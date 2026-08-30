¿Buscas vivienda o una inversión? Feria inmobiliaria con miles de opciones se muda a Surco

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Encontrar una vivienda o evaluar una inversión inmobiliaria suele implicar revisar distintos proyectos, comparar ubicaciones y precios y conocer alternativas de financiamiento. Reunir esa oferta en un solo lugar es la propuesta de Expo Urbania, feria que celebrará una nueva edición del 4 al 6 de septiembre y que este año se traslada a Santiago de Surco.

Por primera vez, el encuentro organizado por el portal inmobiliario Urbania se desarrollará en Convexia Expo Center, ubicado en la avenida Javier Prado Este 4406, al lado del Jockey Plaza y junto a la zona de Tottus.

La feria abrirá de 12:00 p.m. a 9:00 p.m., tendrá ingreso gratuito y contará con espacio de estacionamiento. Para ingresar sin hacer fila, los interesados podrán realizar un pre-registro mediante el formulario habilitado por Expo Urbania (https://expourbania.urbania.pe/registro).

Proyectos y asesoría en un solo lugar

Durante las tres jornadas, más de 90 empresas entre desarrolladoras e inmobiliarias presentarán miles de alternativas inmobiliarias. La concentración de la oferta permitirá a los visitantes comparar precios, ubicaciones y beneficios exclusivos en feria sin tener que visitar distintos puntos de venta.

Los asistentes también podrán acceder a asesoría directa de inmobiliarias y entidades financieras para conocer las opciones disponibles y contar con mayor información durante el proceso de búsqueda.

La propuesta está dirigida tanto a quienes buscan adquirir una propiedad como a personas interesadas en alternativas de inversión. Además del componente comercial y especializado, el evento está concebido como una experiencia para toda la familia, con un formato que busca combinar la actividad profesional con un ambiente festivo.

Más de una década de Expo Urbania

De acuerdo con la información proporcionada por sus organizadores, Expo Urbania cuenta con más de diez años de trayectoria en el mercado peruano. Desde 2022 celebra dos ediciones al año, en mayo y septiembre, en zonas estratégicas de Lima.

La feria, cumple con el concepto “Donde todo sucede”, planteado como eje de una experiencia que busca ir más allá de la exposición de proyectos y acercar en un mismo encuentro a empresas del sector, especialistas y personas interesadas en el mercado inmobiliario.

La edición de septiembre marcará así el debut de Convexia Expo Center como sede de Expo Urbania. Quienes tengan previsto asistir podrán hacerlo del 4 al 6 de septiembre, con ingreso gratuito, mientras que el pre-registro estará disponible de manera anticipada a través del siguiente enlace: https://expourbania.urbania.pe/registro.