Medio Ambiente

El inesperado florecimiento de cientos de especies revela el impacto del cambio climático en Reino Unido e Irlanda

Científicos detectaron una inusual floración invernal en ambos territorios, un fenómeno que alarma a especialistas por sus posibles efectos en los ciclos naturales y la fauna asociada

La floración invernal masiva en Irlanda y Reino Unido revela alteraciones profundas en los ciclos naturales del hemisferio norte (Freepik)

Un récord de floración invernal sorprendió a científicos y naturalistas a comienzos de 2025 en Reino Unido e Irlanda. Entre el 1 y el 4 de enero, el evento anual New Year Plant Hunt registró 310 especies nativas de plantas silvestres en flor, una cifra muy superior a la media histórica de apenas 10, según la Botanical Society of Britain & Ireland (BSBI) y el último informe de la agencia meteorológica británica Met Office.

Al sumar las especies no nativas reconocidas por la organización, el conteo alcanzó 646 especies en flor, un máximo histórico.

La iniciativa New Year Plant Hunt moviliza anualmente a cientos de científicos ciudadanos para identificar plantas silvestres activas durante el invierno. En 2025, los datos recopilados reflejaron un cambio notable respecto a la última década.

El New Year Plant Hunt refleja cómo los inviernos, cada vez menos severos, permiten que la flora silvestre florezca en una estación que antes estaba marcada por el frío intenso (Freepik)

El análisis de los registros entre 2016 y 2025 reveló una relación directa entre el aumento de la temperatura media y la cantidad de especies en flor: por cada incremento de un grado Celsius, aparecen en promedio 2,5 especies adicionales durante la estación fría, según detalló la Met Office.

Kevin Walker, jefe científico de la BSBI, destacó la magnitud del hallazgo: “Este nuevo análisis muestra una relación muy clara entre el aumento de temperatura y los efectos sobre nuestras especies vegetales”, afirmó Walker en declaraciones recogidas por Smithsonian Magazine.

Añadió que se trata de “una señal visible que todos pueden percibir en sus propios jardines y comunidades”, y subrayó que el cambio climático está afectando a la vida silvestre de manera indiscriminada.

El aumento de las temperaturas transforma el paisaje invernal y desafía la sincronía vital entre especies vegetales y animales (Freepik)

Efectos visibles: adaptaciones y riesgos para la biodiversidad

La floración invernal no solo es un fenómeno llamativo, sino que representa una advertencia sobre la rapidez con la que el clima está cambiando.

Smithsonian Magazine destacó que algunas especies modificaron el color de sus pétalos, oscureciéndolos para protegerse de la radiación ultravioleta más intensa, un fenómeno asociado a la degradación de la capa de ozono. Aunque la capa muestra signos de recuperación, el impacto sobre la flora fue evidente en las últimas décadas.

Expertos de la BSBI advirtieron en su blog que la alteración en los ciclos de floración podría desincronizar la emergencia de polinizadores e insectos dependientes de estas plantas silvestres. “Si los tiempos de floración y la eclosión de insectos dejan de coincidir, las consecuencias pueden ser muy graves”, alertaron desde el blog institucional.

Esta desincronización pone en riesgo no solo a abejas y mariposas, sino también a otros animales y a los eslabones superiores de la cadena alimentaria que dependen de la sincronía ecológica.

Algunos ejemplos de especies registradas en flor este invierno incluyen margaritas y dientes de león, habituales en la región pero inusuales en esta estación. Los participantes, que pudieron enviar sus registros hasta el 7 de enero, aportaron datos valiosos: en la edición de 2026, al 4 de enero ya se habían recibido 1.642 informes identificando 628 especies.

La presencia inusual de dientes de león en pleno invierno simboliza el desajuste ecológico provocado por el calentamiento global (Freepik)

Registros regionales y una señal preocupante

En el ámbito regional, la finca Tregothnan en Cornualles alcanzó un récord con 199 especies en flor, según reportó el Cornish Times. Neil Bennett, jardinero jefe de la propiedad, afirmó que es “la cifra más alta en todos nuestros años de registros” y atribuyó este resultado al calentamiento global.

Ver tantas flores silvestres en invierno puede parecer atractivo, pero este fenómeno constituye una señal preocupante sobre la velocidad con la que cambia el clima. El riesgo añadido afecta a todas aquellas especies que dependen de la sincronía entre plantas y polinizadores.

Los científicos subrayan que el aumento de floraciones fuera de temporada es un síntoma visible y directo de la alteración climática en el hemisferio norte, con consecuencias de largo alcance para la biodiversidad y los ecosistemas.

La evidencia reunida en estos territorios refuerza la advertencia: la naturaleza ya está respondiendo de forma perceptible al calentamiento global, y los cambios observados este invierno son solo una muestra de los desafíos futuros para la flora y fauna de la región.

