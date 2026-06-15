Rector de Uniespinal denuncia persecución política del ministro de Educación y presuntas presiones por nombramientos en Tolima

El rector Mario Díaz acusa directamente al Ministro de Educación, Daniel Rojas, de intentar un “golpe de estado” en su universidad. Todo habría comenzado por negarse a contratar al suegro del ministro. - crédito @mario.diaz.90834776/Facebook

El rector de la Institución Universitaria de El Espinal (Uniespinal), en el departamento del Tolima, Mario Díaz, denunció una presunta persecución política por parte del ministro de Educación, Daniel Rojas, y aseguró que habría recibido presiones para realizar un nombramiento dentro de la institución de educación superior pública.

Las declaraciones fueron difundidas mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que el directivo cuestionó las actuaciones recientes del Ministerio de Educación y las relacionó con una supuesta solicitud para vincular a una persona cercana al funcionario del Gobierno en un cargo de dirección dentro de la universidad.

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La denuncia se conoce poco después de que el Ministerio ordenara medidas preventivas y de vigilancia especial sobre la institución tras identificar presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales.

El rector asegura que denunció una solicitud de nombramiento

En su pronunciamiento, Díaz afirmó que la situación se originó después de negarse a nombrar a quien identificó como el presunto suegro del ministro Daniel Rojas en un cargo directivo de la institución.

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“Desde hace varios meses estoy siendo perseguido políticamente por el ministro de Educación, Daniel Rojas. ¿Y saben cuál es la razón por la cual el ministro de Educación me está persiguiendo? Porque como rector no accedí a nombrar a su supuesto suegro en un alto cargo directivo en nuestra institución universitaria”, manifestó.

Según el rector, la solicitud buscaba la designación de Wilson Callejas Gómez como asesor de planeación de la institución.

Díaz aseguró además que cuenta con material probatorio que respaldaría sus afirmaciones y que la información ya fue puesta en conocimiento de las autoridades judiciales.

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“Esta solicitud ilegal del ministro de Educación la denuncié en su oportunidad ante los fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia, pues tengo en mi poder chats, audios, grabaciones, documentos y correos que prueban que el ministro, a través de una funcionaria de la Secretaría General del Ministerio, me solicitó que nombrara en un alto cargo de nuestra institución al señor Wilson Callejas Gómez”, afirmó.

El rector sostuvo que la eventual intervención de funcionarios del Gobierno en procesos de nombramiento dentro de universidades públicas podría constituir una actuación irregular.

“Ministro Daniel Rojas, usted no puede solicitar puestos o cargos en las universidades públicas. Esto es ilegal. Esto puede constituir un tráfico de influencias”, señaló.

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Asimismo, aseguró que Callejas Gómez es una persona que, según dijo, ha sido cuestionada en el Tolima por presuntos manejos irregulares de recursos en entidades financieras, aunque no entregó mayores detalles sobre esos señalamientos.

El rector de Uniespinal señaló al ministro de Educación de ejercer presuntas presiones relacionadas con nombramientos dentro de la institución. - crédito Colprensa y @mario.diaz.90834776/Facebook

Cuestionamientos a las medidas adoptadas por el Ministerio

Durante el video, Díaz también relacionó las recientes decisiones adoptadas por el Ministerio de Educación con su negativa a realizar el nombramiento mencionado.

Según explicó, las actuaciones de la cartera educativa comenzaron con una visita de inspección realizada en febrero de este año y posteriormente derivaron en la adopción de medidas especiales de vigilancia sobre la institución.

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“Su persecución política inició en febrero cuando ordenó una visita expresa a Uniespinal. Hoy anuncia medidas especiales sin fundamento en contra de nuestra institución”, expresó.

El rector sostuvo además que existe una intención de afectar su permanencia en el cargo, para el cual fue elegido hasta el año 2028.

En su intervención también defendió la autonomía universitaria y afirmó que las instituciones de educación superior públicas no están obligadas a compartir la orientación política del Gobierno de turno.

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El Ministerio ordenó vigilancia especial sobre Uniespinal

La controversia surge luego de que el Ministerio de Educación Nacional expidiera la Resolución 015896 de 2026, mediante la cual ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial sobre la Institución Universitaria de El Espinal.

De acuerdo con la cartera educativa, la decisión se fundamentó en los resultados de una visita de inspección realizada los días 26 y 27 de febrero de 2026 por la Subdirección de Inspección y Vigilancia.

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Durante la jornada fueron evaluados aspectos relacionados con la gestión administrativa, financiera y contractual de la institución, que recientemente pasó de ser el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (Itfip) a convertirse en Uniespinal.

El Ministerio indicó que las medidas buscan proteger los recursos públicos destinados a la educación superior y garantizar la continuidad de la prestación del servicio para cerca de 1.400 estudiantes beneficiarios de la política de gratuidad.

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La cartera educativa también informó que el rector Mario Díaz Pava se habría negado a recibir la notificación personal de la resolución, por lo que el documento fue remitido mediante correo electrónico.

La Institución Universitaria de El Espinal quedó bajo medidas de vigilancia especial ordenadas por el Ministerio de Educación. - crédito Ministerio de Educación

Los hallazgos identificados por la inspección

Según el Ministerio, la revisión de documentos y contratos correspondientes a las vigencias 2024, 2025 y 2026 permitió identificar presuntas debilidades en distintas etapas de la contratación pública.

Entre las observaciones se encuentran posibles falencias en la elaboración de estudios previos y estudios de mercado, inconsistencias en la programación presupuestal, ausencia de soportes documentales completos y reiteradas modificaciones, suspensiones y prórrogas contractuales.

La entidad también advirtió sobre una posible concentración de contratación en determinados proveedores y el uso recurrente de contratos de prestación de servicios para atender funciones permanentes dentro de la institución.

Adicionalmente, señaló deficiencias en la publicación de información contractual en la plataforma Secop II, situación que, según la evaluación realizada, podría dificultar los mecanismos de control ciudadano y seguimiento a la ejecución de recursos públicos.

Contratos con plazos de ejecución de un día

Uno de los aspectos destacados por el Ministerio corresponde a varios contratos adjudicados durante los últimos días de 2025 que establecieron plazos iniciales de ejecución de apenas un día, pese a involucrar actividades consideradas de alta complejidad técnica y financiera.

La inspección también identificó inconsistencias entre las fechas de suscripción de algunos contratos, las actas de inicio y las modificaciones realizadas posteriormente.

De acuerdo con la cartera educativa, estos elementos hacen parte de los hallazgos que motivaron la adopción de medidas especiales de vigilancia y la remisión de información a otras autoridades competentes para que evalúen posibles responsabilidades.

La inspección del Ministerio identificó presuntas inconsistencias en procesos de contratación adelantados entre 2024 y 2026. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Designación de un inspector permanente

Como resultado de las actuaciones adelantadas, el Ministerio de Educación ordenó la designación de un inspector in situ, encargado de realizar seguimiento permanente a la gestión administrativa y financiera de Uniespinal mientras subsistan las circunstancias que dieron origen a la medida.

El funcionario deberá verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y supervisar los aspectos que, según la cartera educativa, podrían estar afectando las condiciones de calidad y continuidad institucional.

El Ministerio informó además que algunos de los hallazgos detectados durante la inspección fueron remitidos a la Fiscalía para las actuaciones que considere pertinentes dentro de sus competencias.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones formuladas por el rector Mario Díaz respecto a las presuntas presiones para realizar nombramientos dentro de la institución universitaria.