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Chery alcanza su mejor mes en Colombia y crece 321,5% frente a septiembre de 2025

La marca registró 784 vehículos en septiembre y alcanzó una participación de mercado de 2,3%, según cifras del RUNT

Chery sumó 3.982 vehículos matriculados entre enero y septiembre de 2026 y casi cuadruplicó el registro del año previo. (Chery)
Chery sumó 3.982 vehículos matriculados entre enero y septiembre de 2026 y casi cuadruplicó el registro del año previo. (Chery)
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El mercado automotor colombiano registró en septiembre uno de sus mejores resultados mensuales de la última década. Durante el mes se matricularon 33.835 vehículos nuevos, una cifra que representó un crecimiento de 36,1% frente a septiembre de 2025, según el más reciente informe sectorial de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco).

En medio de este repunte, Chery protagonizó uno de los crecimientos más sorprendentes del mes. La marca cerró septiembre con 784 vehículos matriculados en Colombia, su mejor resultado mensual desde el inicio de sus operaciones en el país.

La cifra representó un aumento de 321,5% frente a septiembre de 2025, cuando registró 186 unidades, de acuerdo con datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), consolidados por Fenalco y la ANDI. Con este resultado, la marca alcanzó una participación de mercado de 2,3% durante septiembre y se ubicó en la posición 13 entre las marcas con mayor número de matrículas del país.

La TIGGO 9 mantuvo la integridad de la cabina y la protección de los ocupantes tras la evaluación de seguridad. (Chery)
La compañía amplió su red de ventas y posventa para atender el incremento de demanda en distintas regiones del país. (Chery)

“Alcanzar nuestro mejor mes en Colombia es un resultado muy importante para Chery y refleja el crecimiento que hemos venido construyendo durante los últimos dos años”, afirmó María Cristina Castro, gerente general de Autovardí.

La marca casi cuadruplica sus matrículas en 2026

El resultado de septiembre hace parte de una tendencia que se ha consolidado a lo largo de 2026. Entre enero y septiembre, Chery registró 3.982 vehículos matriculados, frente a las 1.037 unidades alcanzadas durante el mismo período de 2025.

El desempeño equivale a un crecimiento de 284% en los primeros nueve meses del año y a una participación acumulada de mercado de 1,6%. La comparación interanual muestra que la marca casi cuadruplicó sus matrículas frente al mismo lapso del año anterior.

Un hombre y una mujer sonríen mientras se toman una foto con un teléfono móvil junto a un coche gris en un concesionario.
El mercado automotor colombiano registró 33.835 vehículos nuevos matriculados en septiembre, lo que representó un aumento del 36,1% interanual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance se produce en una etapa de expansión para el mercado automotor colombiano, que ha mostrado una mayor apertura hacia vehículos con soluciones híbridas y completamente eléctricas.

Chery crece en Colombia

El crecimiento de las matrículas ha estado acompañado por la ampliación de la operación de Chery en Colombia. Durante 2026, la compañía ha fortalecido su cobertura comercial, su red de ventas y posventa, así como una oferta que integra tecnologías de electrificación y herramientas de conectividad y seguridad.

La expansión de la red busca responder a una demanda creciente en distintas regiones del país y acompañar a los clientes desde la compra hasta el mantenimiento de los vehículos. La cobertura de talleres, la disponibilidad de repuestos y la atención técnica se han convertido en variables con peso dentro de un mercado que suma nuevos usuarios y tecnologías.

Ventas de Chery en Colombia. (Infobae)
Ventas de Chery en Colombia. (Infobae)

“Seguimos fortaleciendo nuestro portafolio, nuestra red y nuestra operación para acompañar a cada vez más colombianos y consolidar una propuesta de movilidad que combine tecnología, seguridad y nuevas energías”, señaló Castro.

El salto de 186 vehículos matriculados en septiembre de 2025 a 784 unidades en septiembre de 2026 establece un nuevo registro mensual para la operación de Chery en Colombia.

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