Colombia

Petro cuestionó a De la Espriella por desacatar el fallo sobre su eslogan ‘Firmes por la Patria’: aseguró que “Evade la ley”

Durante su visita oficial a Nueva York, el mandatario también reprochó que el aspirante acudiera a una jurisdicción extranjera para denunciarlo en lugar de presentar el caso en Colombia, y afirmó que responderá cada vez que “sea calumniado”

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Durante su visita oficial a Nueva York, el mandatario señaló que una tutela del Tribunal Superior de Bogotá ordenó retirar piezas proselitistas con emblemas nacionales y la consigna asociada a su movimiento - crédito Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó un fuerte reproche contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella por ignorar el fallo judicial que le impide utilizar la frase “Firmes por la Patria” en su campaña.

La controversia se intensificó durante la visita oficial del mandatario a Nueva York, donde asistió a una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aprovechó para referirse a la denuncia interpuesta contra él por De la Espriella ante la justicia de Estados Unidos.

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Presencia de Petro en Nueva York y el origen del conflicto

Durante su agenda en la ciudad de Nueva York, Petro resaltó el desacato de Abelardo de la Espriella frente a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó retirar de la campaña del candidato símbolos patrios y frases asociadas a la identidad nacional, incluida “Firmes por la Patria”. El mandatario expresó que De la Espriella “vino a acusarme ante la justicia de Estados Unidos y me defendí. Y cada vez que se me calumnie, me defiendo”.

La polémica gira en torno a la negativa del candidato a cumplir la tutela admitida por el tribunal, que también involucra a su movimiento político, Defensores de la Patria, y al Consejo Nacional Electoral (CNE). Como medidas provisionales, la justicia dispuso el retiro de toda publicidad que utilice la bandera, el escudo, logos oficiales, imágenes de instituciones militares y frases alusivas a la defensa de la patria.

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El presidente Gustavo Petro rechazó la idea de que se acaben los ODS -crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr
La controversia entre Petro y Abelardo de la Espriella se intensificó en Nueva York durante la visita oficial del presidente a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU -crédito Juan Cano/Presidencia

Reproche público del presidente Petro

El jefe de Estado fue enfático al cuestionar la decisión de De la Espriella de no presentar la denuncia ante las autoridades colombianas, sino ante la justicia de Estados Unidos.

“Aquí, por razones que considero y lo voy a repetir públicamente, la firmeza de la patria de Abelardo de la Espriella no es de Colombia, porque no puso la denuncia en la justicia colombiana, sino que es firme ante su otra patria, que es los Estados Unidos de Norteamérica, a los cuales respeto y respeto a sus ciudadanos, pero no me parece respetable que se irrespete la Constitución de Colombia tratando de ser presidente de Colombia”, expuso el mandatario.

Petro también subrayó que, a diferencia de De la Espriella, ha cumplido con la normativa sobre el uso de símbolos patrios en sus campañas políticas. “Cómo evadir la sentencia del tribunal sobre símbolos patrios que hace mucho se creó como ley, evade la ley, que yo he respetado en todas mis campañas desde entonces y que no se quiere cumplir o, peor, tratando de llevar a un presidente de la República a la justicia extranjera de otro país, que para mí es extranjera”, reiteró el jefe de Estado.

Petro cuestionó que Abelardo de la Espriella presentara una denuncia ante la justicia de Estados Unidos en lugar de acudir primero a la justicia colombiana - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP
Petro cuestionó que Abelardo de la Espriella presentara una denuncia ante la justicia de Estados Unidos en lugar de acudir primero a la justicia colombiana - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

La tutela y sus implicaciones en la campaña electoral

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá generó debate en el país, pues afecta directamente las piezas publicitarias y los mensajes de la campaña de De la Espriella. El tribunal admitió la tutela tras considerar que el uso de símbolos y frases podría vulnerar disposiciones legales sobre el respeto a los emblemas nacionales y la institucionalidad.

El movimiento Defensores de la Patria y el propio Abelardo de la Espriella defendieron públicamente su derecho a utilizar la frase, argumentando que representa valores nacionales. No obstante, la medida cautelar se mantiene vigente mientras el proceso avanza en la justicia colombiana.

Críticas sobre la vía judicial en el exterior

Una de las críticas principales de Gustavo Petro apunta a la decisión de acudir a una jurisdicción extranjera en vez de agotar primero los recursos legales en Colombia. El presidente afirmó:

“Mis ideas son libres aquí y Abelardo ha tenido la decisión de no cumplir en la justicia colombiana sus deberes como ciudadano colombiano, sus derechos, que los tiene, sino acudir a una justicia extranjera a Colombia, al Estado de Colombia, a la sociedad de Colombia, que para él es su justicia de compatriotas, es su patria”.

La controversia entre Petro y Abelardo de la Espriella se intensificó en Nueva York durante la visita oficial del presidente a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU - crédiro Ricardo Maldonado Rozo / EFE
La controversia entre Petro y Abelardo de la Espriella se intensificó en Nueva York durante la visita oficial del presidente a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU - crédiro Ricardo Maldonado Rozo / EFE

La postura de Petro resalta la importancia de respetar la autonomía de la justicia local, especialmente en un contexto electoral donde la legitimidad de los procedimientos nacionales cobra relevancia para la opinión pública.

Abelardo de la Espriella, por su parte, aún no ha retirado de manera oficial los elementos cuestionados de su campaña, lo que motivó un seguimiento cercano de parte de sectores políticos y de la sociedad civil.

La controversia sobre el uso de frases y símbolos nacionales en campañas electorales se suma a la discusión sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto a la institucionalidad.

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