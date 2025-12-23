Medio Ambiente

Más calorías y menos nutrientes: cómo el cambio climático afecta a los alimentos, según un estudio

El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera provoca que cultivos esenciales pierdan nutrientes clave y genera preocupación entre los científicos por el futuro alimentario del planeta

Guardar
El cambio climático reduce la
El cambio climático reduce la calidad nutricional de frutas, cereales y legumbres, según un estudio internacional REUTERS/Matias Baglietto

El incremento de dióxido de carbono en la atmósfera altera la alimentación mundial: los alimentos contienen más calorías, pero menos nutrientes. Un nuevo estudio científico revela que cultivos esenciales pierden calidad nutricional y plantean interrogantes sobre la seguridad alimentaria ante el cambio climático.

Este fenómeno ya impacta a millones de personas y podría intensificarse en las próximas décadas. De acuerdo con recientes investigaciones difundidas por The Guardian, existe evidencia de que los vegetales exponen modificaciones notorias en su composición.

Los científicos detectaron una disminución de zinc y un aumento peligrosamente elevado de plomo en ciertos cultivos. La consecuencia es doble: por un lado, crece la cantidad de alimentos obtenidos, pero por otro, la calidad disminuye.

El aumento del dióxido de
El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera provoca alimentos con más calorías pero menos micronutrientes esenciales (MGAP)

Parte del equipo responsable de esta investigación pertenece a la Universidad de Leiden, en Países Bajos. Desarrollaron un método para comparar decenas de estudios previos sobre cómo los cultivos responden a mayores niveles de dióxido de carbono en el aire.

La autora principal, Sterre ter Haar, explicó que observaron cambios dramáticos y variados según el tipo de planta. Advirtió que los resultados superaron lo que esperaban encontrar.

Amplias diferencias entre cultivos y nutrientes

Según los datos recopilados por el grupo neerlandés, la investigación comparó casi 60.000 mediciones tomadas en 43 tipos de cultivos, desde arroz hasta tomates y trigo, abarcando un total de 32 nutrientes distintos. El análisis identificó que la mayoría de estos nutrientes responden negativamente a concentraciones crecientes de dióxido de carbono.

Investigadores detectan una disminución de
Investigadores detectan una disminución de zinc y un aumento de plomo en cultivos clave como arroz, trigo y garbanzos (UPV)

Los expertos determinaron una medición de referencia con una concentración de 350 partes por millón (considerada el último nivel “seguro”) y contrastaron los resultados con una proyección de 550 partes por millón, cifra que algunos científicos prevén para 2065.

El promedio de reducción de nutrientes es del 3,2%, pero ciertos alimentos sufren pérdidas mucho mayores. Por ejemplo, el zinc en los garbanzos podría caer hasta un 37,5%.

También se detectan caídas significativas en proteínas, zinc y hierro en cultivos esenciales como el arroz y el trigo. Los investigadores advierten sobre posibles consecuencias sanitarias graves. Entre ellas, mencionan el “hambre oculta”: las personas consumen suficiente comida en calorías, pero insuficiente en micronutrientes esenciales.

La concentración de CO₂ ya
La concentración de CO₂ ya supera el nivel considerado seguro, impactando negativamente en la nutrición de los alimentos a nivel global (Casafe)

El estudio registró que la concentración de dióxido de carbono ya alcanza las 425,2 partes por millón, superando el umbral considerado seguro por la comunidad científica. Los cultivos han disminuido su valor nutricional como impacto directo, según los especialistas.

El desafío para la agricultura y la industria alimentaria

De acuerdo con el informe, el efecto del dióxido de carbono no solo afecta a cultivos al aire libre. La tendencia también se observa en sistemas artificiales como invernaderos que enriquecen el aire con CO₂ para aumentar el rendimiento. Esto supone un desafío especial para Países Bajos, uno de los mayores exportadores agrícolas mundiales, con más de 4.100 hectáreas de cultivos bajo techo y un 75% de la producción destinada al comercio internacional.

La investigación, publicada en la revista Global Change Biology, forma parte de una serie de trabajos recientes que exploran cómo el cambio climático reduce la calidad de los alimentos. Otros expertos recibieron positivamente el trabajo. Por ejemplo, Courtney Leisner, profesora de la Universidad Tecnológica de Virginia, afirmó que el estudio es clave para entender cómo el ambiente afecta la calidad de los cultivos y para sostener la seguridad alimentaria en el futuro.

Expertos advierten sobre el riesgo
Expertos advierten sobre el riesgo de 'hambre oculta', donde la población consume suficientes calorías pero carece de micronutrientes vitales REUTERS/Agustin Marcarian

Por su parte, Jan Verhagen, de la Universidad de Wageningen, subrayó que hay más factores en juego. Según explicó, la fertilización y otras prácticas agrícolas también influyen en la nutrición de los cultivos. Advirtió que todavía se requieren más experimentos para confirmar cuánto influye el dióxido de carbono frente a otros elementos y para diseñar cultivos que mantengan su nivel nutricional bajo diferentes condiciones ambientales.

Perspectivas y próximos pasos en la investigación

A pesar de las advertencias, la investigación no busca generar alarma social. Sterre ter Haar sostuvo que el primer paso hacia la solución es reconocer que existe un problema. Considera que revelar estos cambios puede aportar una “pieza útil del rompecabezas” para la comunidad científica. El estudio fomenta el debate sobre cambios en las dietas y métodos de producción agrícola para contrarrestar los efectos adversos del aumento del dióxido de carbono atmosférico.

Los investigadores señalan la urgencia de continuar analizando el impacto del clima y de variables ambientales en la calidad de los alimentos. Advierten que el deterioro nutricional es una amenaza silenciosa con consecuencias a largo plazo en la salud global. La discusión sigue abierta entre los científicos sobre cómo preparar sistemas alimentarios más resistentes ante el desafío climático.

Temas Relacionados

Cambio climáticoCalidad nutricionalAgriculturaDióxido de CarbonoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cambio climático y ciclones tropicales: científicos advierten sobre lluvias e inundaciones extremas en África

Un estudio proyecta que perturbaciones atmosféricas sobre el continente, consideradas clave en la génesis de huracanes del Atlántico, evolucionarán hacia sistemas más intensos

Cambio climático y ciclones tropicales:

La contaminación por químicos eternos llega incluso a las aves más remotas del planeta

Un estudio reciente documenta la presencia de sustancias industriales persistentes en especies de aves marinas subantárticas, demostrando el alcance global de estos compuestos y la urgente necesidad de implementar regulaciones ambientales más estrictas

La contaminación por químicos eternos

El estreno de “Avatar: Fuego y cenizas” revela nuevas criaturas inspiradas en la biodiversidad

La más reciente entrega introduce seres y clanes originales en Pandora, fruto de un proceso creativo guiado por la naturaleza, la ciencia y el arte, según detallan los responsables del equipo de producción

El estreno de “Avatar: Fuego

La inteligencia artificial revela zonas de reproducción de la ballena de Groenlandia bajo el hielo ártico

El avance científico permitió identificar áreas clave para la especie mediante monitoreo acústico y redes neuronales, aportando datos inéditos sobre su comportamiento en ambientes remotos

La inteligencia artificial revela zonas

La historia de las “viudas de tigre”: sus esposos murieron en un ataque y ellas se encargan de la restauración del hábitat

A pesar de perder a sus parejas a manos de los felinos, lideran un proyecto que busca cuidar y transformar la región y el futuro

La historia de las “viudas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
De El Nini a El

De El Nini a El Panu: cómo cayeron los jefes de seguridad de Los Chapitos

Mauricio Gómez Amín sobre la emergencia económica: “Petro no puede seguir tratando la Constitución como un estorbo”

3 recetas para quedar como un chef si te invitan a una comida de Navidad

Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian el nacimiento de su cuarto hijo: la imagen con la que han presentado al bebé

Así fueron las últimas horas con vida de “El Panu” antes de ser atacado en Zona Rosa

INFOBAE AMÉRICA
Rusia descarta por ahora un

Rusia descarta por ahora un formato de negociación directa con Ucrania y EEUU

El Gobierno aprobará el martes un decreto que prorroga los descuentos en el transporte y crea el abono único

Guardia Civil denuncia a un creador de contenido por actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos

Detenido el presunto autor de cinco incendios en el barrio de Sant Antoni de Barcelona

Telefónica firma mañana con los sindicatos el acuerdo sobre el ERE y la prórroga de los convenios

ENTRETENIMIENTO

El Año Nuevo empezará por

El Año Nuevo empezará por todo lo alto: primer vistazo a ‘The Beauty’, una serie al estilo de ‘La sustancia’ con Bella Hadid de protagonista

James Cameron responde años después al chiste de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Suelo ser de piel gruesa pero ahí fue demasiado lejos”

El equipo de Blake Lively critica a los abogados de Justin Baldoni por hacerle preguntas sobre su vida sexual

Así es cómo los hijos de Rob y Michele Reiner honrarán a sus padres tras su muerte

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo