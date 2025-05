El emotivo regreso al mar de once pingüinos rescatados en grave estado en la costa bonaerense

Once pingüinos magallánicos fueron reinsertados en el mar tras una rehabilitación realizada por la Fundación Mundo Marino en San Clemente del Tuyú (Fundación Mundo Marino)

San Clemente del Tuyú fue el escenario de un emotivo momento que reunió a la comunidad local y a defensores de la vida silvestre. Once pingüinos de Magallanes, tras un arduo proceso de rehabilitación.

Estos animales habían sido encontrados en las costas bonaerenses en preocupantes condiciones de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Cada paso en este proceso complejo tuvo como objetivo no solo la recuperación, sino también la preservación del equilibrio ecológico en las aguas del Atlántico sur.

Paso a paso de la rehabilitación y el retorno al mar de los pingüinos de Magallanes

El rescate comenzó en la playa, donde se debieron tomar precauciones tanto sanitarias como de bienestar animal. Uno de los protagonistas conversó con Infobae. “Toda persona que va a interactuar con fauna silvestre tiene que estar protegida con barbijos y guantes, porque hay que tener en cuenta lo que muchas veces la gente ignora que es la transmisión de enfermedades”, explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina de la Fundación Mundo Marino.

Los ejemplares fueron hallados con cuadros de desnutrición, deshidratación e hipotermia en playas de la costa bonaerense (Gentileza: Mundo Marino)

Cuando llegaron al Centro de Rescate, los animales ingresaron a un protocolo clínico definido. “Primero tenemos que actuar de alguna manera para no alterar el bienestar animal. Por eso, utilizamos herramientas adecuadas para su sujeción, para su traslado, y también para tener en cuenta la seguridad personal”, destacó.

El tratamiento comenzó con fluidoterapia, que es la administración de líquidos por vía intravenosa. “El animal se hidrata a través del alimento, no es como otra ave que puede tener un vasito o un tarrito con agua y toman”, sostuvo. Luego se aplicó terapia térmica, con precaución de no convertir el cuadro de hipotermia en una hipertermia: “Muchas veces la terapia térmica tiene que ver con ubicar el animal bajo una fuente de calor que puede ser un caloventor”.

Después se les brindó pescado licuado como transición hacia la ingesta de pescado sólido. Solo cuando el animal recuperó peso, fuerza y comportamiento normal, pasó a un recinto con pileta para ejercitarse antes de ser considerado apto para regresar al mar. “En general, el tiempo que va a transcurrir en el centro de rescate va a depender del cuadro patológico con el que ingresó”, dijo Rodríguez Heredia.

La última etapa de este proceso se concretó el 26 de mayo en la playa céntrica de San Clemente del Tuyú, donde once pingüinos magallánicos, grupo compuesto por siete juveniles y cuatro adultos, fueron reinsertados en el mar. La liberación fue presenciada por 60 alumnos del Instituto Inmaculada Concepción, quienes participaron además de una charla educativa.

La jornada marcó el cierre de una recuperación que comenzó con un hallazgo crítico en la costa y terminó con un regreso a su hábitat natural, bajo estrictos protocolos de conservación y seguimiento.

La rehabilitación incluyó fluidoterapia, terapia térmica y alimentación controlada hasta alcanzar condiciones aptas para el retorno al mar (Gentileza: Mundo Marino)

Rodríguez Heredia remarcó el rol educativo de estas intervenciones: “Uno que actúa en la playa frente a las personas que te llaman por el hallazgo o la presencia de ese animal, tiene que explicar primero las razones de por qué ese animal está ahí y lo que se va a hacer”. Señaló que hay momentos en los que no se justifica intervenir: “Muchas veces hay casos con otras especies. En el caso de los pingüinos que están en playas simplemente descansando o llevando a cabo un proceso normal de su ciclo biológico, entonces no tienen por qué ser rescatados ni asistidos”.

Las causas detrás del cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia de los pingüinos rescatados

El biólogo resaltó que la mayoría de los pingüinos rescatados entre febrero y abril son juveniles que se encuentran atravesando su primera migración, un momento de alta vulnerabilidad.

“Estos animales juveniles que han aparecido son los que estaban desarrollando su primera migración trófica, o sea, una vez que se independizan del cuidado de los padres y salen del nido, ya los animalitos se enfrentan este desafío impresionante que es entrar al mar y ya desenvolverse solos”, indicó. A diferencia de otras especies que reciben instrucción o acompañamiento de los padres, los pingüinos magallánicos quedan completamente solos.

La aparición de un pingüino magallánico en la playa fuera de época reproductiva indica que se encuentra en un estado de emergencia (Gentileza: Mundo Marino)

Esta etapa crítica es la que genera una mayor tasa de mortalidad, sobre todo entre los que están poco desarrollados o no lograron una crianza adecuada. “Hay muchos de esos pichoncitos que no están aptos o no se han desarrollado convenientemente y no pueden afrontar este desafío”, detalló el experto.

El cuadro clínico frecuente con el que son encontrados se conoce como síndrome del pingüino varado: “Es un cuadro que incluye, digamos, ejemplares con deshidratación, desnutrición, anemia y alta carga parasitaria”, dijo Rodríguez Heredia.

La incapacidad para alimentarse priva a los pingüinos de la grasa corporal que les permite conservar el calor en aguas frías. Sin esa protección, su organismo no logra mantener la temperatura y entra en un estado de hipotermia. Frente a esa situación, los animales salen del mar en busca de resguardo. Por ende, la aparición de un pingüino magallánico en la costa, fuera del ciclo reproductivo, es una señal de alarma.

Las causas detrás de este fenómeno no son solo naturales, a raíz de una crianza deficiente. “Muchas veces se interpreta como el todo. Es la alteración provocada por el ser humano a través de la pesca no regulada, la contaminación”, enumeró el experto. También señaló el efecto del cambio climático: “Puede de alguna manera mínimamente alterar la temperatura de la superficie del mar y con eso puede ocasionar también el movimiento de las presas. Entonces hacen que esas rutas que seguían y que los pingüinos siguen instintivamente las cambien”.

Características del pingüino de Magallanes

La dieta de esta especie incluye anchoítas, sardinas, merluzas, calamares y langostinos, según disponibilidad estacional en el mar

El pingüino magallánico es una especie fascinante y vital para el equilibrio de los ecosistemas marinos del Atlántico sur. Estos animales, de tamaño mediano y distintivo plumaje blanco y negro, se adaptan extraordinariamente al entorno marino. Pasan la mayor parte de su vida cazando en el agua.

Rodríguez Heredia explicó las principales características de estos ejemplares: “Esta especie, que según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se encuentra en estado de ‘preocupación menor’, se distribuye a lo largo de todo el litoral Sudamericano, tanto en nuestra Patagonia argentina, como en el sur de Chile. En nuestro país se distribuyen desde Península Valdés, en Chubut, hasta la Isla Martillo, Isla de los Estados e Islas Malvinas, en Tierra del Fuego”.

“Su ciclo de reproducción se lleva a cabo entre septiembre y marzo. Ponen dos huevos, con una diferencia aproximada de cuatro días entre ellos, y los incuban aproximadamente 40 días. Los pichones son alimentados en forma alternada por los progenitores y pasan alrededor de 70 días bajo cuidado parental, para luego independizarse e iniciar su primera migración trófica, completamente solos, sin la ayuda de sus padres, lo que representa un enorme desafío”, agregó el experto.

Esta rutina reproductiva integral no solo es crucial para su ciclo de vida, sino que también afecta directamente la salud de su ecosistema, ya que son depredadores que regulan poblaciones de peces y ayudan a mantener el equilibrio en la cadena trófica.

El cambio climático y la sobrepesca pueden alterar la disponibilidad de presas y afectar las rutas migratorias de los pingüinos juveniles

Por otro lado, el biólogo indicó que una vez finalizada la etapa reproductiva, los pingüinos adultos mudan su plumaje e inician su migración anual entre fines de marzo y comienzos de abril, un trayecto que puede extenderse hasta la latitud de Río de Janeiro y alcanzar los 5.000 kilómetros en aproximadamente seis meses. Señaló además que su dieta está compuesta por peces como anchoítas, sardinas y merluzas, moluscos como calamares y crustáceos como el langostino, y explicó que este desplazamiento migratorio se vincula con el movimiento estacional de la anchoita, una de sus principales presas.

Tecnología para el monitoreo: el seguimiento de los pingüinos una vez liberados

Rodríguez Heredia explicó que cada pingüino rehabilitado recibió un microchip subcutáneo que permite su identificación individual mediante un escáner de radiofrecuencia. Esta tecnología reemplazó a las bandas metálicas colocadas en las aletas, hoy en desuso tras comprobarse que interferían en la natación. “Alteraban la forma hidrodinámica del cuerpo y eso hacía que los animales tuvieran que gastar más energía”, indicó.

El chip, en cambio, no genera inconvenientes físicos y permite reconstruir el historial clínico del animal en caso de reingreso o avistamiento. “Lo que sucede es que a simple vista no se ven. Uno se da cuenta de que están chipeados con el apoyo de un instrumento que es como una lectora de chips”, afirmó.

También resaltó que, en algunos casos, se utilizaron transmisores satelitales para registrar el trayecto diario de los ejemplares. Estos dispositivos se emplean sobre todo en investigaciones específicas con pingüinos afectados por derrames de petróleo, para evaluar su readaptación tras el proceso de limpieza y recuperación.

Recomendaciones a seguir en caso de hallar un pingüino en la playa

Cada ejemplar fue identificado con un microchip subcutáneo que permite su seguimiento en caso de reingreso o avistamiento en la naturaleza

Desde la Fundación Mundo Marino advierten que se deben cumplir una serie de pasos para asegurar el bienestar de un pingüino, o de cualquier animal marino, que se encuentra varado en una zona costera:

No acercarse.

No mojar al animal.

No intentar devolverlo al mar.

Avisar de inmediato a Prefectura, autoridades locales o centros de rescate autorizados.