Por qué la disminución del consumo de vísceras impacta en la nutrición y el medio ambiente

La disminución del consumo de vísceras eleva el desperdicio alimentario y aumenta la huella ecológica de la producción cárnica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde tiempos remotos, el consumo de offal—vísceras y órganos comestibles como el hígado, el corazón y los riñones—ha estado presente en la alimentación de diversas culturas.

Con el paso del tiempo, las preferencias se han inclinado por los cortes de músculo y los cambios en los hábitos alimentarios han desplazado estos productos, provocando modificaciones en el perfil nutricional de la dieta y afectando el equilibrio ambiental de la producción ganadera.

Según reportes de National Geographic, la disminución en el consumo de vísceras tiene implicancias nutricionales y ambientales, mientras que investigaciones como las publicadas en Food Research International aportan mediciones sobre los nutrientes presentes en estos órganos y analizan potenciales beneficios.

La reducción en el consumo de vísceras ha traído consigo un aumento del desperdicio alimentario. En el pasado, gran parte de estos órganos se incluía en la dieta diaria o en celebraciones, pero actualmente suelen terminar descartados o se destinan a la alimentación animal. El desaprovechamiento de estos alimentos ricos en nutrientes incrementa la huella ecológica de la producción cárnica.

Los análisis de Food Research International sugieren que un uso total de los animales contribuiría tanto a la disminución del desperdicio como a la mejora de la seguridad alimentaria global.

El offal, compuesto por hígado, riñón y corazón, contiene altas concentraciones de vitamina A, hierro y vitamina B12 esenciales para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto ambiental y aprovechamiento de las vísceras

La gestión inadecuada de órganos y vísceras influye directamente en la sostenibilidad ambiental debido a la emisión de residuos adicionales y la pérdida de recursos nutritivos.

Aprovechar integralmente los animales, conforme a lo indicado por Food Research International, no solo optimiza la utilización de proteína animal, sino que podría disminuir la presión ambiental causada por la producción ganadera intensiva. Este enfoque integrador fomenta la reducción del desperdicio, contribuyendo a sistemas alimentarios más sostenibles.

La tendencia de descartar órganos comestibles repercute en la cadena de suministro y dificulta el acceso a fuentes asequibles de nutrientes para poblaciones con inseguridad alimentaria. Diversas sociedades están revaluando estos hábitos para adaptar prácticas culinarias que sean acordes a criterios de sustentabilidad.

El hígado supera a otros alimentos en aporte de vitamina A, hierro y folato, vitales para la prevención de deficiencias nutricionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valor nutricional comparado

El offal sobresale por su concentración de vitamina A, hierro y vitamina B12, nutrientes cuya ingesta adecuada previene deficiencias relevantes en salud pública. Comparado con los cortes de músculo, órganos como el hígado, el riñón y el corazón contienen mayores cantidades de proteínas de alta calidad, minerales esenciales y vitaminas fundamentales para la función inmunológica y metabólica.

El hígado se destaca como una fuente superior de vitamina A, hierro y folato; el corazón aporta coenzima Q10 y zinc; el riñón ofrece niveles elevados de vitamina B12, riboflavina y hierro. Por su parte, el bazo suministra hierro y vitamina C, lo que amplía el espectro de beneficios nutricionales específicos de cada víscera.

Los nutrientes presentes en estas piezas cumplen funciones que van desde el soporte inmunológico, la producción de energía, hasta la prevención de enfermedades por deficiencia, posicionando al consumo de offal como una alternativa nutricionalmente valiosa frente a los cortes de músculo convencionales.

Contraindicaciones y seguridad alimentaria

Existen situaciones donde el consumo de vísceras requiere precaución. El contenido elevado de vitamina A en el hígado puede resultar perjudicial para embarazadas, dado el riesgo de malformaciones fetales por sobredosificación.

Personas con enfermedades renales o con gota deben limitar la ingesta de riñón y órganos ricos en purinas. Además, estos alimentos pueden acumular contaminantes y residuos farmacológicos, dependiendo del origen animal, lo que subraya la necesidad de optar por vísceras provenientes de fuentes confiables.

Las recomendaciones científicas actuales insisten en que el análisis del perfil nutricional debe acompañarse de un control riguroso de la procedencia para garantizar la seguridad de quienes incorporen estos alimentos a su dieta.

Garantizar la seguridad alimentaria al consumir vísceras requiere controlar la procedencia y moderar la frecuencia de ingesta (Adobe Stock)

Nuevas tendencias y estrategias de consumo

Actualmente, chefs y nutricionistas promueven iniciativas para reintegrar las vísceras a la gastronomía moderna. Se impulsa la cocina nose-to-tail, que busca aprovechar la totalidad del animal, y se exploran recetas innovadoras para reducir barreras culturales asociadas al consumo de offal.

Asimismo, campañas educativas apoyadas por estudios como los de Food Research International subrayan los beneficios ambientales y económicos de reincorporar estos productos.

Las nuevas estrategias buscan rescatar tradiciones culinarias, reducir el desperdicio alimentario y favorecer el acceso de la población a opciones ricas en nutrientes y sostenibles, atendiendo tanto la dimensión ambiental como la nutricional del consumo de vísceras.