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Famisanar reduce su siniestralidad y mejora la gestión del costo médico del PBS

La entidad informó que su indicador del Plan de Beneficios en Salud pasó de 104,4% a 103,7%, una variación que atribuye a ajustes internos y gestión del riesgo en salud

EPS Famisanar y la Supersalud logran progresos significativos en salud. (Cortesía Famisanar Colombia)
Famisanar sostuvo que la baja en la siniestralidad del costo médico refleja avances en la gestión de recursos para la atención en salud de sus afiliados. (Cortesía Famisanar Colombia)
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En medio de los desafíos financieros que enfrenta el sistema de salud colombiano, EPS Famisanar reportó una reducción de 0,7 puntos porcentuales en la siniestralidad acumulada del costo médico del Plan de Beneficios en Salud (PBS), al pasar de 104,4% a 103,7% en el último mes.

El indicador permite observar la relación entre los costos que asume una EPS para garantizar los servicios incluidos en el PBS —como consultas, tratamientos, procedimientos, hospitalizaciones y medicamentos— y los recursos disponibles para financiarlos.

De acuerdo con voceros de la entidad, la reducción registrada refleja una evolución favorable y evidencia avances en la gestión de los recursos destinados a garantizar la atención en salud de sus afiliados.

Un hombre mayor sentado en una camilla recibe un chequeo de presión arterial de una enfermera junto a una mesa con medicamentos.
La EPS vinculó la reducción de la siniestralidad con medidas de gestión interna, optimización de recursos y mejora de la gestión del riesgo en salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado adquiere relevancia en un contexto en el que la siniestralidad del costo médico es un indicador clave para las EPS. Al cierre de 2025, el promedio del sistema se ubicó en 109%, según el boletín de Así Vamos en Salud. En este escenario, la reducción de Famisanar refleja una evolución favorable en la gestión de los costos de atención en salud.

¿Qué significa esta reducción para los afiliados de Famisanar?

La reducción de la siniestralidad refleja avances en la forma en que Famisanar gestiona los recursos destinados a la atención de sus afiliados. De acuerdo con la EPS, el resultado está relacionado con medidas para fortalecer la gestión interna, optimizar el uso de los recursos y mejorar la gestión del riesgo en salud.

Pero, ¿qué hay detrás de este indicador? La Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS) busca que las EPS identifiquen y hagan seguimiento a los riesgos que pueden afectar la salud de sus afiliados y la sostenibilidad de la entidad. Para ello, contempla aspectos como la caracterización de la población, la organización de las redes de atención y el seguimiento de los resultados.

Un profesional de la salud con uniforme azul y guantes blancos toma la presión arterial a una mujer. En una mesa pequeña hay un monitor de presión.
EPS Famisanar reportó una reducción de 0,7 puntos porcentuales en la siniestralidad acumulada del costo médico del Plan de Beneficios en Salud, que pasó de 104,4% a 103,7%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, esto significa poner el foco no solo en cuánto se gasta, sino también en cómo se gestionan los servicios de salud. La prevención, el diagnóstico oportuno, el seguimiento de los pacientes y la organización de la atención son algunos de los aspectos que pueden contribuir a un uso más eficiente de los recursos.

Por eso, la reducción de 0,7 puntos porcentuales registrada por Famisanar representa un avance en su estrategia de gestión del costo médico y del riesgo en salud, en un proceso que la EPS asegura continuará fortaleciendo para mejorar sus indicadores y priorizar la continuidad y oportunidad de la atención de sus 2,6 millones de afiliados.

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