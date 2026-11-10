Olivia Cooke habló del lado oscuro del fandom de ‘House of the Dragon’ y por qué dejó de estar en redes sociales: “Hay mucha fealdad”

(HBO)

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Olivia Cooke abandonó las redes sociales antes del estreno de la tercera temporada de House of the Dragon por la misoginia, el racismo y la “fealdad” que, según ella, caracterizan a parte del fandom de la serie de HBO.

La actriz, que interpreta a la reina Alicent Hightower en la precuela de Game of Thrones, explicó en una entrevista con GQ que el discurso de los seguidores en internet llegó a un punto que ya no le resultaba “nutritivo”, lo que la llevó a desactivar su cuenta de Instagram semanas antes del debut de la nueva temporada en junio.

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“Creo que algunas de esas interpretaciones simplemente se incendian y se convierten en algo que no guarda ninguna semejanza con lo que se mostró en pantalla en su momento”, dijo Cooke a GQ. “Hay mucha fealdad en ese fandom. Está impregnado de misoginia. Hay mucho racismo. Intento que ocupe el mínimo espacio mental posible”.

La actriz describió la experiencia de estar conectada como algo que había dejado de aportarle algo positivo.

“Creo que la naturaleza celebri-ficada de ser actriz se ha convertido ahora en un monstruo que no para de crecer”, señaló a GQ.

Olivia Cooke aseguró que las mujeres son señaladas por buscar condiciones más justas en los sets de grabación. (REUTERS/Stephani Spindel)

Y agregó: “Creo que tenemos que bajarnos de este tren y darnos cuenta de que hacemos estas series y películas, sí, para el escapismo, pero también porque es un arte y es creativo, y no para conseguir seguidores, ni un acuerdo de marca, ni cosas gratis. Aunque eso también está bien a veces”.

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Cooke también se refirió a su vínculo de trabajo con la directora Clare Kilner, del que dijo que demuestra que “no hay que rondar el set ejerciendo testosterona. Se puede gestionar cada departamento con amabilidad y cuidado”, afirmó a GQ.

La tercera entrega de House of the Dragon situó al personaje de Cooke en el centro de algunas de las tramas más controvertidas de la ficción, entre ellas una escena de fantasía de contenido incestuoso que dividió las opiniones de los seguidores de la serie.

Toxicidad en el fandom de ‘House of the Dragon’

La hostilidad dentro del fandom de House of the Dragon no afectó únicamente a Cooke. Su compañera de reparto Milly Alcock también quedó atrapada en una dinámica tóxica cuando un sector de los espectadores comenzó a comparar y enfrentar a los actores jóvenes del elenco con sus contrapartes adultas.

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House of The Dragon - EP 3-4

El cocreador de la serie Ryan Condal calificó esa comparación de “horrible”. “Es horrible para todos esos jóvenes intérpretes que hicieron algo grandioso, e hicieron algo prácticamente imposible… Todo el mundo debería haber celebrado simplemente el éxito y la recepción de esa serie. Y, francamente, la gente debería encontrar algo más que hacer con su tiempo”, afirmó.

El fenómeno no es ajeno al universo de Game of Thrones. Sophie Turner, quien interpretó a Sansa Stark en la serie original desde los 14 años, declaró a la revista Flaunt que las redes sociales afectaron seriamente su salud mental durante esa etapa.

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“Tuvo un impacto tan profundo en mi salud mental que apenas podría explicárselo. Casi me destruyó en numerosas ocasiones”, señaló.

House of the Dragon se estrenó en HBO en 2022. La serie acumula tres nominaciones a los Globos de Oro y un premio en la categoría de mejor serie dramática de televisión.

En los premios Emmy, suma 14 candidaturas y dos estatuillas: mejor vestuario de fantasía o ciencia ficción en 2023 y mejor maquillaje de época o fantasía sin prótesis en 2025.