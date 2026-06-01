Día Mundial de los Arrecifes: por qué son clave para la biodiversidad marina y la protección de las costas

Los arrecifes coralinos cubren menos del 1 % del océano y albergan cerca del 25 % de las especies marinas conocidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 1 de junio, el Día Mundial de los Arrecifes pone el foco sobre unos ecosistemas de los que dependen la vida marina y millones de personas, en un momento en que hasta el 90% de los corales podría verse afectado hacia 2050 si el calentamiento global llegara a 1,5 °C, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La magnitud ecológica de estos sistemas contrasta con su tamaño: los arrecifes coralinos cubren menos del 1% del océano y son hogar de alrededor del 25% de todas las especies marinas conocidas, según la Universidad de Burgos. La ONU los define como “el ecosistema con mayor biodiversidad del océano”.

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También tienen un peso directo sobre la vida humana. Según la ONU, benefician a 1.000 millones de personas de manera directa o indirecta y aportan hasta USD 2,7 billones al año en servicios como protección costera, seguridad alimentaria, turismo y materias primas para medicamentos.

Los arrecifes sostienen biodiversidad, costas y cadenas alimentarias marinas

La Organización de las Naciones Unidas define a los arrecifes como el ecosistema con mayor biodiversidad del océano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arrecifes son comunidades marinas formadas por millones de seres que comparten una estructura rocosa que ellos mismos construyen al excretar carbonato de calcio, según la Universidad de Burgos.

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En ese entramado conviven microorganismos, plancton, bacterias, algas, anémonas, crustáceos, gasterópodos, peces y tortugas, razón por la que Charles Darwin los llamó “oasis oceánicos”, de acuerdo con la misma fuente.

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los ecosistemas de arrecifes de coral son conjuntos complejos y diversos de especies que interactúan entre sí y con el entorno físico.

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Juan Torres-Pérez, científico investigador y especialista en arrecifes de coral del Centro de Investigación Ames de la NASA, explicó a National Geographic que los arrecifes son estructuras naturales o artificiales colonizadas por organismos, mientras que los corales son animales del filo Cnidaria compuestos por cientos o miles de pólipos.

La Organización de las Naciones Unidas advierte que hasta el 90 % de los corales podría verse afectado hacia 2050 si el calentamiento llega a 1,5 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los arrecifes son estructuras similares a crestas, naturales o artificiales”, explicó Pérez. También precisó: “Significa un lugar que está colonizado por diferentes organismos y puede ser algo hecho por humanos, si alguien apila un montón de neumáticos de coche, por ejemplo, que luego son colonizados por distintos organismos”.

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La función de los arrecifes no se limita a alojar especies. Según Oceana, la organización internacional dedicada a la conservación de los océanos, son espacios de reproducción, modifican la dirección y velocidad de las corrientes marinas, están vinculados con manglares y pastos marinos donde algunas especies atraviesan sus etapas larvarias y juveniles, y actúan como barrera natural frente a huracanes.

La ONU añade que esa red ecológica incluye relaciones simbióticas afinadas durante millones de años de evolución. En un recorrido educativo publicado por Naciones Unidas, The Ocean Agency muestra cómo anémonas, algas y peces payaso dependen de esos vínculos, y cómo los tiburones contribuyen a mantener sanos los arrecifes al regular cadenas tróficas y evitar la proliferación de algas que bloquean la luz y consumen oxígeno.

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El cambio climático y la presión humana empujan a los corales hacia una pérdida masiva

La amenaza principal para los arrecifes de coral es el cambio climático, según la ONU. El estrés térmico hace que los corales expulsen las microalgas con las que viven en simbiosis, se blanqueen y, si la temperatura del agua no vuelve a un rango tolerable, mueran por falta de alimento.

La sobrepesca, la contaminación y los desarrollos costeros figuran entre las presiones humanas que amenazan estos ecosistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa vulnerabilidad ya se mide en cifras. Entre 2009 y 2018 se perdió el 14% de los corales de los arrecifes del mundo por varios episodios de blanqueamiento, según el informe Status of Coral Reefs of the World: 2020, publicado por la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

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El mismo medio señaló, a partir de datos del IPCC, que los arrecifes de coral están entre los ecosistemas más vulnerables del planeta frente a los daños causados por la actividad humana. Según esa información, hasta el 99% de los corales podría desaparecer con un calentamiento de 2 °C.

La Universidad de Burgos advirtió que el calentamiento de los océanos, la pesca excesiva y la contaminación figuran entre los riesgos que afrontan estos ecosistemas. Según el informe Arrecifes en riesgo del Instituto de Recursos Mundiales, el 60% de los arrecifes del mundo está amenazado por actividades como la sobrepesca, la pesca destructiva, los desarrollos costeros y la contaminación.

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Ese deterioro tiene efectos que van más allá del mar. Según la NASA, los arrecifes evitan la erosión costera y protegen las costas de los daños causados por huracanes, además de generar alrededor de USD 36.000 millones anuales en ingresos en todo el mundo.

La presencia de tiburones favorece el equilibrio del ecosistema al controlar poblaciones de depredadores intermedios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad distingue tres tipos de arrecifes por su estructura: coralinos, rocosos y artificiales.

Los arrecifes rocosos están formados por rocas de distintos tamaños que sirven de base para el crecimiento de algas y refugio de peces e invertebrados, y se localizan sobre todo en las islas del norte del Golfo de California y en las costas de Sonora y Sinaloa.

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Los artificiales se construyeron para disminuir la presión sobre los naturales o se han formado sobre barcos hundidos y pilotes de infraestructura marina. Los arrecifes coralinos, por su parte, son formados por pólipos de coral que viven unidos en colonias de hasta miles de individuos. Esa organización da lugar a distintos tipos: costeros, de barrera, de plataforma y atolones.

La preservación de estos arrecifes de coral exige medidas para frenar el cambio climático, reducir la contaminación y promover la gestión sostenible de los recursos marinos. Según Naciones Unidas, “la supervivencia de los arrecifes depende de la acción colectiva para limitar el calentamiento global y proteger la vida marina”.