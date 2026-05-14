Medio Ambiente

El Instituto de Recursos Hidráulicos y Universidad Católica suscriben acuerdo para fortalecer gestión del agua en República Dominicana

La firma de este convenio abre paso a nuevas iniciativas de formación y apoyo técnico orientadas a mejorar el manejo y la regulación de los recursos hídricos en el país, con énfasis en investigación y capacitación

Guardar
Google icon
El Indrhi y la PUCMM sellan una alianza estratégica de cooperación interinstitucional para fortalecer la gestión sostenible de los recursos hídricos en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Indrhi y la PUCMM sellan una alianza estratégica de cooperación interinstitucional para fortalecer la gestión sostenible de los recursos hídricos en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) firmaron una alianza de cooperación interinstitucional para impulsar la gestión sostenible de los recursos hídricos en República Dominicana.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años, forma parte del Programa de Modernización para el Sector Agua Potable y Saneamiento y apunta a potenciar la capacidad técnica, académica y operativa en la gestión del agua en el país, según informó el propio INDRHI en un comunicado institucional.

PUBLICIDAD

Más de 200 profesionales formados gracias a la cooperación entre Indrhi y PUCMM

Fruto de la colaboración mantenida desde 2021, más de 200 profesionales del sector público y privado han recibido capacitación en áreas como gestión integral de recursos hídricos, gobernanza y legislación del agua, tecnificación agrícola bajo riego, hidroinformática aplicada y planificación hidrológica, según destacó Secilio Espinal, rector de la PUCMM, durante el acto de firma, según recoge el comunicado del INDRHI.

El convenio, rubricado por Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del INDRHI, y Espinal, contempla la creación de maestrías, diplomados y programas especializados enfocados en gestión sostenible del agua, derechos de uso, gestión de cuencas y fortalecimiento técnico-administrativo.

PUBLICIDAD

En palabras de Caba Romano, “este nuevo acuerdo interinstitucional da continuidad a la relación de cooperación formalizada entre ambas entidades desde el año 2021, mediante iniciativas orientadas al fortalecimiento de la investigación científica y la formación profesional en gestión sostenible del agua”.

La alianza también prevé el desarrollo de investigaciones conjuntas, acompañamiento técnico y acciones destinadas a optimizar los procesos de regulación y aprovechamiento de los recursos hídricos. Espinal subrayó que las maestrías y programas especializados impulsados de manera conjunta han “contribuido significativamente al fortalecimiento técnico del sector agua en la República Dominicana”.

El acuerdo Indrhi-PUCMM tendrá una vigencia de tres años y forma parte del programa de modernización del sector agua potable y saneamiento del país. (Visuales IA)
El acuerdo Indrhi-PUCMM tendrá una vigencia de tres años y forma parte del programa de modernización del sector agua potable y saneamiento del país. (Visuales IA)

El convenio incluye programas especializados, apoyo técnico e intercambio de buenas prácticas internacionales

La PUCMM desarrollará propuestas de acompañamiento técnico focalizadas en fortalecer áreas misionales del INDRHI, principalmente en los Departamentos de Presas e Hidrología. Estas acciones pondrán énfasis en la mejora operativa y en la optimización de la recolección y análisis de datos hídricos.

De acuerdo con el Indrhi, el convenio propone la realización de investigaciones, intercambio de buenas prácticas internacionales y la organización de visitas técnicas especializadas. Particularmente, se prevé un trabajo específico para el fortalecimiento de la regulación y gestión de los recursos en la cuenca del río Yaque del Norte.

Más de 200 profesionales del sector público y privado ya han sido formados en gestión integral de recursos hídricos y temáticas afines gracias a la cooperación entre INDRHI y PUCMM. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Más de 200 profesionales del sector público y privado ya han sido formados en gestión integral de recursos hídricos y temáticas afines gracias a la cooperación entre INDRHI y PUCMM. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Durante la firma, llevada a cabo en la sede del INDRHI en Santo Domingo, participaron, además de Caba Romano y Espinal, representantes clave de ambas instituciones.

Por el INDRHI estuvieron presentes Juan Saldaña, director de Planificación y Desarrollo Institucional; Juan Rosario, coordinador del Proyecto de Fortalecimiento Institucional para la Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca del río Yaque del Norte, y Eddy Peña de la Dirección Jurídica. Por la PUCMM asistieron Virginia Flores, vicerrectora de Investigación e Innovación, y Silvio Carrasco, director de la Unidad de Gestión de Agua.

Como resultado, el acuerdo sentará las bases para la formación de futuros especialistas, la consolidación de conocimientos técnicos y el establecimiento de programas de investigación orientados a promover la sostenibilidad hídrica en la República Dominicana, según el comunicado institucional del INDRHI.

Temas Relacionados

Instituto Nacional de Recursos HidráulicosPontificia Universidad Católica Madre y MaestraRecursos HídricosFormación ProfesionalRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De apagar incendios a prevenirlos: el nuevo paradigma para salvar los bosques patagónicos

Especialistas y organizaciones reunidos en Bariloche promueven acciones integrales para disminuir riesgos, resguardar comunidades y preservar la biodiversidad. Presentaron una guía práctica que apunta a mejorar la preparación local frente a emergencias

De apagar incendios a prevenirlos: el nuevo paradigma para salvar los bosques patagónicos

El mapa genético de la stevia: cuál es el hallazgo que podría revolucionar los edulcorantes naturales

La planta es originaria de Sudamérica. Su sabor es diferente si se comparan las variedades. Cómo los científicos explicaron con precisión molecular qué ocurre dentro de cada hoja

El mapa genético de la stevia: cuál es el hallazgo que podría revolucionar los edulcorantes naturales

La historia detrás del descubrimiento de Nagatitan, el dinosaurio más grande del sudeste asiático

Un vecino encontró los huesos gigantes en la orilla de un estanque. El ejemplar pesaba hasta 28 toneladas y medía 27 metros, según detallaron los científicos en la revista Scientific Reports. El hallazgo reescribe la historia prehistórica de la región

La historia detrás del descubrimiento de Nagatitan, el dinosaurio más grande del sudeste asiático

Científicos alertaron que el cambio climático pone en riesgo a miles de plantas con flores en distintos continentes

Dos investigaciones publicadas en la revista Science describieron cómo las alteraciones de temperatura y precipitaciones modifican los ecosistemas naturales y afectan especies esenciales para la biodiversidad y el equilibrio ambiental

Científicos alertaron que el cambio climático pone en riesgo a miles de plantas con flores en distintos continentes

La Amazonía libera carbono más rápido: sequías y tormentas aceleran su emisión a la atmósfera

Un análisis satelital reveló que la selva renueva su vegetación de manera precipitada por el avance del calentamiento global. Cuáles podrían ser las consecuencias

La Amazonía libera carbono más rápido: sequías y tormentas aceleran su emisión a la atmósfera
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tensión en un acto de Kicillof: le pidieron por la libertad de CFK y un sector contestó con “Axel presidente”

Tensión en un acto de Kicillof: le pidieron por la libertad de CFK y un sector contestó con “Axel presidente”

Minedu: Evaluación nacional revela bajo nivel de aprendizaje en primaria y alerta sobre brechas persistentes

Lotería del Valle resultados 13 de mayo: premio mayor de $9.000 millones y todos los secos millonarios

Alianza del Pacífico lanza 350 becas para estudiar en Perú, Chile, Colombia y México: conoce cómo postular

Jornada financiera: la baja de la inflación y el impulso externo apuntalaron a los activos, pero subió el riesgo país

INFOBAE AMÉRICA

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

El gobierno dominicano confirma recepción mensual de migrantes deportados desde Estados Unidos

Guatemala: interpelación al ministro de Desarrollo se extiende por falta de quórum en el Congreso

Panamá registró 790 especies de aves avistadas en tan solo 24 horas durante el Global Big Day

Un millón de vehículos circulan sin identificación en Honduras

ENTRETENIMIENTO

El álbum de Taylor Swift, “1989″, se vuelve parte de la historia sonora de Estados Unidos

El álbum de Taylor Swift, “1989″, se vuelve parte de la historia sonora de Estados Unidos

Paul McCartney revela la razón por la que no se toma fotos con sus fans

Las audiciones para el próximo James Bond han comenzado: Amazon MGM busca al nuevo 007

Red Hot Chili Peppers y la historia detrás del homenaje oculto a una estrella del pop británico

Acusan a Britney Spears de causar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles: “Una clienta temió por su vida”