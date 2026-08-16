Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Causa Securitas por cohecho: Casación definirá si los gerentes de Aeropuertos Argentina son funcionarios públicos o no

Así los había considerado la jueza Arroyo Salgado, pero un fallo de la Cámara Federal de San Martín revocó esa condición. La definición es clave para determinar cómo sigue la investigación por presuntos sobornos

El caso Securitas investiga el pago de sobornos para asegurar contratos con organismos públicos (REUTERS/Agustín Marcarian)
El caso Securitas investiga el pago de sobornos para asegurar contratos con organismos públicos (REUTERS/Agustín Marcarian)
Guardar

La Cámara Federal de Casación deberá resolver si los directivos de Aeropuertos Argentina 2000 pueden ser considerados funcionarios públicos dentro de la llamada causa Securitas, un punto clave para definir cómo sigue la investigación por el pago de sobornos.

De esta forma, en el marco de la causa, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, a través del juez Mariano Hernán Borinsky, dio trámite al recurso del Ministerio Público Fiscal contra el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que dejó sin efecto la decisión de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con la que consideró que los directivos de Aeropuertos Argentina 2000 revisten calidad de funcionario público.

PUBLICIDAD

Securitas es una multinacional de seguridad y vigilancia privada que, en 2019, detectó mediante una auditoría interna que su filial argentina pagó coimas a funcionarios públicos, al menos, desde 2013.

Los sobornos, según se desprende de la investigación, fueron para garantizarse contratos con empresas y organismos estatales en todo el país, o cobrar servicios adeudados en gestiones anteriores.

PUBLICIDAD

Securitas se autodenunció en febrero de 2020.

¿Funcionarios, sí o no?

La defensa de uno de los acusados se había presentado en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro con planteos liberatorios tales como la atipicidad y su prescripción, al entender que no son reprochables los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles en la medida en que su defendido, gerente de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, no es funcionario público.

DAIA - Arroyo Salgado
La jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó la prescripción de la causa que pidió un gerente de AA2000 al entender que es un funcionario público (Adrián Escandar)

Las pretensiones fueron rechazadas por la jueza Arroyo Salgado por considerar que los integrantes de esa compañía desempeñan en una función pública típica al gestionar la explotación y administración de los aeropuertos que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos, lo que constituye un servicio público esencial para la comunidad.

Cabe destacar, además, que el Estado nacional posee una participación accionaria minoritaria en Aeropuertos Argentina.

La juez federal de San Isidro rechazó el pedido de extinción de la acción penal por considerar que la prescripción se suspende cuando en el delito intervinieron quienes desempeñan un cargo público. Y, además, recordó que el caso también involucra a funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los abogados recurrieron ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que resolvió de forma favorable a su pretensión y revocó lo resuelto en primera instancia.

Para ello, los magistrados consideraron que Aeropuertos Argentina 2000 es una sociedad anónima privada con participación estatal minoritaria. De esa forma devolvió la causa a primera instancia para que analice nuevamente la situación de todos los imputados en el caso de AA2000.

La empresa Securitas tiene su sede central en Suecia (REUTERS/Marie Mannes)
La empresa Securitas tiene su sede central en Suecia (REUTERS/Marie Mannes)

Contra este último fallo, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación, que fue denegado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y motivó un recurso de queja directo ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por orden del juez Mariano Hernán Borinsky, en calidad de presidente de la Sala IV, se le dio trámite al recurso de la fiscalía que deberá ser evaluado por el fiscal general ante dicha instancia, Javier De Luca.

Entre las empresas y organismos públicos implicados en la causa Securitas aparecen AySA, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), la Oficina General de Contaduría del Ejército Argentino, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de diversas provincias, el Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia y el Registro Nacional de Armas (RENAR).

Los delitos detectados por la Justicia Federal fueron cohecho, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos.

Temas Relacionados

Aeropuertos ArgentinaSecuritasSandra Arroyo Salgadoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia rechazó un planteo de Roberto Baratta y continuará la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Aunque la causa se inició en 2017, el exfuncionario kirchnerista aún no prestó declaración indagatoria. Su defensa pidió la prescripción

La Justicia rechazó un planteo de Roberto Baratta y continuará la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Le reclamó USD 1 millón a su ex marido tras 19 años de matrimonio, pero la Justicia rechazó la demanda y la condenó a pagar las costas

La mujer sostuvo que había asumido en soledad las tareas del hogar mientras su esposo viajaba y desarrollaba su actividad profesional

Le reclamó USD 1 millón a su ex marido tras 19 años de matrimonio, pero la Justicia rechazó la demanda y la condenó a pagar las costas

Salió a hacer las compras por el barrio, resbaló en una vereda y la dueña de la casa deberá indemnizarla

Sucedió en una zona residencial de Mar del Plata. Una vecina de 30 años sufrió una luxofractura de tobillo que requirió dos cirugías. La Justicia civil responsabilizó a la propietaria del inmueble y en el caso se analizó si una vereda revestida con cerámicos generaba un riesgo para los peatones

Salió a hacer las compras por el barrio, resbaló en una vereda y la dueña de la casa deberá indemnizarla

Compró un auto usado, denunció que le habían modificado el kilometraje y la Justicia ordenó indemnizarlo: cómo descubrió la adulteración

El comprador advirtió una diferencia en el odómetro poco después de retirar el vehículo de la concesionaria. El expediente reconstruyó antiguas publicaciones de venta y registros de service que confirmaron la adulteración

Compró un auto usado, denunció que le habían modificado el kilometraje y la Justicia ordenó indemnizarlo: cómo descubrió la adulteración

Casación confirmó una condena por lavado contra un empresario del “Clan Derminio”, pero ordenó revisar la pena de 8 años

Matías Matarochi fue señalado como uno de los responsables de una organización que incorporaba a la economía formal dinero proveniente de distintos delitos mediante empresas, inmuebles, vehículos y terceras personas. En la causa hubo 14 condenados y fueron decomisados USD 2 millones y 102 bienes

Casación confirmó una condena por lavado contra un empresario del “Clan Derminio”, pero ordenó revisar la pena de 8 años

DEPORTES

La lupa sobre el penal a Ángel Correa que le permitió a River Plate cerrar el triunfo ante Argentinos

La lupa sobre el penal a Ángel Correa que le permitió a River Plate cerrar el triunfo ante Argentinos

Alarma en River Plate: la lesión que sufrió Montiel y generó un peculiar problema de cara al duelo por la Sudamericana

Colapsó el pase de Dibu Martínez a la Juventus: la decisión del Aston Villa que le inyecta incertidumbre a su futuro

Masters 1000 de Cincinnati: ganó Juan Manuel Cerúndolo y enfrentará al N° 4 del mundo

La violenta pelea en un partido de fútbol escolar que dio la vuelta al mundo: “Que no vuelva a pisar el campo”

TELESHOW

La fuerte pelea de Flor Vigna con la actriz Cynthia Klitbo: “Tú hiciste que me sienta de la tercera edad, cabrona”

La fuerte pelea de Flor Vigna con la actriz Cynthia Klitbo: “Tú hiciste que me sienta de la tercera edad, cabrona”

Maxi López habló de la modelo que lo acusó de querer seducirla y destacó su presente con Daniela Christiansson

La Joaqui compartió una foto por el Día del Niño y lanzó una indirecta: “Cuando alguien es malo con vos”

Color, diseño y guiño a la primavera: el look asimétrico de Juana Viale que deslumbró a todos

Caro Trippar intentó averiguar qué probabilidad de vida tiene luego de su diagnóstico de cáncer: “Estoy luchando”

INFOBAE AMÉRICA

En fotos: Distrito salvadoreño seduce el paladar de locales y turistas con el auténtico sabor de la anona

En fotos: Distrito salvadoreño seduce el paladar de locales y turistas con el auténtico sabor de la anona

Gobierno costarricense suspende las clases del lunes 17 de agosto en más de 100 centros educativos por la Onda Tropical 32

Corea del Sur afirmó que los ejecicios militares con EEUU se desarrollarán como estaban previstos pese a los dichos de Trump

En el Pacífico panameño las poblaciones de ballenas están seriamente afectadas por el ruido de las embarcaciones

En Panamá un rayo impacta sobre una vivienda y mata a tres personas en la comarca indígena Ngäbe Buglé