climático y la proliferación de plagas que ponen en riesgo su legado mundial (Imagen Ilustrativa Infoae)

Ubicada en el ártico noruego y conocida internacionalmente como la “bóveda del fin del mundo”, ofrece almacenamiento seguro y prolongado para duplicados de semillas provenientes de bancos de germoplasma de todo el mundo. Está diseñada para resistir fallos eléctricos y catástrofes, aprovechando el permafrost natural para mantener las semillas a una temperatura estable de –18 °C, considerada óptima para su conservación a largo plazo.

Esta incorporación representa un paso relevante en la protección internacional de la especie, al reforzar las posibilidades de recuperación y preservación del olivo ante escenarios adversos. Desde este invierno, las semillas de olivo de las variedades más relevantes y sus poblaciones silvestres cuentan con un resguardo seguro en las cámaras subterráneas de Svalbard, como parte de un esfuerzo coordinado entre instituciones científicas europeas de referencia en biotecnología, bancos de germoplasma y recursos genéticos.

Un aspecto particular del olivo es que, tradicionalmente, su multiplicación se realiza por reproducción vegetativa y no mediante semillas. Sin embargo, la preservación de la diversidad genética del olivo se vuelve indispensable, dado que fortalece la capacidad de adaptación de la especie frente a amenazas ambientales y sanitarias. Por este motivo, la decisión de conservar semillas en una instalación internacional constituye un enfoque excepcional dentro de las estrategias de resguardo de la especie.

El papel global de la Bóveda de Svalbard

Bóveda del fin del mundo.
Bóveda del fin del mundo. Foto: National Geographic

La inclusión del olivo en la bóveda se realizó en el marco del proyecto europeo H2020 GEN4OLIVE, enfocado en la conservación, caracterización y valorización de los recursos genéticos de la especie. La iniciativa contó con la participación del Banco de Germoplasma Mundial de Olivo de la Universidad de Córdoba (BGMO-UCO), un banco de relevancia internacional para la investigación en oleicultura, responsable de seleccionar las 50 variedades de olivo más importantes y difundidas a nivel global.

Las semillas se recolectaron de árboles de polinización libre pertenecientes a la colección del BGMO-UCO, que alberga un total de 700 variedades diferentes, incluidas algunas de poblaciones silvestres.

El proyecto integró además la colaboración de la Universidad de Granada, que identificó y recolectó semillas de cuatro poblaciones de acebuche —el olivo silvestre— procedentes de distintas regiones de la península ibérica y de las islas Canarias. Este esfuerzo conjunto permitió reunir un espectro representativo de la variabilidad genética del olivo cultivado y silvestre, cubriendo el mayor rango posible de diversidad.

Recolección y logística del depósito

La recolección y procesamiento de las semillas implicó un meticuloso trabajo técnico. De cada muestra se recogieron más de 1.500 aceitunas, sometidas a procesos de eliminación de pulpa, limpieza de restos orgánicos y secado de los endocarpos, estructuras óseas que envuelven la semilla y la protegen de factores externos. Posteriormente, las muestras fueron clasificadas y etiquetadas según variedad, origen y código de recolección.

El proyecto europeo GEN4OLIVE permitió
El proyecto europeo GEN4OLIVE permitió seleccionar 50 variedades de olivo y poblaciones silvestres para su preservación internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas se enviaron al Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) del INIA-CSIC, donde se realizaron ensayos de germinación para evaluar la viabilidad de cada lote. El CRF conservará una copia de seguridad de todas las semillas y será responsable de realizar controles cada diez años para verificar su capacidad de germinar en el futuro.

Una parte de las semillas se almacena en recipientes herméticos a –18 °C, mientras que el resto se introduce en sobres especiales con información detallada sobre su origen y características, datos que también se incorporan a las bases de datos de NordGen, la entidad nórdica especializada en recursos genéticos que gestiona la bóveda de Svalbard.

El transporte desde España hasta la bóveda exigió una logística precisa, con trayectos terrestres y aéreos hasta la ciudad de Longyearbyen, próxima a la instalación ártica. Finalmente, las semillas fueron depositadas en las cámaras subterráneas de Svalbard, donde permanecerán almacenadas a largo plazo, protegidas frente a cualquier eventualidad.

Cooperación europea y repercusiones

El depósito de semillas de olivo en la bóveda es la primera vez que se resguarda material genético del olivo en esta infraestructura global. Este logro es fruto de la cooperación internacional entre universidades, centros de investigación y organismos europeos, y constituye una garantía adicional para la conservación de un cultivo fundamental en los países mediterráneos. Además, refuerza la seguridad alimentaria global al asegurar la disponibilidad de recursos genéticos para las generaciones futuras.

Temas Relacionados

OlivosAceitunas y AceiteSeguridad AlimentariaConservación GenéticaBóveda Global de Semillas de SvalbardNordGenUniversidad de CórdobaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo una tortuga perdida en Australia volvió a encender las alarmas por el impacto del cambio climático en los hábitats marinos

El hallazgo y seguimiento de Bulwal Bilima, que había sido liberada en la isla Lord Howe, advirtio los riesgos y desafíos que enfrentan las especies ante la expansión de aguas cálidas y la alteración de rutas migratorias

Cómo una tortuga perdida en

El número de incendios forestales aumenta un 57% en República Dominicana entre 2020 y 2025

Las cifras oficiales muestran que los siniestros registrados durante los seis años más recientes superan los periodos anteriores, tendencia que coincide con la advertencia internacional sobre el aumento global de incendios en extensiones boscosas

El número de incendios forestales

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria

Lo reveló un informe de científicos de Alemania y Finlandia con la colaboración de especialistas de países como Argentina y Colombia. Detectaron que la forma de comer, moverse y consumir influye directamente en la pérdida de especies. Qué recomiendan

No basta solo con cuidar

De bosques nubosos a arrecifes rebosantes de vida: 6 destinos únicos que fusionan conservación ambiental y descanso

Al explorar estos paisajes remotos, los viajeros pueden sumarse a iniciativas donde pobladores y científicos impulsan experiencias participativas con impacto ecológico real. Desde monitoreo de fauna hasta aprendizaje de saberes ancestrales, qué hacer en cada uno

De bosques nubosos a arrecifes

La sorprendente recuperación genética del koala desafía las ideas sobre extinción y conservación

Un nuevo estudio revela que poblaciones australianas muestran señales evolutivas inesperadas y abre la puerta a estrategias innovadoras para salvar especies en peligro

La sorprendente recuperación genética del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La rica fruta que ayudar

La rica fruta que ayudar a reducir la inflamación de la próstata e incluso disminuye el riesgo de padecer cáncer

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: hay normalidad en la jornada de votación, y más de 700 denuncias de presuntos delitos electorales

8M: Mujeres destacan en desempeño, pero reciben menos promociones y aumentos salariales, según estudio

Resultados Chontico Día: último sorteo del domingo 8 de marzo

“La pega”: 50 fotoperiodistas de varios estados intervienen las vallas de Bellas Artes con una exposición

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Ecuador abre registro para que emprendedoras se formalicen y accedan a cursos e incentivos

Mujeres marchan en Honduras contra la violencia machista y por justicia para Berta Cáceres

110-84. Jean Montero lidera una contundente victoria del Valencia

EE.UU. niega que México tenga "la puerta cerrada" en la coalición militar contra cárteles

Crónica del Ucrania - España: 1-3

ENTRETENIMIENTO

Ethan Hawke revivió la noche

Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”

“Outlander”: así fue el impactante inicio de la temporada final de la serie

Maggie Gyllenhaal defendió la crudeza de la violencia en ‘¡La novia!’: “Maquillarla sería una falta de respeto”

Hilary Duff lanza un tema inspirado en un amor polémico y revive el misterio sobre su relación con Leonardo DiCaprio

Michael J. Fox y Christopher Lloyd celebran su amistad a 40 años de “Volver al futuro”: “Cenando con mi mejor amigo”