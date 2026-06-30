America Inhouse

¿Qué operador móvil lidera ranking 5G de Osiptel y consolida tres meses consecutivos en primer lugar?

Movistar encabezó la medición de mayo tras liderar cuatro de los seis indicadores evaluados por el regulador, en un contexto donde la calidad de red adquiere un rol estratégico para la economía digital

Guardar
Símbolos de conectividad, íconos de red, celular con Wi-Fi, pantalla de smartphone, batería, Bluetooth, cobertura móvil, datos, conexión - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Movistar se ubicó en el primer lugar del ranking de indicadores 5G de Osiptel durante mayo, tras liderar cuatro de los seis indicadores evaluados por el regulador, consolidando así tres meses consecutivos en la primera posición de esta medición sobre el desempeño de redes móviles en el país.

Los resultados, según la información difundida, se sustentan en el avance del proceso de modernización tecnológica de su red móvil, orientado a mejorar la experiencia de conectividad de los usuarios. Actualmente, más del 50% del tráfico de datos del operador se cursa sobre infraestructura modernizada.

Más allá de la cobertura, la calidad de una red se mide por su velocidad de navegación, capacidad de respuesta y estabilidad, factores que inciden directamente en la experiencia de usuarios y empresas.

El ranking elaborado por Osiptel funciona como una evaluación independiente del desempeño de los operadores, lo que permite validar los avances tecnológicos implementados en las redes móviles.

Calidad de red y entorno digital

El liderazgo en la medición se produce en un contexto en el que la calidad de las redes móviles se ha convertido en un factor clave para la competitividad y la productividad a nivel mundial. La creciente digitalización de servicios y actividades económicas exige conexiones más rápidas, estables y eficientes.

Foto referencial: Difusión
Foto referencial: Difusión

En este escenario, herramientas como el trabajo remoto, los servicios en la nube, el comercio electrónico y las aplicaciones basadas en inteligencia artificial dependen cada vez más de la calidad de la conectividad para operar de manera eficiente.

Temas Relacionados

MovistarRanking 5GOsiptel

Últimas Noticias

Educación e Infraestructura: la apuesta de Ecopetrol que está transformando territorios en Colombia

Entre 2023 y 2025, programas de inversión social de la compañía han permitido ampliar la cobertura educativa, mejorar escuelas y construir vías en zonas rurales del país, con un presupuesto superior a 368 mil millones de pesos

Educación e Infraestructura: la apuesta de Ecopetrol que está transformando territorios en Colombia

Nuevo espacio sobre empleabilidad reúne a egresados exitosos y líderes empresariales

“Siempre Empleable”, de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), está disponible en YouTube y Spotify

Nuevo espacio sobre empleabilidad reúne a egresados exitosos y líderes empresariales

Qué hay detrás de una buena hamburguesa: el recorrido de los ingredientes mexicanos del campo a la mesa

Desde Guanajuato hasta Chihuahua, distintos estados del país forman parte de la operación que abastece a McDonald’s México. La marca apuesta por proveeduría local, trazabilidad y estándares de calidad

Qué hay detrás de una buena hamburguesa: el recorrido de los ingredientes mexicanos del campo a la mesa

La inversión con la que Ecopetrol impulsa el desarrollo del campo colombiano

Más de 26.000 familias campesinas y pequeños productores han sido fortalecidos, a través de programas de desarrollo rural, según cifras de la compañía

La inversión con la que Ecopetrol impulsa el desarrollo del campo colombiano

Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas

La marca reúne nostalgia, innovación y recompensas colectivas en una campaña enfocada en su presencia cotidiana y la evolución de sus productos

Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conmoción en una pequeña localidad de Santa Fe: un ex jefe comunal murió tras ser atacado por un toro en su campo

Conmoción en una pequeña localidad de Santa Fe: un ex jefe comunal murió tras ser atacado por un toro en su campo

Un ex ministro de Economía le contestó a Milei tras sus críticas a la gestión de Mauricio Macri: “Hay que elegir el mal menor”

Terremotos en Venezuela: la NASA mostró cómo los sismos desplazaron la superficie terrestre

Wall Street coronó su mejor trimestre en seis años, las acciones argentinas cayeron y volvió a bajar el riesgo país

El Partido Socialista celebró sus 130 años cubriendo una motosierra con rosas rojas

INFOBAE AMÉRICA

AWS invertirá USD 1.000 millones para llevar inteligencia artificial a la seguridad de Estados Unidos

AWS invertirá USD 1.000 millones para llevar inteligencia artificial a la seguridad de Estados Unidos

Caso Onco14 podría sumar más imputados a medida que avance la investigación, según Procuraduría Dominicana

El presidente Arévalo confirma que Guatemala coordina con Venezuela el envío de equipos de rescate

Panamá da luz verde a la licitación para ampliar los accesos al Puente Centenario y la autopista de La Chorrera

El Salvador creció 4.8% en el primer trimestre y llevó su PIB a USD 9,261.8 millones según el Banco Central de Reserva

TELESHOW

La decisión de la familia de Cinzia, la participante venezolana de Gran Hermano, por el terremoto en su país

La decisión de la familia de Cinzia, la participante venezolana de Gran Hermano, por el terremoto en su país

La Justicia habilitó a Mauro Icardi a viajar a Miami, pero el plan con sus hijas quedó frenado por una condición de Wanda Nara

Lil Cake habló del escándalo con Ekaterina Ojeda y su novia: “Insistidora”

El paseo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone por los parques de Disney

La emotiva despedida de los músicos por la muerte de Daniel Melingo: “¡Se nos fue un artista total!”