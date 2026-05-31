Investigan un mecanismo que regula variaciones de temperatura en la Antártida: cómo funciona

Los gases de efecto invernadero, especialmente el vapor de agua, retienen el calor en la atmósfera antártica de forma no lineal y amplifican el calentamiento en las zonas más cálidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder identificaron que el efecto invernadero es el principal regulador de los cambios de temperatura en la Antártida, según un estudio. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas sobre cómo se comporta el clima polar a nivel global.

Los científicos determinaron que los gases atmosféricos, en particular el vapor de agua, retienen el calor en la atmósfera de una manera no lineal, provocando que las zonas inicialmente más cálidas del continente respondan de forma más intensa a las perturbaciones climáticas que las regiones frías. Este hallazgo ofrece una explicación innovadora para la variabilidad térmica antártica y su impacto potencial en el cambio climático global.

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De acuerdo con el modelo elaborado por la Universidad de Colorado en Boulder, la variación de temperatura en la Antártida depende principalmente de la interacción entre los gases de efecto invernadero y la temperatura inicial de cada región. El estudio indica que las áreas más cálidas del continente tienen reacciones térmicas más intensas ante cambios atmosféricos, en comparación con las zonas frías.

El efecto invernadero surge como el principal regulador de los cambios de temperatura en la Antártida, según un estudio de la Universidad de Colorado en Boulder (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo estuvo dirigido por Bradley Markle, profesor adjunto, quien explicó que el efecto invernadero, producido por el vapor de agua, muestra un comportamiento no lineal en la región antártica.

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“Debido a que el efecto invernadero no es lineal, amplifica los cambios en los lugares más cálidos más que en los más fríos”, detalló Markle, recogido por la Universidad de Colorado en Boulder. En ese contexto, la investigación identificó que la temperatura inicial es el principal indicador para anticipar la magnitud de las variaciones térmicas en la zona.

Desafío a las teorías previas sobre la temperatura en la Antártida

Tradicionalmente, los científicos se apoyaban en la llamada respuesta de Planck para explicar la variabilidad térmica en la Antártida. Este principio sostiene que, al aumentar la temperatura de una región, esta debe emitir más energía al espacio, implicando que las zonas más cálidas reaccionarían menos a los cambios.

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Sin embargo, los registros señalaban que las áreas inicialmente cálidas experimentaban modificaciones térmicas más notorias, en contradicción con la lógica del modelo convencional.

El equipo científico perfeccionó el análisis de núcleos de hielo de hasta 160.000 años para validar su modelo sobre el impacto del efecto invernadero en el clima polar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de los investigadores reveló que factores como la variación en el espesor de la capa de hielo, la influencia del océano y el transporte atmosférico de calor no explicaban el patrón detectado. Markle y su antiguo asesor, Eric Steig, concluyeron que había un mecanismo clave no considerado. “El mejor indicador de la magnitud del cambio de temperatura era la temperatura inicial de cada zona”, remarcó Markle, según la Universidad de Colorado en Boulder.

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Esa observación condujo a proponer una curva de respuesta propia del efecto invernadero como explicación de las diferencias registradas en la región.

Análisis de núcleos de hielo y validación del modelo

Para sustentar su teoría, el equipo perfeccionó el análisis de núcleos de hielo extraídos de diversos sitios antárticos, logrando reconstruir temperaturas superficiales de hasta 160.000 años atrás. Los investigadores compararon estos datos con modelos matemáticos basados en el efecto invernadero y, posteriormente, los contrastaron con simulaciones atmosféricas desarrolladas por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR).

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La investigación destaca la importancia de los registros paleoclimáticos para descifrar procesos del clima polar, mejorando la comprensión de la evolución y futuro de la Antártida ante el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que, en un rango comprendido entre -60 °C y -20 °C, los cambios en la temperatura superficial se traducen en un aumento progresivo de la energía retenida por los gases de efecto invernadero. Este comportamiento implica que, ante el mismo estímulo climático, las zonas más cálidas tienen una reacción más acusada que las regiones frías.

Implicaciones para el estudio del clima y el futuro de la Antártida

Este avance permite estimar el cambio local en el espesor de la capa de hielo a partir de las variaciones térmicas, mejorando la reconstrucción paleoclimática. “Ahora que sabemos esto, podemos comprender mejor cuánto cambió realmente la capa de hielo”, subrayó Markle, en declaraciones a la Universidad de Colorado en Boulder. Si otros grupos científicos corroboran este modelo, los estudios sobre la evolución futura de la Antártida y su aportación al cambio climático mundial ganarían en precisión.

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Los investigadores insisten en el valor de los registros paleoclimáticos: los análisis de núcleos de hielo antiguos proporcionan información que va más allá de los datos instrumentales modernos y permiten revelar patrones y procesos que no serían detectables en el corto plazo.

A diferencia de trabajos enfocados únicamente en la reconstrucción histórica, esta investigación se centra en comprender los procesos que operan en el clima polar, proporcionando una herramienta innovadora para descifrar los cambios que afectan a la Antártida y, por extensión, al clima global.

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