—Hay municipios que están sumergidos en la pobreza y la supervivencia es el tema angustiante, es cierto. Ahora: esa misma pobreza hace que la gente vaya a vivir donde no debería vivir, por ejemplo un cañadón que se inunda debido a una lluvia excepcionalmente fuerte, y al inundarse arrasa con todo, causando la muerte de varias familias. Frente a esto, tal vez no podamos evitar que las personas vivan en esos lugares —porque no tienen otro lugar o no tenemos recursos para un plan habitacional— pero sí podemos tomar medidas para adaptar las ciudades y hacer que las personas estén a salvo. Ese es el tema de la cuestión: el cambio climático lo sufren los más pobres. Entonces la adaptación al cambio climático tiene que estar enfocada a la parte más vulnerable de la población, que es la población más pobre. Entonces, es cierto: ¿por qué gastar en cambio climático y no en sacar a la gente de la pobreza? Bueno, yo pienso que son dos caras de la misma moneda.