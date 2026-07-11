América Latina

La oposición en Cuba advierte sobre los riesgo de un nuevo estallido social a cinco años del 11J

La represión del régimen se basa en herramientas que combinan la “vigilancia digital, persecución de organizaciones independientes, utilización de figuras penales ambiguas y despliegues coordinados” contra crítica pública o expresiones de protesta

Guardar
Google icon
Policías arrestan a un hombre cuando personas se manifiestan, el 11 de julio de 2021, en una calle en La Habana (Cuba) (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)
Policías arrestan a un hombre cuando personas se manifiestan, el 11 de julio de 2021, en una calle en La Habana (Cuba) (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

Cinco años después del histórico estallido social del 11 de julio de 2021 (11J), Cuba vive protestas a diario que confirman que el pacto social se ha roto, lo que podría desencadenar sucesos similares pese a la creciente represión, coinciden en señalar disidentes cubanos en diálogo con la agencia EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis desde hace seis años, con carestía de bienes básicos, apagones constantes, inflación desatada, dolarización parcial y un derrumbe de los servicios básicos. La presión de Washignton en el último medio año ha agravado aún más la situación.

PUBLICIDAD

Los apagones -de varios días de duración en amplias zonas del país- son uno de los principales detonantes del creciente descontento social, que se evidencia en las protestas -focalizadas y pacíficas- principalmente en La Habana; aunque también han sido significativas las manifestaciones en la provincia de Santiago de Cuba (oriente) y la ocurrida el pasado marzo en Morón, Ciego de Ávila (centro).

La opositora cubana, Marthadela Tamayo, reconoce que desde el 11J no se ha visto una manifestación similar, “en el sentido que fue masiva”, pero señala que “las protestas, los toques de cazuelas son tanto en horarios de día y de noche”, lo que la mantiene convencida de que la isla pudiera vivir otro 11J, pues “el aire que se respira es de protesta”.

PUBLICIDAD

Es como si de manera diaria vivieras en un 11J, claro que con esa diferencia que todos sabemos de la masividad. Pero si lo creo, porque las condiciones actuales llevan a ello”, recalca.

Imagen de archivo de personas se manifiestan frente al capitolio de Cuba en La Habana (Cuba) el 11 de julio de 2021 (EFE/Ernesto Mastrascusa)
Imagen de archivo de personas se manifiestan frente al capitolio de Cuba en La Habana (Cuba) el 11 de julio de 2021 (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Coincide con Tamayo, el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien insiste en que “la profundización estructural de las carencias y de las desigualdades pueden producir un evento parecido al del 11J”, que finalizó con más de 1.400 detenidos, según denunciaron entidades de derechos humanos.

Para Cuesta Morúa, las protestas que se viven en la isla, consolidan cinco años después del 11J una “reconfiguración del tipo nuevo de relación entre la sociedad y el Estado cubanos: ruptura del contrato histórico entre pueblo y Gobierno revolucionarios, divorcio de los ciudadanos con las instituciones del Estado, explosión de las demandas frente a éste y normalización de la protesta”.

Atajar la protesta

Ambos opositores concuerdan en que, si bien se reportan más protestas, se disuelven más rápido y no alcanzan mayor transcendencia debido a una marcada “vigilancia hacia la ciudadanía para que no realicen”, en palabras de Tamayo. Actualmente se está registrando una “durísima represión ejemplarizante del Gobierno frente a la protesta ciudadana”, agrega Cuesta Morúa.

En este sentido, Tamayo habla de “regulaciones y restricciones de movimiento a los activistas de derechos humanos” en la isla, así como “restricción de movimiento o regulación migratoria”, para “realizar actividad de articulación ciudadana”.

Represión en Cuba: en marzo, detuvieron a 15 personas por protestar contra el régimen (Créditos: Observatorio Cubano de Derechos Humanos)
Represión en Cuba: en marzo, detuvieron a 15 personas por protestar contra el régimen (Créditos: Observatorio Cubano de Derechos Humanos)

Por su parte, la ONG Prisoners Defenders (PD) en un informe sobre el significado de las protestas sociales del 11J señala que en los últimos años “las autoridades han perfeccionado las herramientas de identificación, vigilancia y castigo de la disidencia”.

Se trata, prosigue, de herramientas que combinan “vigilancia digital, persecución de organizaciones independientes, utilización de figuras penales ambiguas y despliegues represivos coordinados permite responder con mayor rapidez y eficacia a cualquier expresión de protesta o crítica pública”.

Al respecto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció “al menos 1.949 acciones represivas” cometidas por “el régimen de Cuba” durante el primer semestre de 2026.

“A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente”, subrayó el OCDH.

Un grupo de personas responden a manifestantes frente al capitolio de Cuba en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)
Un grupo de personas responden a manifestantes frente al capitolio de Cuba en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La misma postura sostiene Cuesta Morúa, quien fue recientemente detenido y, según denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), sufrió “maltrato físico y amenazas”. A su juicio, el Gobierno cubano “endurece su respuesta llevando a prisión e imponiendo duras sanciones a algunos de quienes protestan, a modo de mensaje sobre su determinación de encarecer el descontento manifiesto de los ciudadanos”.

“Esto tiene un efecto disuasorio”, señala y añade otros dos factores que dificultan una mayor articulación de la protesta en la isla: “la ausencia clara de espacio público” y “el diseño preciso para cortar (por parte del Gobierno) cualquier vínculo entre el liderazgo cívico y la ciudadanía”.

Cuesta Morúa señala que el 11J ha logrado “de algún modo”, aunque “sin lograr la satisfacción” de las necesidades ciudadanas, que los cubanos se hayan “empoderado” y se haya “destruido la narrativa del Gobierno”. “Éste manda -no gobierna- con escasa legitimidad”, afirma.

(EFE)

Temas Relacionados

CubaCrisis en Cuba11JÚltimas noticias AméricaLa Habana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A cinco años del histórico 11J en Cuba: “El régimen puede reprimir y encarcelar, pero no va a apagar las ansias de libertad del pueblo”

En diálogo con Infobae, activistas desde dentro y fuera de la isla coinciden en que el descontento popular es mayor que en 2021. Sin embargo, advierten que la represión selectiva y el éxodo masivo reconfiguró al movimiento opositor

A cinco años del histórico 11J en Cuba: “El régimen puede reprimir y encarcelar, pero no va a apagar las ansias de libertad del pueblo”

Guerra narco en Uruguay: cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos por otro grupo criminal

Cuatro atacantes irrumpieron en una vivienda haciéndose pasar por policías, abrieron fuego contra todos los presentes y escaparon en motos. El ministro Carlos Negro atribuyó el ataque a una disputa entre grupos criminales

Guerra narco en Uruguay: cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos por otro grupo criminal

Joven costarricense de 24 años murió tras ser apuñalado por su pareja mientras iba en bicicleta

El Juzgado Penal de Cartago ordenó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de 35 años, sospechoso de matar a su pareja sentimental en Tobosi de El Guarco. El caso permanece bajo investigación como un presunto homicidio calificador

Joven costarricense de 24 años murió tras ser apuñalado por su pareja mientras iba en bicicleta

Condenan a hombre a 36 años de prisión por violar y abusar sexualmente de dos niñas en zona norte de Costa Rica

Los hechos ocurrieron durante varios años en una vivienda ubicada en San Joaquín de Cutris. Las víctimas rompieron el silencio en 2023, luego de permanecer bajo amenazas del agresor

Condenan a hombre a 36 años de prisión por violar y abusar sexualmente de dos niñas en zona norte de Costa Rica

La cooperación española prevé destinar unos 304.9 millones de dólares a Guatemala entre 2026 y 2030

El monto anunciado supone un incremento frente al período anterior y, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, apunta a sostener una relación de largo plazo alineada con la Agenda 2030 y las prioridades nacionales

La cooperación española prevé destinar unos 304.9 millones de dólares a Guatemala entre 2026 y 2030
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incendios en España, en directo: los servicios de extinción vigilan los focos activos ante el riesgo extremo por altas temperaturas

Incendios en España, en directo: los servicios de extinción vigilan los focos activos ante el riesgo extremo por altas temperaturas

Detienen a Heriberto “N” en Veracruz por presunta violación de menor en Teoloyucan, Edomex

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 10 de julio

El refugio de Lamine Yamal en Barcelona: la antigua mansión de Piqué y Shakira con campo de fútbol y un estudio de grabación por 11 millones de euros

Encontraron en Chaco a la nena de 2 años que era buscada en Paraguay y demoraron a su padre

INFOBAE AMÉRICA

Pakistán instó al régimen de Irán a mantener la paz en Medio Oriente luego de pedir negociaciones con EEUU

Pakistán instó al régimen de Irán a mantener la paz en Medio Oriente luego de pedir negociaciones con EEUU

A cinco años del histórico 11J en Cuba: “El régimen puede reprimir y encarcelar, pero no va a apagar las ansias de libertad del pueblo”

Guerra narco en Uruguay: cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos por otro grupo criminal

Estados Unidos-Cuba, hora de decisiones: la “guerra” ya comenzó

El líder chino Xi Jinping y el dictador norcoreano Kim Jong-un reivindicaron la amistad “sellada con sangre” entre los regímenes

ENTRETENIMIENTO

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio