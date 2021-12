Las 10 tradiciones de Navidad más raras y divertidas

Existe una tradición en Cataluña llamada Tió de Nadal, que en catalán significa tronco de Navidad (Getty Images)

En gran parte del mundo, incluida la Argentina, la tradición navideña se asocia con el árbol decorado con brillantes adornos y luces, el pesebre para los cristianos y el multicultural Papá Noel. Se suman los regalos, que los niños piden por cartas que serán enviadas al imaginario señor de traje rojo y barba blanca. Pero en muchas regiones, incluso dentro de los países que adhieren a las tradiciones más universales, tienen una serie de ritos, costumbres y creencias que son diferentes y a veces, resultarán extravagantes.

1- Noruega

En Noruega esconden las escobas que hay en sus casas en lugares que, estiman, las brujas no podrán hallarlos (Getty Images)

Desde tiempos inmemoriales los noruegos creen que los espíritus del mal y las brujas circulan sin rumbo por el cielo nocturno de la Nochebuena. Como la forma de transportarse de las brujas es la mitológica escoba voladora , algunas personas en ese país esconden esos elementos de limpieza que hay en sus casas en lugares que, estiman, las brujas no podrán hallarlos.

2- Italia

En Italia existe la leyenda de la Befana, la bruja invitada por los Reyes Magos a conocer al Niño Jesús (Getty Images)

En Italia la versión de la bruja es la Befana (no significa ni más ni menos que bruja, en italiano). Según una leyenda, los Reyes Magos en camino a Belén para conocer al Niño Jesús se detuvieron en la casa de la Befana y l a invitaron a acompañarlos para conocer al Dios hecho hombre, pero ella rechazó el convite excusándose en que tenía muchas tareas domésticas que hacer. Pero cuando los Reyes de Oriente partieron se arrepintió de haberlos rechazado e intentó seguirlos y darles alcance. Como no pudo encontrarlos, vuela durante la noche del 5 de enero, víspera del día de los Reyes Magos y su encuentro con Jesús, porque continúa buscándolos . La Befana, que no es presentada como un espíritu del mal, reparte juguetes a los niños. Los italianos suelen dejarle a la desventurada Befana un plato de salchichas y brócoli y una copa de vino.

3- Austria

En Austria, el Krampus es una criatura diabólica que castiga a los niños traviesos y aquellos particularmente “malos” son atados a su canasto y llevados al infierno (Getty Images)

Ese país y esa zona de Europa cuentan en su mitología con un personaje que sería una suerte de contracara del bueno de Papá Noel, que lleva regalos a los niños que “se portan bien”. Esta suerte de Mr Hyde de Santa Claus, es conocido como Krampus y es una criatura diabólica que castiga a los niños traviesos y aquellos particularmente “malos” son atados a su canasto y llevados al infierno . Esta aterradora y poco pedagógica tradición ha derivado en que muchas personas en esa región europea a menudo se disfrazan desde comienzos de diciembre del temible Krampus y deambulan por las calles asustando a los niños, muchos de ellos ya prevenidos de esa mitología.

4- Guatemala

El Guatemala se realiza la Quema del Diablo (Getty Images)

El 6 de diciembre se celebra en Guatemala lo que se conoce como Quema del Diablo. Ese día las familias arman hogueras fuera de sus viviendas para incendiar imágenes de Satanás y así eliminar a los espíritus malignos y celebrar la victoria del bien sobre el mal. Antiguamente las personas quemaban basura para formar la hoguera, pero en los últimos años, por razones ambientales, muchos han comenzado a hacerlo con piñatas con forma de diablo.

5- México

En el estado de Oaxaca, en el sur de México , cada 23 de diciembre se celebra la Noche de Rábanos. Se trata de un festival en el que comerciantes y artesanos compiten creando y vendiendo tallas de pesebres, vida silvestre y arquitectura local en rábanos. Esas tallas se venden para ser utilizadas como centro de mesa navideños. El artesano que haya realizado el mejor diseño gana un premio en dinero.

6- Ucrania

Por una leyenda, en Ucrania tienen a las telas de araña como símbolo de la buena suerte (Getty Images)

Las telarañas no suelen ser muy agradables y menos encontrarlas en algún lugar dentro de la casa. Pero en Ucrania estas redes que producen las arañas asociadas a los árboles de Navidad son símbolo de buena suerte . Se trata de una antigua historia: Cuenta la leyenda que una familia pobre logró que un cono de pino creciera hasta convertirse en un lindo árbol para Navidad. Los niños de la casa estaban muy emocionados de tenerlo, pero sus padres no tenían dinero para comprar los adornos. Esto generó gran aflicción en toda la familia. Entonces, cuando las arañas vieron esa pena, tejieron unas relucientes telas de seda alrededor del árbol que se volvieron plateadas y doradas cuando salió el sol a la mañana siguiente, por lo que el árbol había quedado hermosamente decorado. Por eso, incluso actualmente, las familias en Ucrania adornan sus árboles con telarañas porque son símbolo de la buena suerte.

7- España

Existe una tradición en Cataluña llamada Tió de Nadal, que en catalán significa tronco de Navidad. Se trata, justamente, de un tronco hueco que, desde el 8 de diciembre, se lo va llenando o “alimentando” con regalos y dulces. El tronco se decora con una cara, piernas y una berretina roja, que son esos gorros con el extremo caído, que forma parte de las prendas típicas masculinas de la zona de Cataluña. Además, como si fuese un ser vivo, se tapa al tronco con una manta para que no se enfríe. Al llegar la Nochebuena el leño es golpeado con un palo por la familia para “ordenarle” que entregue los regalos y los dulces. Es una tradición que se acompaña generalmente con el canto de canciones tradicionales.

8- Australia

Es común que aparezcan los Santas surfistas que divierten a los presentes en las playas (Getty Images)

Como ocurre en todo el hemisferio sur, en Navidad hace calor en Australia. Allí las temperaturas pueden superar los 30 grados y por eso muchas personas pasan las fiestas de fin de año haciendo picnics en la playa, nadando y haciendo otros deportes en la arena. Es común, entonces, que aparezcan los Santas surfistas que divierten a los presentes. En los últimos años, sobre todo en un par de playas de Sydney, se ha prohibido el uso de bebidas alcohólicas por varios hechos de descontrol que han ocurrido para Navidad.

9- Japón

La tradición de comer pollo frito, en Japón, nació de una campaña de marketing de una cadena de comidas rápidas (Getty Images)

Es sabido que Japón tiene tradiciones milenarias, pero por ser un país con un número escaso de personas que pertenecen a religiones cristianas, uno de los ritos navideños es muy nuevo, data de la década de 1970 y se llama Kurisumasu ni wa Kentakkii (“Kentucky para Navidad”). Así como en algunos lugares del mundo se asocia la Navidad con comidas como el pan dulce o los turrones, los japoneses, sobre todo los más jóvenes, la vinculan con el pollo frito de Kentucky Fried Chicken. La tradición nació de una campaña de marketing de esa cadena de comidas rápidas, pero prosperó tanto que unos 3,5 millones de japoneses reservan con anticipación sus cenas de Navidad con pollo frito, pastel y champán.

10- Gales

Existe una costumbre galesa conocida como Mari Lwyd (yegua gris, en calés) vinculada a la Navidad que se practica durante diciembre y enero. Consiste en que varias personas llaman a la puerta de una casa. Una de ellas va escondida bajo una sábana adornada con cintas y campanas y sosteniendo una calavera de caballo real en un palo. Cuando los dueños de casa abren, comienza a cantar y luego, desafía a los habitantes de la vivienda a una batalla de insultos que rimen en idioma galés.

Estas tradiciones curiosas de todo el mundo fueron recopiladas por la app para el aprendizaje de idiomas Babbel.

