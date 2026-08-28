La Unión Europea será invitada de honor en ANDICOM 2026: IA, ciberseguridad y tecnología marcarán su agenda

Copernicus utilizó imágenes satelitales y datos geoespaciales para mapear las zonas afectadas por el sismo en Quibdó, Pereira, Manizales y Cali. (La Unión Europea)

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La inteligencia artificial (IA) y la participación de la Unión Europea como región invitada de honor marcarán la edición número 41 de ANDICOM 2026, el congreso tecnológico y empresarial organizado por CINTEL, que se realizará del 1 al 4 de septiembre en Cartagena bajo el lema “Unleashing the Power of AI” (Liberando el poder de la IA).

El evento reunirá a más de 6.200 asistentes de más de 35 países y pondrá el foco en cómo la IA está transformando la productividad, los negocios y las economías. Sin embargo, la presencia europea llevará la conversación más allá de la IA, con temas como ciberseguridad, identidad digital, conectividad, infraestructura de datos, talento tecnológico, innovación y tecnologías espaciales.

La participación europea llega en un momento en que la relación entre Colombia y la Unión Europea también se refleja en iniciativas concretas de tecnología e innovación.

El programa académico de ANDICOM 2026 se organizará en cuatro ejes: inteligencia artificial, ciberseguridad y confianza digital, conectividad e infraestructura digital, y política pública y regulación. (La Unión Europea)

Un ejemplo reciente ocurrió tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Tras el sismo, Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, activó su Servicio de Gestión de Emergencias para realizar un mapeo de las zonas afectadas.

El servicio utiliza imágenes satelitales y otros datos geoespaciales para generar información cartográfica en situaciones de emergencia. En el caso colombiano, la activación contempló el análisis de zonas afectadas por el terremoto, entre ellas Quibdó, Pereira, Manizales y Cali.

¿Por qué la Unión Europea será protagonista de ANDICOM 2026?

La presencia de la Unión Europea en ANDICOM 2026 también responde al peso que tiene el bloque en el sector tecnológico colombiano. De acuerdo con cifras de la Unión Europea, el 23 % de la inversión extranjera directa del sector TIC proviene de la Unión Europea, que agrupa a 27 Estados miembros. Además, las empresas europeas han generado más de 120.000 empleos directos en Colombia y registran una facturación anual asociada de COP 20 billones en el sector.

Director Ejecutivo Cintel, Manuel Martínez junto con el Embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié (La Unión Europea)

Para Colombia, la relación con la Unión Europea va más allá de la inversión. La cooperación también abarca áreas como innovación, IA, gobernanza digital y desarrollo tecnológico, temas que tendrán un espacio en la agenda del bloque durante ANDICOM 2026.

“Es un honor poder llevar a Europa a ANDICOM 2026. Esta alianza refleja la solidez de la relación con Colombia y nuestro compromiso con el desarrollo de una economía digital innovadora, segura y centrada en las personas”, afirmó François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia.

Para el diplomático, el encuentro representa una oportunidad para fortalecer la cooperación, impulsar las inversiones europeas en la región y avanzar en una agenda conjunta de transformación digital.

La Unión Europea concentra el 23 % de la inversión extranjera directa del sector TIC en Colombia y sus empresas generan más de 120.000 empleos directos. (La Unión Europea)

IA, ciberseguridad y conectividad: los temas de ANDICOM

Dentro del evento, la Unión Europea tendrá un papel destacado en la apertura del Main Academic Forum, el 2 de septiembre, en una jornada dedicada a la inteligencia artificial como infraestructura de desarrollo y a la aceleración tecnológica de las economías.

Además, el programa académico de ANDICOM 2026 estructura su agenda alrededor de cuatro ejes estratégicos: IA; ciberseguridad y confianza digital; conectividad e infraestructura digital; y política pública y regulación.

El congreso analizará cómo la inteligencia artificial está transitando de la fase experimental hacia aplicaciones con impacto en la productividad empresarial, la competitividad y la transformación de organizaciones y gobiernos.

ANDICOM 2026 pondrá el foco en cómo la inteligencia artificial transforma la productividad, los negocios y las economías. (La Unión Europea)

La agenda europea contempla también innovación en startups y pymes, conectividad territorial e infraestructura de datos sostenible, y programas espaciales como Copernicus e IRIS².

Global Gateway y las alianzas público-privadas

Global Gateway, la estrategia europea de inversión en infraestructura sostenible a nivel global, será uno de los marcos de acción presentados en el congreso. Su implementación en Colombia se articula a través del denominado Equipo Europa, que integra a la Unión Europea, sus Estados miembros, instituciones financieras europeas y empresas privadas, con el objetivo de movilizar financiación, tecnología y conocimiento mediante alianzas público-privadas.

La agenda de la Unión Europea en ANDICOM 2026 incluirá ciberseguridad, identidad digital, conectividad, infraestructura de datos, talento tecnológico, innovación y tecnologías espaciales. (La Unión Europea)

El propósito declarado, según la Delegación de la Unión Europea en Colombia, es acelerar una economía digital más productiva, ampliar oportunidades para empresas, jóvenes y territorios, y reducir brechas de conectividad, en particular en zonas rurales.

“Ser la región invitada de honor en ANDICOM refleja nuestra relación con Colombia y la voluntad compartida de construir un futuro digital basado en la confianza, la innovación y las oportunidades”, concluyó Roudié.

Para la Unión Europea, Colombia aporta talento, diversidad territorial y capacidad de innovación; Europa aporta inversión, experiencia y estándares. Es, subrayan desde la Delegación, una agenda que se construye conjuntamente y que en ANDICOM 2026 tendrá su primer gran escenario compartido. Quienes quieran conocer más sobre la participación europea, su agenda académica y las iniciativas que impulsa en Colombia pueden consultar los canales oficiales de la Delegación de la Unión Europea en Colombia.