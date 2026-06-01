Medio Ambiente

Día Mundial de los Arrecifes: por qué son clave para la biodiversidad marina y la protección de las costas

Naciones Unidas advierte que, si no se frena el calentamiento global, hasta el 90% de los corales podría verse afectado para 2050

Guardar
Google icon
Imagen submarina que muestra varios caracoles reina con conchas rosadas y anaranjadas sobre algas verdes, con peces tropicales a la distancia.
Los arrecifes coralinos cubren menos del 1 % del océano y albergan cerca del 25 % de las especies marinas conocidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 1 de junio, el Día Mundial de los Arrecifes pone el foco sobre unos ecosistemas de los que dependen la vida marina y millones de personas, en un momento en que hasta el 90% de los corales podría verse afectado hacia 2050 si el calentamiento global llegara a 1,5 °C, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La magnitud ecológica de estos sistemas contrasta con su tamaño: los arrecifes coralinos cubren menos del 1% del océano y son hogar de alrededor del 25% de todas las especies marinas conocidas, según la Universidad de Burgos. La ONU los define como “el ecosistema con mayor biodiversidad del océano”.

PUBLICIDAD

También tienen un peso directo sobre la vida humana. Según la ONU, benefician a 1.000 millones de personas de manera directa o indirecta y aportan hasta USD 2,7 billones al año en servicios como protección costera, seguridad alimentaria, turismo y materias primas para medicamentos.

Los arrecifes sostienen biodiversidad, costas y cadenas alimentarias marinas

Una medusa azul brillante con largos tentáculos ondeantes nada sobre un arrecife de coral vibrante con peces de colores y anémonas marinas.
La Organización de las Naciones Unidas define a los arrecifes como el ecosistema con mayor biodiversidad del océano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arrecifes son comunidades marinas formadas por millones de seres que comparten una estructura rocosa que ellos mismos construyen al excretar carbonato de calcio, según la Universidad de Burgos.

PUBLICIDAD

En ese entramado conviven microorganismos, plancton, bacterias, algas, anémonas, crustáceos, gasterópodos, peces y tortugas, razón por la que Charles Darwin los llamó “oasis oceánicos”, de acuerdo con la misma fuente.

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los ecosistemas de arrecifes de coral son conjuntos complejos y diversos de especies que interactúan entre sí y con el entorno físico.

Juan Torres-Pérez, científico investigador y especialista en arrecifes de coral del Centro de Investigación Ames de la NASA, explicó a National Geographic que los arrecifes son estructuras naturales o artificiales colonizadas por organismos, mientras que los corales son animales del filo Cnidaria compuestos por cientos o miles de pólipos.

Vista aérea de una isla tropical densamente arbolada con una playa de arena blanca. El agua circundante es de un turquesa claro, revelando arrecifes de coral, y se convierte en un azul profundo más lejos.
La Organización de las Naciones Unidas advierte que hasta el 90 % de los corales podría verse afectado hacia 2050 si el calentamiento llega a 1,5 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los arrecifes son estructuras similares a crestas, naturales o artificiales”, explicó Pérez. También precisó: “Significa un lugar que está colonizado por diferentes organismos y puede ser algo hecho por humanos, si alguien apila un montón de neumáticos de coche, por ejemplo, que luego son colonizados por distintos organismos”.

La función de los arrecifes no se limita a alojar especies. Según Oceana, la organización internacional dedicada a la conservación de los océanos, son espacios de reproducción, modifican la dirección y velocidad de las corrientes marinas, están vinculados con manglares y pastos marinos donde algunas especies atraviesan sus etapas larvarias y juveniles, y actúan como barrera natural frente a huracanes.

La ONU añade que esa red ecológica incluye relaciones simbióticas afinadas durante millones de años de evolución. En un recorrido educativo publicado por Naciones Unidas, The Ocean Agency muestra cómo anémonas, algas y peces payaso dependen de esos vínculos, y cómo los tiburones contribuyen a mantener sanos los arrecifes al regular cadenas tróficas y evitar la proliferación de algas que bloquean la luz y consumen oxígeno.

El cambio climático y la presión humana empujan a los corales hacia una pérdida masiva

La amenaza principal para los arrecifes de coral es el cambio climático, según la ONU. El estrés térmico hace que los corales expulsen las microalgas con las que viven en simbiosis, se blanqueen y, si la temperatura del agua no vuelve a un rango tolerable, mueran por falta de alimento.

VisualesIA - Mundo, Cambio Climático, Calentamiento Global, Emisiones, Calor, Calor Extremo, Temperatura
La sobrepesca, la contaminación y los desarrollos costeros figuran entre las presiones humanas que amenazan estos ecosistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa vulnerabilidad ya se mide en cifras. Entre 2009 y 2018 se perdió el 14% de los corales de los arrecifes del mundo por varios episodios de blanqueamiento, según el informe Status of Coral Reefs of the World: 2020, publicado por la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El mismo medio señaló, a partir de datos del IPCC, que los arrecifes de coral están entre los ecosistemas más vulnerables del planeta frente a los daños causados por la actividad humana. Según esa información, hasta el 99% de los corales podría desaparecer con un calentamiento de 2 °C.

La Universidad de Burgos advirtió que el calentamiento de los océanos, la pesca excesiva y la contaminación figuran entre los riesgos que afrontan estos ecosistemas. Según el informe Arrecifes en riesgo del Instituto de Recursos Mundiales, el 60% de los arrecifes del mundo está amenazado por actividades como la sobrepesca, la pesca destructiva, los desarrollos costeros y la contaminación.

Ese deterioro tiene efectos que van más allá del mar. Según la NASA, los arrecifes evitan la erosión costera y protegen las costas de los daños causados por huracanes, además de generar alrededor de USD 36.000 millones anuales en ingresos en todo el mundo.

Vista submarina de varios tiburones grises nadando en aguas azules sobre un fondo arenoso con algas marinas, cerca de formaciones de coral.
La presencia de tiburones favorece el equilibrio del ecosistema al controlar poblaciones de depredadores intermedios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad distingue tres tipos de arrecifes por su estructura: coralinos, rocosos y artificiales.

Los arrecifes rocosos están formados por rocas de distintos tamaños que sirven de base para el crecimiento de algas y refugio de peces e invertebrados, y se localizan sobre todo en las islas del norte del Golfo de California y en las costas de Sonora y Sinaloa.

Los artificiales se construyeron para disminuir la presión sobre los naturales o se han formado sobre barcos hundidos y pilotes de infraestructura marina. Los arrecifes coralinos, por su parte, son formados por pólipos de coral que viven unidos en colonias de hasta miles de individuos. Esa organización da lugar a distintos tipos: costeros, de barrera, de plataforma y atolones.

La preservación de estos arrecifes de coral exige medidas para frenar el cambio climático, reducir la contaminación y promover la gestión sostenible de los recursos marinos. Según Naciones Unidas, “la supervivencia de los arrecifes depende de la acción colectiva para limitar el calentamiento global y proteger la vida marina”.

Temas Relacionados

Biodiversidad marinaOcéanosArrecifesCalentamiento globalVida marinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan un mecanismo que regula variaciones de temperatura en la Antártida: cómo funciona

Expertos realizaron un estudio con un modelo climático y el análisis de núcleos de hielo de hasta 160.000 años

Investigan un mecanismo que regula variaciones de temperatura en la Antártida: cómo funciona

Impactante avistamiento en Las Grutas: más de 500 delfines avanzaron sincronizados cerca de la costa

Se trató de una extensa fila de cetáceos desplazándose a gran velocidad. El registro que se hizo viral

Impactante avistamiento en Las Grutas: más de 500 delfines avanzaron sincronizados cerca de la costa

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, abre camino al monitoreo ambiental y el tratamiento de efluentes

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

Humo y colillas de cigarrillo: cuáles son los efectos contaminantes del tabaco

El procesamiento y los residuos de este producto impactan la calidad del aire, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas a escala global

Humo y colillas de cigarrillo: cuáles son los efectos contaminantes del tabaco

Lluvias fuertes durante el fin de semana podrían causar inundaciones y caída de árboles en El Salvador

La entidad nacional determinó incrementar las acciones de seguimiento en diversas zonas susceptibles a precipitaciones durante los próximos días, al considerar la posible afectación sobre caminos, estructuras urbanas y servicios en áreas vulnerables

Lluvias fuertes durante el fin de semana podrían causar inundaciones y caída de árboles en El Salvador
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo hacer un aceite casero de lavanda para aliviar el dolor muscular y el estrés

Cómo hacer un aceite casero de lavanda para aliviar el dolor muscular y el estrés

Los agroexportadores liquidaron USD 2.677 millones en mayo, un 7% más que en abril

Cambia el recibo de sueldo: cómo es el modelo que deberán usar los empleadores tras los cambios de la reforma laboral

Receta de tartaletas de frutas: el postre casero que combina frescura, color y sabor

Turista argentina se quejó de Santa Marta en redes sociales: “No me siento segura, los hombres tienen cara de depredadores”

INFOBAE AMÉRICA

Orsi consiguió un descuento de USD 25.000 para comprar una camioneta y la junta anticorrupción lo va a investigar

Orsi consiguió un descuento de USD 25.000 para comprar una camioneta y la junta anticorrupción lo va a investigar

Fuerzas estadounidenses interceptaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra posiciones militares en Kuwait

Maurizio Cattelan vuelve a ser noticia: desaparece la banana más polémica del arte en un museo francés

Defender la transformación también es servir a Nuevo León

La demanda de sistemas solares aumenta en hogares y empresas entre 2025 y 2026

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney aseguró: “Creo que The Beatles fue la mejor banda de todos los tiempos… soy un fan”

Paul McCartney aseguró: “Creo que The Beatles fue la mejor banda de todos los tiempos… soy un fan”

El look nupcial de Dua Lipa, inspirado en Bianca Jagger, revoluciona las tendencias

“La casa del dragón” prepara la batalla más impresionante de la televisión con su tercera temporada en HBO

De la supervivencia al estrellato: la historia desconocida entre Johnny Depp y Nicolas Cage

Los 10 videojuegos más usados de la historia: cifras, récords y evolución digital