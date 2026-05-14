El Instituto de Recursos Hidráulicos y Universidad Católica suscriben acuerdo para fortalecer gestión del agua en República Dominicana

El Indrhi y la PUCMM sellan una alianza estratégica de cooperación interinstitucional para fortalecer la gestión sostenible de los recursos hídricos en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) firmaron una alianza de cooperación interinstitucional para impulsar la gestión sostenible de los recursos hídricos en República Dominicana.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años, forma parte del Programa de Modernización para el Sector Agua Potable y Saneamiento y apunta a potenciar la capacidad técnica, académica y operativa en la gestión del agua en el país, según informó el propio INDRHI en un comunicado institucional.

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Más de 200 profesionales formados gracias a la cooperación entre Indrhi y PUCMM

Fruto de la colaboración mantenida desde 2021, más de 200 profesionales del sector público y privado han recibido capacitación en áreas como gestión integral de recursos hídricos, gobernanza y legislación del agua, tecnificación agrícola bajo riego, hidroinformática aplicada y planificación hidrológica, según destacó Secilio Espinal, rector de la PUCMM, durante el acto de firma, según recoge el comunicado del INDRHI.

El convenio, rubricado por Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del INDRHI, y Espinal, contempla la creación de maestrías, diplomados y programas especializados enfocados en gestión sostenible del agua, derechos de uso, gestión de cuencas y fortalecimiento técnico-administrativo.

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En palabras de Caba Romano, “este nuevo acuerdo interinstitucional da continuidad a la relación de cooperación formalizada entre ambas entidades desde el año 2021, mediante iniciativas orientadas al fortalecimiento de la investigación científica y la formación profesional en gestión sostenible del agua”.

La alianza también prevé el desarrollo de investigaciones conjuntas, acompañamiento técnico y acciones destinadas a optimizar los procesos de regulación y aprovechamiento de los recursos hídricos. Espinal subrayó que las maestrías y programas especializados impulsados de manera conjunta han “contribuido significativamente al fortalecimiento técnico del sector agua en la República Dominicana”.

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El acuerdo Indrhi-PUCMM tendrá una vigencia de tres años y forma parte del programa de modernización del sector agua potable y saneamiento del país. (Visuales IA)

El convenio incluye programas especializados, apoyo técnico e intercambio de buenas prácticas internacionales

La PUCMM desarrollará propuestas de acompañamiento técnico focalizadas en fortalecer áreas misionales del INDRHI, principalmente en los Departamentos de Presas e Hidrología. Estas acciones pondrán énfasis en la mejora operativa y en la optimización de la recolección y análisis de datos hídricos.

De acuerdo con el Indrhi, el convenio propone la realización de investigaciones, intercambio de buenas prácticas internacionales y la organización de visitas técnicas especializadas. Particularmente, se prevé un trabajo específico para el fortalecimiento de la regulación y gestión de los recursos en la cuenca del río Yaque del Norte.

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Más de 200 profesionales del sector público y privado ya han sido formados en gestión integral de recursos hídricos y temáticas afines gracias a la cooperación entre INDRHI y PUCMM. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Durante la firma, llevada a cabo en la sede del INDRHI en Santo Domingo, participaron, además de Caba Romano y Espinal, representantes clave de ambas instituciones.

Por el INDRHI estuvieron presentes Juan Saldaña, director de Planificación y Desarrollo Institucional; Juan Rosario, coordinador del Proyecto de Fortalecimiento Institucional para la Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca del río Yaque del Norte, y Eddy Peña de la Dirección Jurídica. Por la PUCMM asistieron Virginia Flores, vicerrectora de Investigación e Innovación, y Silvio Carrasco, director de la Unidad de Gestión de Agua.

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Como resultado, el acuerdo sentará las bases para la formación de futuros especialistas, la consolidación de conocimientos técnicos y el establecimiento de programas de investigación orientados a promover la sostenibilidad hídrica en la República Dominicana, según el comunicado institucional del INDRHI.