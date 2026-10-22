Cómo elegir un operador de telecomunicaciones: 5 claves para tomar una mejor decisión

Tomar decisiones informadas sobre los servicios que se usan a diario puede marcar la diferencia en la experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El mercado colombiano de telecomunicaciones atraviesa una etapa de cambios regulatorios, ajustes empresariales y mayor competencia, un escenario que pone el foco en la experiencia de los usuarios.

La dimensión de este mercado también muestra la importancia de esa discusión: al cierre del primer trimestre de 2026, Colombia registraba cerca de 94,6 millones de líneas de telefonía móvil, 49,6 millones de accesos móviles a internet y 10,49 millones de conexiones fijas, según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En un contexto en el que millones de personas dependen de estos servicios para comunicarse, trabajar, estudiar y entretenerse, la elección de un operador va más allá de encontrar una tarifa conveniente. Estos son algunos de los aspectos que conviene considerar.

El mercado de telecomunicaciones en Colombia registró cerca de 94,6 millones de líneas móviles en el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cobertura real, el primer punto de revisión

Tener cobertura en una ciudad no garantiza la misma experiencia en todos sus sectores. La ubicación, la infraestructura cercana, el tipo de inmueble y la demanda de la red pueden afectar la señal y la conexión.

Por eso, antes de contratar o renovar un plan, conviene revisar cómo funciona el servicio en el hogar, el trabajo, la universidad y los trayectos habituales. Una referencia de otra persona puede ser útil, pero no reemplaza la experiencia en las zonas donde cada usuario necesita conectividad.

Existen, además, mediciones independientes que permiten contrastar el desempeño de las redes. Ookla, firma de inteligencia de conectividad, reconoció al operador Claro como la red móvil más rápida, por tercer año consecutivo, y la de mejor cobertura del país por segundo año consecutivo, de acuerdo con datos de Speedtest. Estos resultados ofrecen una referencia adicional para evaluar el desempeño de las redes, sin dejar de lado las necesidades particulares de cada usuario.

La disponibilidad de señal no garantiza una conexión adecuada para llamadas, navegación o aplicaciones. - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La cobertura tampoco debe confundirse con la calidad de la conexión. Una red puede estar disponible, pero presentar dificultades en llamadas, navegación o uso de aplicaciones.

Estabilidad: no basta con tener señal

La calidad del servicio se mide en situaciones concretas: una videollamada sin cortes, una clase virtual continua, una carga rápida de archivos o una conexión que permita navegar sin interrupciones.

Las necesidades cambian según el usuario. Quien trabaja desde casa puede requerir estabilidad durante reuniones virtuales. Un estudiante puede necesitar una conexión constante para acceder a plataformas. En un hogar con varios dispositivos, la velocidad y el desempeño simultáneo adquieren mayor peso.

De acuerdo con expertos, la estabilidad de la conexión debe evaluarse en los horarios de mayor uso, no solo en una prueba ocasional. Interrupciones repetidas, variaciones de velocidad o problemas para conectarse a determinadas aplicaciones son elementos que vale la pena registrar antes de decidir si se mantiene o cambia de operador.

Los expertos recomiendan evaluar la estabilidad de la conexión a internet durante los horarios de mayor uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), comenzó en 2026 a entregar reconocimientos oficiales por desempeño en calidad de servicio de internet, con el objetivo de hacer visibles los resultados del sector y fortalecer la información disponible para los usuarios.

En la primera edición, Claro recibió distinciones en la categoría de internet móvil 4G por velocidad de descarga, velocidad de carga y menor variación de la latencia, un indicador que refleja justamente la estabilidad de la conexión en el tiempo.

Atención y soporte: ¿qué pasa cuando surge un problema?

Los canales de soporte forman parte del servicio. Antes de elegir un operador, es útil identificar si cuenta con atención telefónica, chat, aplicación, redes sociales y puntos físicos, además de los mecanismos para radicar y consultar solicitudes.

La variedad de canales de atención y los tiempos de respuesta determinan la solución de fallas o cobros no reconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La facilidad para contactar a un asesor, los tiempos de respuesta y el seguimiento hasta la solución son factores que pesan cuando se presenta una falla, una duda sobre el plan o un cobro que el cliente no reconoce.

Transparencia en la facturación

Revisar la factura mes a mes ayuda a identificar el valor de cada servicio, la terminación de descuentos, cargos adicionales y cuotas de equipos financiados. En los paquetes que incluyen móvil, internet hogar y televisión, esta práctica permite saber cuánto se paga por cada componente.

Por ejemplo, desde julio de 2026, por ley los operadores deben discriminar los precios de los servicios fijo y móvil incluidos en un mismo paquete. La medida busca facilitar la comparación de las ofertas y dar mayor claridad sobre el costo de cada producto.

La elección de un operador de telecomunicaciones exige analizar variables técnicas y contractuales más allá de la tarifa monetaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contrato también merece una revisión antes de renovar, cambiar o cancelar un plan.

El precio no debería ser el único criterio de comparación

Elegir un operador por el precio más bajo puede dejar fuera variables que determinan la experiencia real del servicio. Cobertura, estabilidad, atención, transparencia y condiciones contractuales conforman un panorama más completo que permite anticipar si un plan realmente se ajusta a las necesidades de comunicación, trabajo, estudio o entretenimiento de cada usuario.

Una tarifa más económica puede resultar poco conveniente si la conexión no funciona adecuadamente en los lugares donde el usuario la necesita o si los canales de atención no responden a sus expectativas.

Por eso, comparar operadores implica poner sobre la mesa diferentes variables: precio, cobertura, estabilidad, velocidad, atención, soporte, servicios incluidos y condiciones contractuales.

Los usuarios pueden revisar de forma periódica el desempeño de su servicio para determinar si conservan o cambian de proveedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas firmas especializadas en mediciones de red ofrecen un punto de referencia adicional para esta comparación. nPerf, por ejemplo, reconoció a Claro como el mejor operador del país en experiencia general por segundo año consecutivo. Ese tipo de indicadores combina variables como velocidad, latencia y estabilidad, y puede complementar, aunque no reemplazar, la evaluación directa que cada usuario hace de su servicio.

La mejor alternativa será diferente para cada persona. Las necesidades de alguien que trabaja remotamente pueden ser distintas a las de un usuario que utiliza principalmente el teléfono para comunicarse o de una familia que necesita internet para estudiar y entretenerse.

¿Cómo saber si su servicio actual sigue siendo una buena opción?

Los usuarios no tienen que esperar a que ocurra un cambio en el mercado para evaluar su servicio.

Una revisión periódica puede comenzar con preguntas sencillas:

¿La cobertura funciona en mi hogar, lugar de trabajo y trayectos habituales?

¿La conexión es estable cuando más la necesito?

¿La velocidad responde a las actividades que realizo?

¿Obtengo respuestas oportunas cuando presento una solicitud?

¿El valor que pago corresponde con los servicios que utilizo?

Las respuestas permiten identificar si el servicio contratado continúa siendo adecuado o si vale la pena comparar otras alternativas.

Conocer las condiciones del servicio, revisar los detalles del contrato y evaluar la experiencia como usuario son pasos importantes antes de tomar una decisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios que atraviesa el sector de telecomunicaciones pueden modificar el escenario empresarial, pero para los usuarios la prioridad sigue siendo la misma: contar con una conexión confiable y un servicio que responda a sus necesidades.

Evaluar la experiencia real, revisar las condiciones del contrato y comparar el valor de cada alternativa permite tomar decisiones con mayor información. La decisión, finalmente, depende de las necesidades de cada usuario.