Sociedad

Sigue la ola polar en el sur del país mientras que Buenos Aires atraviesa temperaturas primaverales

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa máximas cercanas a los 20 grados en Buenos Aires. En paralelo, hay alertas por nieve y bajas extremas que afectan a la Patagonia

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Operativo en Mendoza por las intensas nevadas
El país atraviesa días de marcados contrastes climáticos, con frío extremo y nevadas en el sur y temperaturas atípicas en la Ciudad de Buenos Aires

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una ola polar afecta al sur del país y se emitió alertas rojas y amarillas por frío extremo. Además, las intensas nevadas seguirán afectando a la zona cordillerana, donde la acumulación de nieve alcanzó hasta cuatro metros en sectores de alta montaña interrumpió rutas y obligó la evacuación de familias. Por otro lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para un domingo con temperaturas primaverales.

El ente nacional advirtió que la provincia de Santa Cruz se encuentra bajo alerta roja por bajas temperaturas. Este nivel es el más peligroso e implica un alto riego y puede afectar a todas las personas. En paralelo, Chubut y Río Negro permacen con alerta amarilla por frío. En estos sectores, el frío puede tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Santa Cruz bajo alerta roja y sectores de Chubut y Río Negro con alerta amarilla por bajas temperaturas, según el reporte del SMN
Santa Cruz bajo alerta roja y sectores de Chubut y Río Negro con alerta amarilla por bajas temperaturas, según el reporte del SMN

Ante esta situación, las autoridades recomiendan: limitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, vestirse con varias capas de ropa liviana para conservar el calor. Es importante favorecer la generación de calor corporal mediante el movimiento, como caminar, levantarse y sentarse periódicamente o movilizar las extremidades. El organismo también sugiere mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Se aconseja además beber abundante líquido, evitar las bebidas alcohólicas y no automedicarse ante síntomas asociados al frío, consultando siempre a un médico o acudiendo al centro de salud más cercano. Las personas con medicación recetada deben seguir el plan de acción indicado por su profesional de cabecera y no fumar en ambientes cerrados.

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Por otro lado, el SMN emitió una alerta naranja por nevadas en Mendoza e informó que “el área será afectada por nevadas intensas y persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 150 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad”.

Alerta amarilla por nevadas en sectores cordilleranos de Mendoza y Neuquén, según el Servicio Meteorológico Nacional
Alerta amarilla por nevadas en sectores cordilleranos de Mendoza y Neuquén, según el Servicio Meteorológico Nacional

La nieve en Mendoza ya generó que decenas de personas, entre ellas familias y trabajadores que habían quedado incomunicados por el temporal. Todavía continúan los operativos de rescate ante la persistencia de condiciones invernales extremas. Además, la condición meteorológica, mantiene rutas intransitables y numerosos pasos fronterizos cerrados.

En la zona de la cordillera, en Neuquén rige una alerta amarilla por lluvia: “El área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada”.

Las autoridades recomiendan no transitar por caminos de montaña hasta que mejoren las condiciones y se restablezca la seguridad vial. En el mientras tanto, los organismos de protección civil continúan monitoreando la situación, alertando sobre el riesgo de nuevas nevadas y posibles avalanchas en la región.

Cómo estará el clima en el AMBA

La situación se contrasta completamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde las temperaturas ascienden. El domingo 26 de julio se prepara para una jornada con temperaturas atípicas para la época invernal. El pronóstico marca una máxima de 19°C y una mínima de 12°C. El día estará mayormente nublado aunque sin probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con temperaturas máximas cercanas a los 19°C el domingo
Pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con temperaturas máximas cercanas a los 19°C el domingo

El lunes continuará la tendencia templada, con valores entre 12°C y 18°C y baja probabilidad de lluvias. Se prevé que el viento del norte favorezca el ingreso de aire más cálido, lo que explicaría el aumento transitorio de las temperaturas y la sensación térmica agradable, al menos hasta el inicio de la semana.

A partir del martes, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente: el martes se prevén máximas de 18°C y mínimas de 13°C, mientras que el miércoles los registros oscilarán entre 10°C y 15°C, con cielo mayormente nublado. Para el jueves, se espera un regreso a condiciones invernales, con temperaturas entre 7°C y 12°C y nubosidad variable.

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