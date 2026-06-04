Ciencia

El polvo de los neumáticos puede contaminar el aire y dañar los pulmones, alerta un nuevo estudio

Investigadores de Yale y la Universidad de York comprobaron que las partículas que se desprenden de estos objetos al rozar el asfalto destruyen células inmunitarias pulmonares y alteran su función mitocondrial

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Vista de una avenida urbana al atardecer con carriles de tráfico. Coches borrosos y luces rojas traseras. Partículas blancas flotando en el aire iluminadas por el sol.
Un estudio de Yale y la Universidad de York advirtió que la contaminación de neumáticos puede representar un riesgo para la salud pulmonar humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio advierte que la contaminación de neumáticos puede representar un riesgo para la salud pulmonar humana. Un equipo de la Escuela de Medio Ambiente de Yale, en conjunto con la Universidad de York, demostró que los compuestos químicos liberados por el desgaste de los neumáticos, al reaccionar con el ozono atmosférico presente en la contaminación vehicular, generan mezclas que pueden dañar las células inmunitarias de los pulmones.

Dichos compuestos, al ser inhalados, pueden causar muerte celular rápida y alteraciones en la función mitocondrial de las defensas pulmonares, según las pruebas de laboratorio citadas por la Escuela de Medio Ambiente de Yale.

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El informe destaca que la contaminación por partículas derivadas del desgaste de neumáticos se está convirtiendo en una de las fuentes emergentes de polución urbana. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas en el mundo viven expuestas a niveles elevados de contaminantes atmosféricos, y este tipo de compuestos químicos contribuye a la carga total de sustancias tóxicas que afectan la salud respiratoria.

Pulmones humanos semitransparentes en azul emergen de un fondo urbano oscuro y borroso. Partículas doradas y una franja de luz horizontal los rodean.
Los compuestos químicos liberados por el desgaste de los neumáticos reaccionan con el ozono atmosférico y forman mezclas que dañan células inmunitarias de los pulmones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias internacionales recomiendan fortalecer los sistemas de monitoreo de partículas en áreas metropolitanas, así como desarrollar regulaciones específicas para limitar la exposición a estos contaminantes.

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Además, expertos sugieren que el diseño de futuros neumáticos debería incorporar materiales menos reactivos al ozono y que generen menos residuos tóxicos durante su uso.

Estas consecuencias implican riesgos para las personas expuestas a altos niveles de contaminación por partículas y ozono, especialmente en áreas urbanas y con tráfico intenso.

El informe, publicado en la revista Environment International, detalla que el componente conocido como 6PPD, empleado para evitar el deterioro de los neumáticos, sufre una transformación química al entrar en contacto con el ozono. El proceso da lugar a nuevas sustancias, entre ellas la 6PPD-quinona, que ya fue vinculada a la muerte de salmón coho en la costa noroeste del Pacífico, como documentó la Escuela de Medio Ambiente de Yale.

Efectos tóxicos de los compuestos de neumáticos en células pulmonares

Vista de cerca de una rueda de automóvil, con partículas azules que se dispersan y se transforman en estructuras orgánicas luminosas naranjas en la ciudad.
El estudio publicado en Environment International detalló que el 6PPD se transforma al contacto con el ozono y da lugar a sustancias como la 6PPD-quinona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio consistió en exponer células del sistema inmunitario humano a mezclas de compuestos resultantes del desgaste de neumáticos y también a la 6PPD-quinona de forma individual. Los experimentos demostraron que la mezcla causó daño celular y redujo la viabilidad de las células pulmonares.

Según el autor principal, Ali Abdul-Sater, la exposición exclusiva a 6PPD-quinona no generó efectos citotóxicos en las células humanas. Estos resultados sugieren que la combinación de compuestos derivados del desgaste del neumático, al interactuar con el ozono, incrementa el potencial tóxico respecto a los compuestos aislados.

Advertencia sobre la toxicidad de la contaminación de neumáticos

Los investigadores subrayan que analizar solamente un compuesto —en vez de la mezcla completa— puede ocultar los peligros de la contaminación procedente de neumáticos. “Centrarse en un solo compuesto puede subestimar los riesgos para la salud asociados a la contaminación aérea derivada de los neumáticos”, advirtió Abdul-Sater a la Escuela de Medio Ambiente de Yale.

Vista aérea de la Autopista 10 de Los Ángeles con tráfico denso y estelas de luz de vehículos al atardecer, con rascacielos urbanos y nubes en el cielo crepuscular.
Las autoridades sanitarias internacionales recomendaron monitoreo de partículas en áreas metropolitanas y regulaciones para limitar la exposición a contaminantes de neumáticos y ozono (Imagen Ilustrativa Infobae)

John Liggio, coautor del estudio e integrante de Environment and Climate Change Canada, explicó que la oxidación de los compuestos presentes en los neumáticos, cuando estos interactúan con ozono, produce una multitud de nuevas sustancias químicas. Según Yale Environment 360, los efectos globales de estas mezclas aún están en evaluación y no pueden considerarse concluyentes.

Los especialistas advierten que la formación múltiple de compuestos químicos tras la oxidación de los neumáticos hace que la variedad y cantidad de sustancias tóxicas en el aire sea mucho mayor de lo que se creía, incrementando los riesgos respiratorios en entornos urbanos expuestos a tráfico intenso. Las investigaciones futuras podrían ayudar a identificar estrategias para reducir la exposición a estos contaminantes emergentes.

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