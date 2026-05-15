Medio Ambiente

Un estudio revela cómo predecir cuánta tierra puede ganar un delta midiendo sus canales

Investigadores internacionales desarrollaron una fórmula que permite anticipar el potencial de expansión de los deltas fluviales y orientar estrategias de restauración costera frente al avance del mar. En qué se basa el método

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El delta del río Po en Italia fue uno de los casos referentes para comprender la vulnerabilidad ante la erosión y la subida del mar (NASA y Servicio Geológico de Estados Unidos)
El delta del río Po en Italia fue uno de los casos referentes para comprender la vulnerabilidad ante la erosión y la subida del mar (NASA y Servicio Geológico de Estados Unidos)

Un equipo internacional, encabezado por investigadores de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, propuso una regla práctica para estimar la sostenibilidad de la tierra en los deltas de los ríos, según publicó la Revista Science.

El estudio indicó que se puede predecir la cantidad de tierra que se puede formar o mantener en un delta únicamente conociendo la longitud de sus canales distributarios, lo que podría orientar esfuerzos para restaurar costas amenazadas por el aumento del nivel del mar.

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La nueva regla permite estimar el potencial de formación y mantenimiento de tierra en deltas fluviales relacionando el área del delta con la longitud de los canales distributarios.

Este enfoque, comparable a la ley de Hack utilizada tradicionalmente en hidrología, ofrece una herramienta sencilla para que ingenieros y responsables públicos decidan dónde intervenir para maximizar la creación y conservación de tierra en zonas costeras, según la Revista Science.

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Un delta fluvial visto desde el aire, con numerosos canales de agua que se ramifican a través de islas cubiertas de vegetación, desembocando en un mar claro.

El análisis, liderado por Hongbo Ma y Tian Y. Dong, fue publicado este jueves 14 de mayo tras examinar imágenes satelitales de 29 deltas en todo el mundo.

Entre los casos estudiados destacan el delta de Wax Lake (Estados Unidos) y el delta del río Po (Italia), ambos referentes para comprender la vulnerabilidad ante la erosión y la subida del mar. El estudio reúne datos geográficos y ambientales para demostrar la utilidad de esta regla de escala en contextos diversos.

Hallazgos sobre la ley de Hack aplicada a deltas de los ríos

Según la Revista Science, la denominada ley de Hack describe cómo el área de una cuenca hidrográfica depende de la longitud de su canal tributario más extenso. Inspirados por esta ley, los autores identificaron que existe una relación de escala similar en los deltas: la longitud de los canales distributarios determina el área de tierra que puede formarse.

El artículo destaca que, aunque la ley de Hack se aplicaba a redes fluviales, hasta ahora no se contaba con una regla equivalente para los deltas. “La ley de Hack es una forma sencilla de describir cómo los extremos de los ríos y sus afluentes se expanden por el paisaje”, sostuvo Hongbo Ma. Con esta nueva definición para áreas deltaicas, se cubre un vacío en el modelado de la dinámica terrestre ligada a los sedimentos.

Vista aérea de una vasta red de deltas fluviales donde múltiples canales de agua marrones y azules serpentean entre densa vegetación verde.
La longitud de los canales distributarios emerge como el factor clave para anticipar la expansión de los deltas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación desarrolla una fórmula que facilita la comprensión del crecimiento, los cambios y el potencial de restauración de los deltas. Se trata de una regla de potencias que conecta directamente la longitud de los canales distributarios con la superficie de nueva tierra en el delta.

Dos patrones de crecimiento y su importancia práctica

El estudio identificó dos patrones principales de desarrollo en los deltas: el crecimiento uniforme y el crecimiento compuesto.

El crecimiento uniforme ocurre cuando la red de canales sigue de manera consistente la ley de Hack, permitiendo una expansión estable del delta. En contraste, el crecimiento compuesto se caracteriza por una expansión rápida al inicio, que se dispersa como tinta en el agua, seguida de un desarrollo más lento que se concentra en algunos canales centrales.

“Nuestro estudio halló que algunos deltas muestran un crecimiento uniforme, mientras otros presentan un crecimiento compuesto”, explicó Hongbo Ma. Reconocer esta diferenciación es clave para elegir estrategias de intervención y prever la sostenibilidad en diversas regiones.

Aunque existe una simplicidad global en la organización de los deltas, la variabilidad local resulta significativa debido a estos dos patrones de crecimiento.

Amanecer sobre un río sinuoso con niebla. El sol brilla bajo, silueteando aves volando y otras nadando. La vegetación de las orillas está cubierta de rocío.
El estudio compara patrones de crecimiento uniforme y compuesto en los deltas analizados a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones para restauración costera y gestión ambiental

La principal utilidad de esta regla es que facilita la toma de decisiones fundamentadas para ingenieros, responsables públicos y comunidades costeras en materia de restauración y defensa frente a riesgos marinos. Precisar la longitud y la disposición de los canales distributarios permite identificar los sectores del delta con mayor capacidad para generar tierra y aquellos cercanos a su límite de expansión.

El estudio indica que este modelo permite orientar con mayor precisión las inversiones en la construcción de canales y proyectos ecológicos, lo que contribuye a reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante el aumento del nivel del mar. El trabajo encabezado por Hongbo Ma y Tian Y. Dong proporciona una base científica sólida para anticipar la evolución de los deltas y mejorar las estrategias de gestión ambiental a nivel global.

Convertir un proceso natural en una pauta clara facilita la identificación de las áreas prioritarias para la construcción de canales y la restauración, fortaleciendo la protección de las comunidades costeras ante el riesgo creciente de inundaciones y el cambio climático.

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Deltas FluvialesUniversidad de Illinois Urbana-ChampaignRestauración CosteraLey de Hack

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