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Banca digital en México crece con fuerza, pero el crédito en línea aún enfrenta límites

Nuevos productos, como las líneas de crédito revolventes, aportan alternativas que buscan adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores y favorecer una mejor planeación económica

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La digitalización impulsa el crecimiento de la banca digital en México y transforma los hábitos financieros de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación del sistema financiero en México avanza impulsada por la digitalización y el cambio en los hábitos de los usuarios, quienes priorizan servicios en línea y sin contacto. En este contexto, la banca digital —también conocida como neobancos— ha ganado terreno frente a las entidades tradicionales, al facilitar el acceso y simplificar los procesos.

Según el grupo de análisis de mercados IMARC Group, el mercado de banca digital en México alcanzó USD 173.6 millones en 2025 y se proyecta que llegará a USD 453.9 millones en 2034, con una tasa de crecimiento anual del 10.93%. La adopción de pagos, transferencias y compras en línea ha convertido a estas plataformas en una herramienta cotidiana para millones de usuarios.

Crédito digital: ventajas y límites actuales

El crédito digital se ha consolidado como una alternativa frente a la banca tradicional, al permitir el acceso a dinero en cuestión de minutos y sin trámites complejos. Sin embargo, este modelo aún presenta restricciones estructurales.

Imagen generada con IA. Una pareja de jóvenes emprendedores con una actitud segura de sí misma dentro de su pequeño taller recién instalado. Uno de ellos señala una pizarra con la inscripción "Objetivos 2026: Expansión".
Las líneas de crédito revolventes permiten reutilizar recursos y planificar el capital, superando la rigidez del crédito digital tradicional. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Voceros de MultiMoney explican que la mayoría de las plataformas opera bajo esquemas estandarizados: montos bajos, plazos cortos y productos de uso único. El usuario solicita el crédito, lo paga y, si requiere nuevos recursos, debe iniciar nuevamente el proceso. Aunque este esquema es útil para cubrir imprevistos, limita el acceso a soluciones más flexibles y sostenibles.

Un patrón identificado por expertos de la plataforma revela que, cuando las necesidades superan el monto habitual, las personas deben solicitar repetidamente nuevos créditos. “No es una falla de tecnología ni de la velocidad del servicio, sino en la forma en la que estos productos están diseñados. Son soluciones pensadas para mantenerse limitadas, no para acompañar el crecimiento de quien las utiliza”, señalaron desde la plataforma.

Líneas de crédito revolventes: una alternativa flexible

El acceso al crédito digital, o préstamos en línea, se ha centrado en la inmediatez, desplazando herramientas financieras de largo plazo.

Primer plano de una mujer de mediana edad revisando papeles en un escritorio con una laptop abierta bajo una lámpara de luz suave.
La mayoría de plataformas de préstamos digitales ofrece montos bajos, plazos cortos y productos de uso único, limitando la flexibilidad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos como el de MultiMoney han comenzado a adquirir relevancia al ofrecer líneas de crédito revolventes en lugar de préstamos puntuales. Esta modalidad permite a los usuarios disponer de recursos de manera continua: pueden pagar y volver a utilizar la línea de crédito sin reiniciar el proceso.

Datos de MultiMoney indican que sus líneas de crédito ofrecen tasas desde 2.5 % mensual, plazos de hasta 60 meses y pagos fijos mensuales. Los intereses se calculan sobre el monto utilizado y no existen penalizaciones por pago anticipado. Todo el proceso es digital, lo que facilita la experiencia del usuario y otorga mayor control sobre el costo del crédito.

“El cambio relevante lo encontraremos en la lógica del producto. Mientras el modelo tradicional de crédito digital responde a necesidades puntuales, una línea de crédito revolvente permite planificar mejor el uso del dinero y tener acceso continuo a capital”, indicaron desde MultiMoney.

Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La evolución de soluciones como las líneas de crédito revolventes demuestra el potencial de la tecnología financiera para crear productos personalizados y sostenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a este producto, el usuario realiza la solicitud en línea, espera la aprobación y recibe el dinero. Entre los beneficios destacados figuran la reutilización del crédito sin anualidad ni penalizaciones, así como la previsibilidad de pagos fijos mensuales, lo que facilita la administración financiera a largo plazo.

La evolución de la banca digital y el desarrollo de nuevos productos, como las líneas de crédito revolventes, reflejan el potencial de la tecnología para ofrecer soluciones personalizadas y sostenibles a los usuarios.

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