Del yoga a la meditación: el método de cinco estrellas de la música para cuidar la salud mental y física

Los músicos Mick Jagger, Sting, Paul McCartney, Shakira y Flea han practicado yoga y meditación a lo largo de los últimos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante décadas, el rock quedó asociado a los excesos, las giras extensas, las noches sin descanso y una idea de rebeldía que parecía alejada de la rutina. En ese imaginario, el yoga, la meditación o la respiración consciente difícilmente ocupaban un lugar central. Sin embargo, para varios artistas que hicieron de los escenarios su forma de vida, esas prácticas se convirtieron en una herramienta para sostener el cuerpo, ordenar la mente y responder a la presión pública.

La paradoja atraviesa trayectorias distintas. Sting, Flea, Paul McCartney, Mick Jagger y Shakira incorporaron, con métodos y motivos propios, hábitos como el yoga, la meditación, el ejercicio físico, la oración y las carreras diarias.

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Algunos llegaron a esas rutinas después de atravesar períodos de consumo y desorden; otros las mantienen desde hace décadas como parte de su vida cotidiana.

Harvard Health Publishing señala que el yoga y la meditación benefician la memoria y disminuyen el estrés mediante neurotransmisores como el GABA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Harvard Health Publishing, el yoga y la meditación pueden favorecer funciones ejecutivas como el razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, el aprendizaje, el tiempo de reacción y la precisión en pruebas de agudeza mental. Cualquier actividad física puede mejorar el estado de ánimo al bajar las hormonas asociadas al estrés, aumentar las endorfinas y llevar al cerebro más sangre oxigenada.

En el caso del yoga, además, se lo vincula con un aumento del ácido gamma-aminobutírico, o GABA, un neurotransmisor relacionado con un mejor ánimo y menor ansiedad. La meditación, por su parte, reduce la actividad del sistema límbico, la zona cerebral relacionada con las emociones. Al disminuir la reactividad emocional, la respuesta ante situaciones de estrés puede ser más moderada.

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Sting sumó el yoga a una rutina de más de tres décadas

Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido como Sting, construyó una carrera que comenzó con The Police en los años setenta y continuó en solitario después de la disolución de la banda en 1986. El músico describió la salida del grupo como una decisión ligada a su necesidad de independencia artística. “Una banda es como una familia y a veces las familias no son los lugares más creativos. Por eso me gusta la libertad que me da no pertenecer a un grupo de esa forma”, explicó entonces.

Sting incorporó la práctica del yoga a su rutina diaria hace más de 30 años para sostener su rendimiento en la industria musical. (EFE/Enric Fontcuberta)

Con más de 100 millones de discos vendidos, más de 15 premios Grammy y una fortuna valuada en USD 300 millones, el británico afirmó en una entrevista con Vanity Fair que había imaginado la vida que alcanzó. “Yo esperaba tener esta vida, la imaginé con todo detalle y hoy la vivo como siempre la soñé. Quería convertirme en un autor de canciones, viajar por el mundo, tener éxito. Pero, sobre todo, quería vivir de la música y creo que lo logré”, dijo.

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En paralelo a los escenarios, Sting desarrolló una rutina centrada en el bienestar físico y mental, con el respaldo de su esposa, la actriz y productora Trudie Styler. Hace más de 30 años incorporó el yoga como un hábito cotidiano. “Dos décadas de yoga me han dado dos décadas extra de carrera. No sería capaz de hacer esto si no estuviera en buena forma”, señaló en distintas entrevistas.

A esa práctica añadió natación diaria, caminatas y ejercicios para fortalecer el abdomen. “Estudio yoga hace 30 años. Pero todo se convierte en yoga después de un tiempo”, sostuvo en televisión. El camino surgió, según relató, como respuesta a la fama y al estrés que compartía con otros artistas: “Muchos de mis colegas estaban experimentando el mismo estrés asfixiante, la extrema presión pública y el escrutinio implacable”.

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A partir de esa experiencia, viajó e investigó las formas en que distintas culturas cuidan la mente y el cuerpo. Así se acercó al yoga, la meditación profunda y prácticas de recalibración interna, con el objetivo de sostener una carrera de alta demanda y cuidar su salud mental.

Flea, de Red Hot Chili Peppers

Flea abandonó las adicciones pasados los 30 años y adoptó hábitos como la meditación, el yoga y las carreras diarias. (Ariel Fisher)

La experiencia de Michael Peter Balzary, el bajista conocido como Flea, tuvo otro punto de partida. Nacido en Melbourne, Australia, se mudó a Los Ángeles con su madre y su hermana tras la separación de sus padres. Vivieron en el sótano de la familia de Walter Urban, músico de jazz, en un entorno atravesado por la bohemia y la inestabilidad.

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El integrante de Red Hot Chili Peppers, de 62 años, recordó en sus memorias, *Acid for the Children*, el comienzo de un período marcado por las noches y las situaciones de riesgo. “Hacía lo que me apetecía toda la noche. Empecé a drogarme a los 12 años. Eran los 70, y déjame decirte: los 70 en Hollywood eran una locura”, escribió. Aquella etapa incluyó recorridos nocturnos y consumo de drogas.

Con el tiempo, modificó su rutina de forma radical. “Es levantarse cada día y ponerse a trabajar. Elijo ir a un estudio de ensayo y trabajar”, afirmó. Para Flea, la disciplina se sostiene en una elección personal: “El compromiso es la voluntad de presentarse y trabajar cada día, no porque uno tenga un jefe, sino porque a uno le importa”.

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El músico dejó las drogas y el alcohol pasados los 30 años. En diálogo con CBS News, contó que esa decisión lo obligó a enfrentar sus emociones: “Dejé de consumir drogas y de beber alcohol alrededor de los 30. Entonces empecé a sentirlo todo. A veces era un río de dolor”. Según explicó, el cambio resultó decisivo para reencontrarse consigo mismo.

El bajista de Red Hot Chili Peppers realiza oraciones de manera habitual al levantarse, antes de comer y al brindar entrevistas.

Desde entonces, incorporó meditación, yoga y running a sus días, sin abandonar el bajo y la trompeta ni su vínculo con la lectura. “Desde niño leí un libro tras otro. Soy una persona poco instruida. Desde temprano fui un chico de la calle. Y aun así, siempre amé los libros”, dijo.

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Su búsqueda espiritual no está ligada a una religión. Flea describió el acto de rezar como un ritual que repite al levantarse, antes de dormir, al comer y antes de dar entrevistas. “Soy una persona que reza. Rezo por la mañana cuando me levanto, cuando me voy a dormir, cuando como. Y cuando doy una entrevista, simplemente me detengo un segundo”.

El bajista también rechazó el conformismo y defendió la disposición a cambiar. “Me siento igual que de niño. Nunca sé qué va a pasar. Abrazo el cambio. No siempre es fácil. Quiero seguir cambiando, se trata de aprender. Tan pronto como uno deja de estar dispuesto a aprender, tan pronto deja de humillarse ante lo que tiene para aprender, es cuando uno se convierte en un viejo inútil”, declaró.

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McCartney mantiene la meditación trascendental desde los años sesenta

En el caso de Paul McCartney, el yoga es una práctica regular desde sus años en The Beatles. En su entorno cercano formó un grupo al que llama “los chicos del yoga”, integrado, entre otros amigos, por el actor Alec Baldwin. La actividad le ayuda a mantener la flexibilidad y la postura, y se la ha asociado con mejoras en la longevidad.

McCartney practica además la meditación trascendental, una disciplina que comenzó en la década de 1960 bajo la guía del gurú Maharishi Mahesh Yogi. La utilizó como una herramienta para manejar el estrés y reservar momentos de calma en una agenda cargada. Investigaciones recientes, de acuerdo con la información disponible, también han vinculado esta práctica con un posible retraso del envejecimiento celular y efectos sobre la longevidad biológica.

Mick Jagger y Paul McCartney, dos íconos del rock que acuden al yoga y la meditación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jagger entrena con carreras, ballet, yoga y pilates

A los 82 años, Mick Jagger sigue cantando y bailando sobre el escenario. El padre de ocho hijos está comprometido con la ex estrella de ballet Melanie Hamrick, de 38 años, y sostiene una rutina de actividad física que, en los últimos 20 años, reemplazó los excesos de su juventud.

El líder de Rolling Stones explicó ese cambio en el libro *Pacto con el diablo*, de Isadora Puiggené. “Paré de festejar, paré de tomar drogas, de beber y todo eso: Ya he cambiado mi estilo de vida para acostumbrarme al hecho de que tengo que hacer esto: ir al escenario y actuar”, confesó.

Bajo la guía del entrenador noruego Torje Eike, Jagger combina distintas disciplinas. “Mick corre 12 kilómetros diarios y para mantener la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio, hace también ballet, yoga y pilates”, detalló Eike.

Shakira combina yoga, estiramientos y meditación

Shakira realiza posturas avanzadas de yoga y estiramientos exigentes con el fin de conservar la elasticidad necesaria para sus shows. (Shakira / Instagram)

En 2025, Shakira fue vista al amanecer, sin maquillaje, al salir de su hotel para pasar un momento a solas en la playa. Allí meditó y tomó sol. La escala ocurrió después de su presentación en Torreón, cuando la cantante aprovechó su paso por las playas de El Cabo, en Baja California Sur, para practicar yoga, estirar y permanecer al aire libre.

El yoga y los estiramientos de alta exigencia forman parte de sus recursos para conservar la flexibilidad, la elasticidad y la energía que demanda el escenario. En sus redes sociales, la artista colombiana ha mostrado posturas avanzadas, entre ellas el arado o halasana, posiciones con las piernas detrás de la cabeza y variantes del dragón.

También recurre a la postura de la esfinge, que lleva la espalda hacia atrás con apoyo sobre los antebrazos y apunta a fortalecer la columna. A eso suma asanas de equilibrio de brazos, que permiten reajustar el cuerpo y pueden aportar beneficios físicos y emocionales.

Durante las pausas de sus giras, Shakira busca combinar esos ejercicios con la meditación y el contacto con la naturaleza. La jornada en las playas mexicanas reunió esas prácticas: tiempo de calma, exposición al sol y una rutina de movimiento fuera de los escenarios.