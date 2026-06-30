¿Qué operador móvil lidera ranking 5G de Osiptel y consolida tres meses consecutivos en primer lugar?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Movistar se ubicó en el primer lugar del ranking de indicadores 5G de Osiptel durante mayo, tras liderar cuatro de los seis indicadores evaluados por el regulador, consolidando así tres meses consecutivos en la primera posición de esta medición sobre el desempeño de redes móviles en el país.

Los resultados, según la información difundida, se sustentan en el avance del proceso de modernización tecnológica de su red móvil, orientado a mejorar la experiencia de conectividad de los usuarios. Actualmente, más del 50% del tráfico de datos del operador se cursa sobre infraestructura modernizada.

Más allá de la cobertura, la calidad de una red se mide por su velocidad de navegación, capacidad de respuesta y estabilidad, factores que inciden directamente en la experiencia de usuarios y empresas.

El ranking elaborado por Osiptel funciona como una evaluación independiente del desempeño de los operadores, lo que permite validar los avances tecnológicos implementados en las redes móviles.

Calidad de red y entorno digital

El liderazgo en la medición se produce en un contexto en el que la calidad de las redes móviles se ha convertido en un factor clave para la competitividad y la productividad a nivel mundial. La creciente digitalización de servicios y actividades económicas exige conexiones más rápidas, estables y eficientes.

Foto referencial: Difusión

En este escenario, herramientas como el trabajo remoto, los servicios en la nube, el comercio electrónico y las aplicaciones basadas en inteligencia artificial dependen cada vez más de la calidad de la conectividad para operar de manera eficiente.