Aunque suena ilógico para una conservadora que desplegó un programa neoliberal, en el inicio de una ola que aumentó Ronald Reagan en los Estados Unidos y contagió al mundo, Thatcher creía que los gases del efecto invernadero eran un peligro tan grande como las guerras convencionales. Varios segmentos, y en particular un largo capítulo, de Herself Alone, el tercer y último tomo de la biografía de la ex primera ministra que acaba de publicar Charles Moore, se dedica a explicar por qué ella fue una pionera en la lucha contra el cambio climático.