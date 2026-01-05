Medio Ambiente

Por qué el futuro de los pingüinos de penacho amarillo preocupa a los científicos

Investigadores observan cómo la reducción de crías, las dificultades para encontrar alimento y la intensidad de las tormentas están modificando los patrones de reproducción y supervivencia en las Islas Malvinas

La supervivencia del pingüino penacho
La supervivencia del pingüino penacho amarillo enfrenta nuevos desafíos en el Atlántico sur debido a la presión ambiental y a la intervención humana (Global Penguin Society)

El futuro de los pingüinos penacho amarillo en las Islas Malvinas genera preocupación entre la comunidad científica y conservacionista internacional. Aunque son reconocidos por su resistencia y capacidad de adaptación, estos habitantes del Atlántico sur sufren una disminución constante en sus poblaciones, especialmente en las Malvinas, que albergan uno de los mayores contingentes de la especie, según Smithsonian Magazine.

Con cejas amarillas y un temperamento audaz, el pingüino penacho amarillo (Eudyptes) destaca por su tamaño reducido y su agilidad en terrenos rocosos y acantilados. Estas aves miden entre 45 y 58 centímetros y pesan de 2 a 4 kilogramos, según la época del año.

Son los más pequeños de los pingüinos subantárticos, prosperan en aguas frías al norte de la Antártida y anidan en colonias alejadas del mar, sobre suelo rocoso de difícil acceso. Su comportamiento gregario y la habilidad para saltar entre rocas les permite resistir el entorno hostil y proteger sus nidos de depredadores.

Los pingüinos penacho amarillo emplean sus garras fuertes para escalar y seleccionan ubicaciones más inaccesibles que las elegidas por el pingüino rey, magallánico y papúa. Esta destreza y vitalidad los convirtió en símbolo de resiliencia para las comunidades locales, afirmó el granjero Adrian Lowe a Smithsonian Magazine.

Las Islas Malvinas concentran una
Las Islas Malvinas concentran una de las poblaciones más significativas de esta especie, que depende de hábitats aislados y terrenos rocosos para anidar (Freepik)

Descenso poblacional y amenazas ambientales

A pesar de su fortaleza, la población de pingüinos penacho amarillo registró un descenso significativo durante el siglo XX. En los años 30, se estimaba la presencia de 1,5 millones de parejas reproductoras en el archipiélago. Para 1996, la cifra cayó por debajo de 300.000 y, según un censo de 2010, el conteo mundial alcanzó 850.000 parejas.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) los incluyó como “vulnerables” en 2020, ya que la recuperación poblacional se estancó. Actualmente, más de un tercio de los pingüinos penacho amarillo sureños nacen en las Malvinas, aunque las colonias, en lugares como la Isla de Goicoechea y la Isla de los Leones Marinos, presentan tamaños y densidades menores que en el pasado.

Estimaciones recientes citadas por Smithsonian Magazine indican que en una colonia de Isla de Goicoechea anidan entre 4.000 y 12.000 parejas.

Las cifras de parejas reproductoras
Las cifras de parejas reproductoras han caído drásticamente en las últimas décadas, mientras las amenazas climáticas y alimentarias dificultan la recuperación (Freepik)

El cambio climático y los eventos meteorológicos extremos inciden directamente en la supervivencia de la especie. El calentamiento del océano y el ingreso ocasional de aguas cálidas desplazan las corrientes ricas en nutrientes, lo que dificulta el acceso a krill y peces pequeños, elementos básicos de su dieta.

Desde 2005, la región subantártica de las Malvinas absorbió gran parte del exceso de calor atmosférico, lo que intensifica los vientos y altera el régimen de lluvias y tormentas. Los años con aguas pobres en nutrientes provocan escasez de alimento, incrementando la mortalidad tanto en adultos como en polluelos.

Durante la última década, fenómenos como floraciones tóxicas de algas y tormentas fuertes causaron mortandad masiva.

El aumento de temperaturas y
El aumento de temperaturas y las alteraciones en el ecosistema marino de las Malvinas afectan la disponibilidad de alimento para la especie (EEI/@OlegMKS)

“El suministro de alimento es insuficiente esta temporada”, advirtió Petra Quillfeldt, ecóloga de aves marinas de la Universidad de Giessen, entrevistada por Smithsonian Magazine. Las hembras, responsables de alimentar a los polluelos, pierden más peso de lo habitual, mientras los padres permanecen en el nido cerca de un mes sin comer.

El ciclo reproductivo del pingüino penacho amarillo depende de las condiciones naturales. Cada hembra pone dos huevos separados: el primero más pequeño y el segundo, notablemente mayor.

El polluelo del segundo huevo nace antes, lo que le da ventaja en el desarrollo, especialmente cuando escasea el alimento.

El éxito reproductivo de la
El éxito reproductivo de la especie está condicionado por la puesta de dos huevos y la competencia entre los polluelos por los recursos (Freepik)

Según Quillfeldt, en los años más duros disminuye el número de nidos con dos polluelos y es infrecuente observar crías especialmente robustas.

Las tormentas fuera de temporada afectan la supervivencia de los jóvenes, que pierden protección antes de desarrollar plumas impermeables.

“La personalidad puede ser muy importante en la supervivencia de las aves marinas”, observó el ecólogo Juan Masello, también citado por Smithsonian Magazine. Durante décadas, la alta mortalidad entre polluelos impidió que suficientes jóvenes lleguen a la adultez y refuercen las generaciones siguientes.

La supervivencia de los polluelos
La supervivencia de los polluelos se ve comprometida por la escasez de alimento y las tormentas fuera de temporada, factores que reducen el número de jóvenes que alcanzan la madurez (Global Penguin Society)

Acciones de conservación y futuro incierto

Frente a esta situación, diferentes proyectos de ONG impulsaron acciones para proteger a las especies en las Malvinas. La Isla de Goicoechea fue convertida en reserva natural tras décadas de pastoreo intensivo y degradación ambiental.

Las iniciativas incluyen restauración del pastizal nativo, eliminación de especies invasoras y la entrega de refugios artificiales para nidos en Isla de los Leones Marinos. Gracias a estos refugios, el número de polluelos que sobrevive hasta dejar el nido aumentó de 86 en 2022 a 260 en la última temporada, detalló la bióloga Sarah Crofts en entrevista con Smithsonian Magazine.

Además, la plantación anual de tussac, una hierba autóctona, contribuye a recuperar el ecosistema original y a disminuir la erosión.

Iniciativas de restauración ecológica y
Iniciativas de restauración ecológica y refugios artificiales intentan revertir la tendencia negativa, aunque el futuro de la especie permanece bajo amenaza constante (Freepik)

Aunque los pingüinos penacho amarillo mostraron cierta capacidad de adaptación, los científicos advierten que las colonias siguen siendo pequeñas y vulnerables a futuros eventos catastróficos, como tormentas, cambios bruscos en la temperatura marina o escasez de alimento.

“Mientras no haya nuevos eventos perjudiciales entre temporadas, el éxito reproductivo puede ser aceptable”, señaló Quillfeldt a Smithsonian Magazine.

La incertidumbre predomina: las amenazas ambientales evolucionan con rapidez y las estrategias de conservación solo mitigan de forma temporal algunos riesgos. A pesar de su actitud audaz, los pingüinos penacho amarillo enfrentan el desafío de sobrevivir en un entorno alterado por la actividad humana. El destino de la especie dependerá de su capacidad para adaptarse a un mundo impredecible.

