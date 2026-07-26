Un nuevo mapa identifica los sitios costeros del Patrimonio Mundial más vulnerables al cambio climático

El primer mapa digital global de sitios costeros del Patrimonio Mundial de la UNESCO permite investigar riesgos ambientales y climáticos, según científicos (REUTERS/Ivan Alvarado)

La vulnerabilidad de los sitios patrimoniales que se encuentran cerca de las costas ante el cambio climático motivó la creación de una nueva herramienta científica. Un equipo internacional presentó el primer mapa digital global de los límites de todos los lugares costeros del Patrimonio Mundial de la UNESCO situados a menos de 20 metros sobre el nivel del mar, un insumo clave para la investigación y la gestión del riesgo ambiental.

El estudio, publicado en la revista Scientific Data, describe el desarrollo del Global Coastal Heritage (Glo-CoH) dataset, un recurso digital que busca cerrar una brecha histórica en la información disponible para evaluar amenazas como la subida del mar, las inundaciones y la erosión en el patrimonio universal.

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La dimensión global del patrimonio costero y sus desafíos actuales

Diversos análisis recientes advierten que el cambio climático intensifica el deterioro de sitios históricos y culturales en todo el mundo, lo que pone en riesgo tanto estructuras emblemáticas como prácticas y memorias asociadas. Ejemplos como las inundaciones que afectaron a Venecia o la erosión que amenaza a los moáis de Rapa Nui muestran cómo el aumento del nivel del mar y los fenómenos extremos modifican entornos que antes favorecieron el desarrollo de estas culturas.

El nuevo mapa digital incluye 1.250 sitios individuales. Estos abarcan desde monumentos culturales y lugares naturales de biodiversidad hasta sitios mixtos reconocidos por su valor universal.

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El cambio climático intensifica el deterioro de sitios históricos y culturales en todo el mundo, poniendo en riesgo estructuras y memorias asociadas (REUTERS/Manuel Silvestri)

Las áreas mapeadas cubren más de 235 millones de hectáreas a lo largo de las costas del planeta. Entre algunos ejemplos figuran la Ópera de Sídney en Australia, tramos costeros de la Gran Muralla China, y zonas patrimoniales de San Petersburgo en Rusia. En Argentina destaca el sitio natural de Península Valdés, provincia de Chubut.

Robert Nicholls, coautor del estudio y profesor del Tyndall Center for Climate Change Research, señaló que la disponibilidad de estos datos permite a científicos, gestores y responsables políticos “comprender mejor cómo las amenazas ambientales y climáticas pueden afectar a los sitios costeros, planificar medidas de protección y tomar decisiones informadas en todos los niveles”.

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El artículo científico detalla que entre los 1.199 sitios del Patrimonio Mundial inscritos por la UNESCO hasta fines de 2023, 386 incluyen elementos situados a 20 metros o menos sobre el nivel medio del mar. El nuevo conjunto de datos distingue entre sitios culturales (289), naturales (91) y mixtos (6), identificando tanto límites únicos como sitios con varias partes componentes.

La construcción del primer mapa global de patrimonios mundiales costeros

El estudio describe un trabajo de dos años, realizado entre enero de 2022 y abril de 2024, en el que el equipo del Global Coastal Heritage Mapping Project creó un mapa digital preciso de los sitios costeros protegidos por la UNESCO. Para definir los límites de cada lugar, los especialistas revisaron los mapas oficiales que el organismo usa para inscribir estos sitios y también analizaron imágenes satelitales de Google Earth. Así pudieron trazar de manera digital el contorno real de cada área patrimonial.

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El nuevo mapa digital identifica mil doscientos cincuenta sitios individuales, desde monumentos culturales hasta espacios de biodiversidad reconocidos (Bescoby, D., Clarke, J., Okolie, C. et al.)

La profesora Joanne Clarke coordinó a un grupo de 14 personas encargadas de digitalizar los mapas. Todo el equipo siguió un método que buscaba garantizar que los datos fueran consistentes y útiles en cualquier parte del mundo. El trabajo se realizó en escalas que iban de 1:1.000 a 1:250, lo que permite observar tanto grandes extensiones como detalles muy pequeños. No se incluyeron zonas de protección adicionales porque la UNESCO no tiene reglas unificadas para estos “anillos de seguridad” en los sitios patrimoniales.

Para asegurar la calidad del mapa, el equipo aplicó una revisión que mezcló análisis técnico y observación directa. Se seleccionaron 60 sitios de distintos países y tamaños para comprobar si los límites digitales coincidían con lo que muestran los satélites y los mapas originales. El resultado mostró que el 92% de los sitios alcanzó el mayor nivel de exactitud en la digitalización, lo que respalda la confiabilidad de todo el proyecto.

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Usos y desafíos de la base de datos

El Glo-CoH dataset puede emplearse para modelar riesgos de inundación y erosión, evaluar la exposición de los sitios ante la subida del nivel del mar y apoyar planes de conservación. El investigador Nicholas Simpson, de la Universidad de Ciudad del Cabo, destacó que la base de datos “representa años de trabajo minucioso traduciendo los registros de UNESCO y las imágenes satelitales en límites suficientemente precisos para sustentar evaluaciones reales de riesgo”.

Las áreas patrimoniales mapeadas suman más de doscientos treinta y cinco millones de hectáreas, distribuidas en zonas costeras de todo el planeta (REUTERS/Loren Elliott)

El artículo subraya que la base de datos, disponible en formatos estándar para sistemas de información geográfica, permite a los usuarios analizar desde amenazas ambientales hasta aspectos económicos o sociales en escalas que van desde el sitio individual hasta el ámbito global. El equipo ya utiliza Glo-CoH para estudios internacionales sobre el riesgo de ascenso del mar y para analizar la vulnerabilidad de ecosistemas como arrecifes coralinos y manglares en sitios patrimoniales.

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La publicación científica anticipa que el recurso se actualizará anualmente, adaptándose a incorporaciones, modificaciones o exclusiones en la lista de la UNESCO. Además, los autores consideran que futuras versiones podrían incorporar herramientas de inteligencia artificial para automatizar la identificación de límites patrimoniales, ampliando el alcance del mapa a sitios no costeros.

El acceso abierto a la base de datos fue destacado como un avance que facilita la colaboración internacional y la aplicación de políticas más informadas para la protección del patrimonio frente al cambio climático.