5 ideas verdes para celebrar unas fiestas más sustentables

Las guirnaldas de papel o de tela pueden reutilizarse sin necesidad de usar plástico (Getty)

Se acerca fin de año y entre los regalos de navidad y reyes, los encuentros de fin de año de trabajo y amigos, las cenas familiares y los festejos es una buena oportunidad para replantear la forma en la que festejamos e intentar tener un menor impacto en el planeta mientras nos divertimos.

Pasarla bien no debe ser sinónimo de generar más basura, se puede romper ese mito y celebrar fiestas más sostenibles.

1 -Consumo responsable

Si es posible, es mejor usar un árbol natural que uno de plástico (Getty)

Antes de pasar de lleno a los consejos para festejar con un menor impacto en el planeta, es necesario introducir un concepto clave que va a servir de guía para tener unas fiestas sostenibles: el consumo responsable.

El consumo responsable es la elección de determinados productos o servicios teniendo en cuenta los impactos ambientales y sociales que estos puedan tener . Es decir, ya no sólo se elige en función del precio y calidad, sino que factores como las características sociales y laborales del entorno de producción, el uso de recursos, los materiales seleccionados, el lugar de producción, entre otros, son decisivos a la hora de comprar algo.

El consumo responsable se basa en apropiarse del poder que tenemos como consumidores de una forma consciente y responsable, con el objetivo de tener un impacto positivo para preservar el bienestar de nuestra generación y las futuras. Cuando compramos algo de alguna manera estamos avalando y apoyando la producción que hay por detrás, como consumidores podemos usar ese poder para apoyar emprendimientos que se alineen con valores más sostenibles.

Consumir responsablemente no es sólo consumir menos, sino consumir mejor . Pensar realmente qué queremos y si lo necesitamos, cuestionarnos si no podemos conseguirlo de otra manera, si hace falta comprarlo o se puede alquilar, si puede ser de segunda mano o si se puede reparar, si lo hace alguien de la zona, si lo hacen con inclusión social, si utilizan materiales reciclados y reciclables y después de hacernos esas preguntas, elegir a conciencia.

Esta simple guía ayuda mucho para tener un consumo más responsable:

2 - Regalos

Los envoltorios en tela o papel reciclado son más amigables con el medioambiente (Getty)

Fines de diciembre es época de regalos, ya sea por navidad o fin de año, alguna caja navideña o bolsita con algún detalle seguramente veamos pasar y una imagen típica de fin de año son los tachos rebalsando de cajas, papeles y plásticos.

El primer paso sustentable es no regalar por compromiso. No caer en la pulserita de plástico solo por llegar con una atención cuando la persona que lo recibe tampoco lo valora o le parece útil. Si queremos agasajar a nuestros seres queridos con algún detalle podemos cocinar algo que nos salga rico, regalar una planta o recurrir a algo simple que vayan a darle uso, como unas medias copadas.

Una gran idea es regalar cosas que no sean necesariamente materiales. Podemos regalar experiencias como salir a comer, una sesión de masajes, una escapada de fin de semana, entradas para algún evento u obra de teatro o incluso se pueden regalar cursos o talleres de todo tipo, de maquillaje, de huerta o de cocina, por ejemplo. Existen emprendimientos que ofrecen este tipo de servicios con varias alternativas para que cada uno elija el plan que más le interesa.

Si vamos a comprar regalos, siempre lo ideal es preguntar qué quieren o necesitan nuestros seres queridos para poder comprar cosas que luego vayan a ser efectivamente usadas y aprovechadas . Desde el punto de vista ecológico, lo mejor es elegir emprendimientos locales y de bajo impacto. Estos últimos años se multiplicó la oferta de productos hechos con responsabilidad social y ambiental, proyectos locales que se valen de residuos para crear productos nuevos, lindos y de calidad, que utilizan empaquetados más circulares, que compensan su huella ambiental, que integran y dan trabajo a personas con discapacidades, con consumo problemático o en cualquier situación de vulnerabilidad social. Estos emprendimientos buscan tener un impacto positivo en donde viven y si vamos a comprar, está bueno apoyar este tipo de iniciativas.

Por último, cuando hablamos de regalos no podemos dejar de mencionar el envoltorio y empaquetado. En esta época abusamos del uso bolsas y de papeles impresos y plásticos metalizados de muchos colores que duran un minuto en manos de quien abre el regalo y luego terminan en la basura, o con suerte en un contenedor de reciclables.

¿Hace falta usar plástico para esto también? Una alternativa es envolver los regalos en papel de diario o revista. Además de estar reutilizando el diario y usando un empaquetado reciclable, quedan muy lindos en el arbolito . También se pueden usar telas viejas para envolver.

Y como todo el año, evitar todo lo posible el uso excesivo de bolsas, tanto de plástico, de papel madera o las reutilizables.

3 - Adornos

Se pueden armar arbolitos con materiales reciclables en casa para evitar consumir plástico

Tenemos tan incorporado armar el arbolito y llenar la casa de papá noeles, luces y bolas de plástico que pocas veces nos cuestionamos el impacto que tienen todas estas acciones. Y ni hablar de preguntarnos si lo podemos hacer de otra manera. Pero sí, esto también lo podemos hacer un poquito mejor.

Si arrancamos por el arbolito, no hace falta que sea un pino de plástico enorme que ocupe medio departamento, ni que esté lleno de guirnaldas que van perdiendo pedazos de plásticos por toda la casa. Hacer arbolitos con corchos o de cartón adornados con reciclables o pintados a mano no solo es más sustentable, sino que es una gran actividad para hacer con los chicos en casa, y cuando las fiestas terminan va todo de una a reciclar.

Como ejemplo, en Cacharí, localidad de la Provincia de Buenos Aires, armaron un arbolito de Navidad con más de 1500 latas de cerveza, llevando un mensaje ambiental a la población con espíritu navideño.

El arbolito de navidad de la localidad de Cacharí, en provincia de Buenos Aires, hecho con latas recicladas (gentileza Municipalidad de Cacharí)

Pensemos ahora en los adornos que podemos usar. Todos los adornos que ya tenemos cuanto más los cuidemos y los volvamos a usar, mejor . Si necesitamos adornos nuevos, busquemos emprendimientos que hagan algunos con madera o cartón o sumemos una actividad para hacer en familia, con reciclables se pueden inventar muy buenos adornos, la imaginación es el límite. Por ejemplo, los CDs viejos pueden ser una buena idea para adornar un árbol en el jardín, o las cápsulas de café de colores parecen campanitas.

Evitar las guirnaldas de plástico, terminan en pedazos en el piso y son plásticos que además no se pueden reciclar. Las luces son una linda alternativa, aunque es importante no tenerlas prendidas todo el tiempo (cuidar la energía) y elegir luces buenas que vayan a durar, sino terminamos con residuos eléctricos cada fin de año y eso no es para nada sustentable. Las guirnaldas de tela son una gran opción, se pueden lavar y volver a usar en distintos festejos e incluso las podemos hacer con telas viejas de algún mantel o sábana que ya no usemos más.

4 - La comida

Evitar cocinar de más para no tirar sobras. Y si igualmente quedan restos de comida, freezarlos o donarlos (Getty)

En toda gran reunión hay comida de por medio. Y para evitar desperdiciar comida y llenar todo de residuos la clave va a estar en la organización. Ya sea que seamos anfitriones o invitados podemos aportar para tener una comida más sustentable.

Aunque seamos muchos invitados, evitemos el uso de vajilla descartable, puede parecer más fácil en el momento, pero el impacto que tienen es demasiado alto. Si no tenemos suficiente vajilla, podemos pedirle a alguno de los invitados que traigan para esa noche o alquilar para completar. Si nos toca aportar comida, no dudemos en llevar nuestros tuppers, así evitamos el uso de bandejas descartables y además, si sobra mucha comida se puede repartir y evitar que se eche a perder.

En cuanto a qué cocinar, cuanto menor cantidad de opciones derivadas de animales o ultraprocesados haya en la mesa, menor será el impacto ambiental. Hacer hummus de garbanzos o de remolacha casero, berenjenas al escabeche, tomates cherry, garbanzos crocantes, aceitunas o bastoncitos de zanahoria o de polenta son ideas super sencillas, sanas y, en su mayoría, baratas para reemplazar untables o snacks empaquetados.

Por otro lado, es importante calcular bien las cantidades y evitar que sobre mucha comida . En caso de que sobrara mucho, se puede averiguar por comedores que reciben donaciones o repartir entre los invitados.

Para tomar podemos elegir alternativas retornables para algunas gaseosas o cervezas y así evitar la generación de residuos, o poner jarras con agua filtrada o con jugos caseros. Sobre todo en esta época, unas rodajas de pepino o limón le dan una hermosa frescura al agua. Si compramos bebidas en envases descartables no nos olvidemos de separarlos para reciclar.

5 - Residuos

Luego de las celebraciones separar y reciclar los residuos (iStock)

Y cuando la fiesta termina, llega el momento de ordenar y limpiar y aparecen todos esos residuos que no logramos evitar con los consejos que estuvimos viendo arriba. Así que llega el turno de gestionarlos responsablemente y eso significa sólo una cosa: separar los reciclables en casa para después llevarlos a reciclar. Todos los papeles, cartones, latas de aluminio, botellas de plástico o de vidrio o telgopor los separamos limpios y secos para que luego puedan reciclarse.

Pequeño recordatorio: no es necesario lavar con agua y detergente todos los reciclables, lo importante es que no les queden restos de comida o de líquidos que puedan echarse a perder o contaminar a otros reciclables. Muchas veces alcanza con sacudir la bolsa, pasar un pequeño trapo húmedo para sacar los restos, o dar vuelta la botella o lata de aluminio para quitarles el contenido. Sí, como escuchás, si la lata está bien vacía puede ir directo a reciclar sin tener que usar agua.

Y vale la pena mencionar que este año las fiestas caen durante un fin de semana y en gran parte de la Argentina la recolección de residuos no funciona sábados y/o domingos, así que hay que prestar especial atención para sacar los residuos en los días y horarios que corresponde para evitar que se amontonen y dispersen los residuos en los tachos y en las calles. Si intentamos reducir la generación, los residuos que tengamos que gestionar al final del día van a ser mucho menos.

