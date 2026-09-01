“Será bastante buena, tiene un elenco realmente muy divertido”: Robert Pattinson habló sobre la secuela de Batman

Robert Pattinson confirmó que ya rueda la secuela de "The Batman" en Londres y anticipó estrenos para 2026

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Robert Pattinson confirmó que ya rueda la secuela de The Batman en Londres y anticipó un 2026 sin pausa, en un año que también lo encuentra sumando proyectos en cine.

En una entrevista con GQ, el actor británico habló del rodaje de la nueva película del universo de Batman, del desgaste físico que le exige el papel y de su participación en varios estrenos previstos para 2026.

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Pattinson dijo que el rodaje de la secuela de Batman le exige más físicamente

Instalado en Londres hasta fin de año, Robert Pattinson aseguró que la secuela de The Batman avanza en medio de una producción extensa. “Va bien”, señaló el actor en declaraciones recogidas por GQ, antes de describir el impacto físico de volver a las escenas de acción. “Definitivamente siento la edad cuando tengo que pelear mucho”, afirmó.

Pattinson agregó que el trabajo se volvió más demandante con el paso del tiempo. “La verdad, esto es bastante más duro de lo que era antes”, sostuvo, aunque aclaró que sigue disfrutando del proceso. Según dijo, la nueva película “va a ser bastante buena” y contará con “un elenco realmente muy divertido”.

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El actor aseguró que la secuela de The Batman “va a ser bastante buena” y que tendrá un elenco muy divertido (REUTERS/Isabel Infantes)

La entrevista también abordó una filtración reciente desde el set, en la que se veía a una figura en motocicleta sobre nieve. En un primer momento, el actor sugirió que podía tratarse de un doble, pero enseguida ironizó y terminó admitiendo entre risas que sí era él. La escena, según el intercambio, estaría vinculada con el alter ego conocido como “the Drifter”.

El actor encadena cuatro películas y dice que no había trabajado así antes

Además de la secuela de Batman, Pattinson repasó un calendario de trabajo que definió como inusual incluso para su carrera. “Literalmente no paré desde después de las huelgas de actores y guionistas”, dijo al referirse al período posterior al conflicto en Hollywood.

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Entre los títulos mencionados aparecen The Drama, The Odyssey, Primetime y Dune: Part Three. El actor explicó que, tras la caída de un proyecto que desarrollaba con Adam McKay, atravesó un tiempo de revisión personal sobre el tipo de trabajos que quería aceptar. A partir de ahí, aseguró, decidió dejar de priorizar el tamaño comercial de las producciones o la centralidad de sus personajes.

Pattinson dijo que el rodaje de "The Batman" le exige más físicamente por las escenas de acción (Warner Bros)

Según contó, ese cambio de enfoque derivó en una seguidilla de proyectos que terminaron superponiéndose. Tras incorporarse a Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay, enlazó un rodaje con otro casi sin pausa. “No me importa hacer grandes películas o papeles protagónicos. Voy a dedicarme a hacer cosas que me resulten interesantes”, explicó en la entrevista.

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El resultado, dijo, fue una agenda que incluyó traslados inmediatos entre sets y la preparación simultánea de varias películas. “Cuando termine todo esto, definitivamente me voy a tomar unas vacaciones”, comentó.

“Primetime” fue el proyecto en el que también asumió un rol de productor

En la conversación con GQ, Pattinson se detuvo especialmente en Primetime, una película a la que se sumó primero como productor y luego también como actor. Explicó que se interesó por el primer borrador del guion y que vio en Lance Oppenheim al director adecuado para llevar adelante la historia.

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El actor describió la película como un proyecto arriesgado y poco convencional, y remarcó el grado de compromiso del equipo. Según relató, fue la primera vez que produjo una obra “desde el comienzo” y que el trabajo se sostuvo de forma verdaderamente colectiva. Recordó, incluso, que pasó un día de Navidad en una videollamada de ocho horas con Oppenheim y el guionista Ajon Singh para llegar a tiempo con la preparación antes de iniciar el rodaje en enero.

En "Primetime", Robert Pattinson asumió primero como productor y luego como actor en un proyecto dirigido por Lance Oppenheim (A24)

Ese nivel de involucramiento, explicó, volvió a Primetime una experiencia distinta dentro de su carrera reciente. También señaló que le genera curiosidad la reacción que tendrá el público frente al resultado final.

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Su imitación de Chris Hansen surgió de escuchar un podcast sobre viejos casos

Otro de los puntos más llamativos de la entrevista fue la preparación vocal para interpretar a Chris Hansen. Pattinson, conocido por modificar con detalle su voz en varios papeles, sostuvo que este trabajo fue particularmente complejo.

“Es una voz muy particular”, dijo. Para conseguirla, explicó que escuchó de manera repetida un podcast en el que Hansen revisa casos antiguos. Esa práctica, sin embargo, lo llevó a ensayar frases del periodista en la calle, en voz alta y fuera de contexto. “La gente estaba increíblemente confundida con lo que estaba pasando”, relató al recordar la reacción de quienes lo cruzaban mientras repetía líneas asociadas a un material especialmente oscuro.

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Aunque presentó la anécdota con humor, también dejó claro que consideró el registro de Hansen como algo difícil de reproducir. “Su voz es muy icónica para mí y es muy difícil de hacer”, señaló.