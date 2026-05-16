Colombia

Sergio Fajardo se burló de las propuestas de De la Espriella con particular video por el que fue criticado: “Extremadamente costoso”

El candidato presidencial utilizó un audio que se viralizó en redes sociales para restar valor a las iniciativa del contendiente de la derecha. Comparó sus iniciativas con una invitación que no se puede materializar

Guardar
Google icon

El candidato presidencial utilizó un particular audio para señalar como sonaría un "resumen" de las propuestas del aspirante de la derecha - crédito @sergiofajardov/TikTok

El candidato presidencial Sergio Fajardo, que se muestra como uno de los aspirantes de centro, hace parte de los políticos que constantemente están criticando y cuestionando al abogado y contendiente Abelardo de la Espriella. En sus redes sociales, el exgobernador de Antioquia ha publicado todo tipo de contenido para hacer señalamientos en contra del candidato de la derecha.

Una de las publicaciones más recientes que hizo en su cuenta de TikTok hace referencia a las propuestas de De la Espriella. Con el video, Fajardo se burló y trató de restar valor a las propuestas de gobierno del aspirante presidencial. Aseguró que, si el profesional en Derecho resumiera las iniciativas que tiene para Colombia, sonaría como una invitación que finalmente no se puede materializar.

PUBLICIDAD

Para ejemplificar ese escenario, reprodujo un audio de una conversación entre un joven y una chica, en la que el primero hace una invitación para ir a cine, pero advierte que no tiene los recursos para costear la totalidad de la salida.

El candidato presidencial Sergio Fajardo hace parte de los políticos que critican y cuestionan a Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
El candidato presidencial Sergio Fajardo hace parte de los políticos que critican y cuestionan a Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Podemos ir al cine, sino que, he de manifestar que después de cierta hora los domingos es extremadamente costoso, aun cuando yo tengo la tarjeta. Entonces, no sé, hermosa, pues... o no sé si quieras que dividamos parte del pago, no sé. También me da pena preguntarte, porque obviamente a ti te gusta el varón, el hombre que invita”, se escucha en la grabación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, es importante aclarar que el abogado presenta iniciativas concretas, como por ejemplo, la construcción de megacárceles y centros de rehabilitación, hacer una “limpieza” de instituciones y empresas como Ecopetrol, destruir 330.000 hectáreas de coca y reconstruir la fuerza pública.

La publicación del exgobernador generó todo tipo de comentarios; en muchos de ellos, los ciudadanos afirmaron que es un contenido particular, pero que no están dispuestos a votar por Fajardo. Otros internautas criticaron el hecho de que el aspirante esté centrando buena parte de su campaña electoral en hacer constantes críticas a Abelardo de la Espriella, dejando de lado la divulgación de sus propias propuestas.

Sergio Fajardo aseguró que Abelardo De La Espriella es un atarván - Nathalia Angarita/Reuters
Sergio Fajardo aseguró que Abelardo De La Espriella es un atarván - Nathalia Angarita/Reuters

“Este señor Fajardo me caía bien! Lo tenía en buen concepto en lo político. Pero en estas elecciones la campaña de él fue dedicarse a hablar mal de Abelardo, mostró la verdadera cara”; “Siempre mi like, nunca mi voto”; “No sé quién es tu community manager, pero lo amo”; ”Fajardo hable con propuestas en vez de tirarle a Abelardo en la mayoría de sus videos”, señalaron.

Fajardo sostiene sus críticas hacia De la Espriella

En diálogo con Noticias Caracol, el candidato presidencial informó que tiene un equipo de comunicaciones que le brinda ideas para mover sus redes sociales en pro de su campaña, pero que también interviene y genera contenido propio.

Además, insistió en sus cuestionamientos hacia el candidato de la derecha, refiriéndose algunas polémicas que protagonizó reciéntemente en espacios de entrevista. Una de ellas se registró, justamente, en Noticias Caracol, cuando conversó con la periodista María Lucía Fernández. En ese diálogo, el aspirante señaló a la comunicadora de ser ignorante y de tratar de acomodar la entrevista para perjudicarlo, por lo cual, fue señalado de no respetar a la prensa ni a las mujeres.

Abelardo de la Espriella recurre a una foto polémica para destacar apoyo femenino durante transmisión en vivo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El otro hecho que causó revuelo se presentó durante una entrevista que dio De la Espriella en Piso 8 FM de Jhovanoty. En el programa, el candidato se refirió a comentarios que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre sus glúteos; el jefe de la cartera aseguró que tenía implantes. Sin embargo, el abogado lo desmintió y, posteriormente, incurrió en una conducta que muchos catalogaron como misógina.

El candidato mostró una foto suya e insistió en que una periodista la viera y se fijara en su zona íntima, con el fin de que hiciera algún comentario al respecto en vivo.

Qué vergüenza, ese señor pretende ser presidente de Colombia. Atarbán, le dije, porque yo creo que es un atarván. Es machista, es autoritario, es vulgar (...). Yo estoy en una confrontación política”, aseguró el aspirante Sergio Fajardo en Noticias Caracol, recalcando su postura contra Abelardo de la Espriella.

Temas Relacionados

Sergio FajardoAbelardo de la EspriellaPropuestas presidencialesElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

La banda finlandesa, una de las más populares en el inicio del siglo, confirmó su regreso al país con el ‘Weirdo Tour’, que recorrerá América Latina durante el segundo semestre

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

La Superintendencia de Salud pidió explicaciones a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá por el caso de Yulixa Toloza

Tras la desaparición de Yulixa Toloza, se activó una revisión institucional sobre la vigilancia a centros estéticos en la capital

La Superintendencia de Salud pidió explicaciones a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá por el caso de Yulixa Toloza

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

El reguetonero estuvo durante la transmisión realizada por los creadores de contenido y los sorprendió con variascamisetas de fútbol

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

Luis Díaz, una joya para Bayern Múnich: el tercer jugador con mayor participación en goles en las mejores ligas europeas

El colombiano, que aún no termina la temporada con los alemanes, volvió a ser reconocido por su aporte con los bávaros en su primer año en el club

Luis Díaz, una joya para Bayern Múnich: el tercer jugador con mayor participación en goles en las mejores ligas europeas

Polémica por tierras en Vichada salpica a Paloma Valencia: familiar rompió el silencio tras fallo que declaró baldías 6.000 hectáreas

Nicolás Laserna, familiar de Paloma Valencia, publicó un comunicado en el que defendió la legalidad de la compra de un predio en Vichada adquirido en 2003 y aseguró que la hoy candidata presidencial no tuvo ninguna participación en el negocio

Polémica por tierras en Vichada salpica a Paloma Valencia: familiar rompió el silencio tras fallo que declaró baldías 6.000 hectáreas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

Alfredo Gutiérrez será homenajeado en dos eventos especiales, en medio del debate por su exclusión del Festival Vallenato

Viviana Santos contó que fue víctima de acoso sexual: “Esa persona me hizo firmar un documento”

Deportes

Luis Díaz, una joya para Bayern Múnich: el tercer jugador con mayor participación en goles en las mejores ligas europeas

Luis Díaz, una joya para Bayern Múnich: el tercer jugador con mayor participación en goles en las mejores ligas europeas

Extécnico de James Rodríguez enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana: vea de quién se trata

Se viene otro clásico en las semifinales de la Liga BetPlay: hora y dónde ver Santa Fe vs. Junior

Escándalo de Diego Valoyes en el fútbol argentino: dio positivo en prueba de alcoholemia mientras conducía

Aumenta la campaña para que Sebastián Villa no vaya al Mundial: “Por menos le cortaron la cabeza a dos presentadores de televisión”