Científicos extraen el mayor núcleo bajo el hielo de la Antártida y hallan pruebas de antiguos periodos sin hielo

La geóloga Molly Patterson sostiene parte del núcleo de sedimento (Crédito: Ana Tovey / SWAIS2C)

Un equipo internacional de investigadores ha logrado extraer el núcleo sedimentario más profundo jamás recuperado bajo la capa de hielo de la Antártida, un avance que abre nuevas posibilidades para comprender el pasado climático de la Tierra y anticipar los posibles efectos del calentamiento global.

El cilindro alcanza los 228 metros de longitud y contiene una secuencia geológica de aproximadamente 23 millones de años, constituyéndose en un registro sin precedentes. El hallazgo fue liderado por el proyecto SWAIS2C (Sensibilidad de la Capa de Hielo de la Antártida Occidental a 2 °C de Calentamiento), según informó Smithsonian Magazine.

El glaciólogo Huw Horgan y otros investigadores examinan parte del núcleo (Crédito: Ana Tovey / SWAIS2C)

Un hito para la ciencia climática y la investigación antártica

Este núcleo se distingue por ser el más extenso extraído de debajo de un manto de hielo y por su capacidad para ofrecer una visión única de la historia climática de la Tierra. El glaciólogo Huw Horgan, co-jefe científico del proyecto e integrante de ETH Zürich, sostiene que la cantidad de información contenida en estos sedimentos tendrá un impacto potencial en la capacidad global para anticipar la respuesta de la capa de hielo ante un incremento de temperatura superior a los 2 °C respecto a los niveles preindustriales.

Según declaraciones recogidas por Smithsonian Magazine, Horgan remarca la urgencia de iniciativas como esta para calcular las consecuencias del aumento de las temperaturas en las próximas décadas.

En ese sentido, la información que proporciona el núcleo permitirá comparar periodos en los que la temperatura fue sensiblemente más alta que la actual, y analizar cómo reaccionaron los hielos polares debido a ello.

La información contenida en el núcleo es esencial para científicos que investigan la relación entre el manto de hielo y los cambios de temperatura global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de este avance, la mayor parte de los datos sobre el clima antiguo de la región provenían de núcleos extraídos en zonas adyacentes y no directamente bajo el manto de hielo más vulnerable de la Antártida Occidental. Este núcleo podría ayudar a resolver interrogantes clave sobre qué umbrales de temperatura podrían desencadenar cambios drásticos en la masa de hielo.

Perforación en el domo de hielo Crary: tecnología, logística y cooperación

La operación se desarrolló en el domo de hielo Crary, un punto aislado que se encuentra entre la plataforma de hielo Ross —que está sobre el agua— y la capa de hielo de la Antártida Occidental, que descansa sobre el continente.

Para acceder a los sedimentos, el equipo de SWAIS2C perforó más de 523 metros de hielo, lo que permitió llegar al núcleo de 228 metros compuesto por arena, barro y roca.

El equipo de SWAIS2C logró perforar más de 523 metros de hielo en el domo de hielo Crary, un área remota de la Antártida Occidental (SWAIS2C/Captura de pantalla)

Este logro requirió superar enormes desafíos técnicos. Además de la distancia a las bases antárticas más próximas, la extracción del núcleo se logró luego de dos intentos fallidos en campañas previas, detalló Smithsonian Magazine. El éxito de la misión se atribuye al perfeccionamiento del método de perforación y a la colaboración internacional de decenas de especialistas en geología, glaciología e ingeniería.

Posteriormente, el núcleo fue trasladado a Nueva Zelanda para someterlo a análisis detallados que incluyen la datación de las capas, su composición y la búsqueda de restos orgánicos que permitan reconstruir la evolución climática y episodios de deshielo o persistencia glaciar.

Claves para el futuro del nivel del mar y el cambio climático

La Antártida Occidental representa una de las mayores incógnitas en cuanto a la proyección del nivel del mar a nivel mundial. Si esta extensa capa de hielo llegara a fundirse por completo, los científicos advierten que el nivel de los océanos podría aumentar entre 4 y 5 metros, según las cifras citadas por Smithsonian Magazine.

Datos satelitales han evidenciado una pérdida acelerada de masa en esta región en los últimos años, aunque aún no se define con exactitud cuánto debe incrementarse la temperatura global para que se produzca una retirada irreversible del hielo.

La Antártida Occidental es clave para la proyección futura del nivel del mar a escala global, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El núcleo sedimentario extraído permitirá abordar cuestiones esenciales: ¿hasta qué punto puede resistir la capa de hielo de la Antártida Occidental el aumento de temperatura? ¿Cómo afectaron episodios anteriores de calentamiento extremo a su estabilidad?

Los investigadores pretenden combinar la información de estos sedimentos con modelos climáticos y registros históricos para refinar las proyecciones sobre el impacto de un posible aumento de la temperatura global que supere el objetivo de 2 °C respecto a los niveles preindustriales, como propone el Acuerdo de París.

Horgan subraya, según reiteró Smithsonian Magazine, que correlacionar las capas del núcleo con periodos de altas temperaturas en el pasado fortalecerá el conocimiento sobre la posible respuesta futura de los hielos antárticos en escenarios de calentamiento persistente.

Descubrimientos iniciales: sedimentos, vida marina y periodos libres de hielo

Especialistas destacan que estos descubrimientos ayudarán a ajustar la cronología de episodios de deshielo en la región polar (Anthony Powell/Antarctica New Zealand)

El análisis del núcleo, aunque recién ha comenzado, ya arroja hallazgos sorprendentes. En las capas sedimentarias, los científicos han identificado restos fosilizados de organismos marinos que solo podrían haber sobrevivido en presencia de luz, lo que indica que en ciertos periodos del pasado la zona estuvo libre de hielo y expuesta al mar abierto o convertida en playa.

Horgan explica que la presencia de fragmentos de conchas en capas arenosas valida estas condiciones y remarca que “debió existir mar abierto”, por lo que estas pruebas contribuirán a ajustar la cronología de los episodios de deshielo y a reconstruir la historia de la plataforma Ross y el sector occidental de la Antártida.

La geóloga Molly Patterson, co-jefa científica del SWAIS2C y profesora en la Universidad de Binghamton, resalta la importancia de entender cómo las variables ambientales, desde la temperatura de los océanos hasta los cambios atmosféricos, contribuyeron a que la capa de hielo se derritiera en tiempos remotos.

El núcleo sedimentario contiene elementos clave para esclarecer la relación entre estos factores y la estabilidad del hielo, un aspecto fundamental para el futuro climático global.

Los especialistas del SWAIS2C, citados por Smithsonian Magazine, consideran que conseguir un registro tan extenso y completo es un logro científico excepcional, probablemente irrepetible en sus carreras profesionales.