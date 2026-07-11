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Los Pumas se enfrentarán a Gales en busca de la recuperación en el Nations Championship

Felipe Contepomi realizará cinco cambios para intentar lograr la primera victoria en el torneo. Desde las 16:10 con transmisión de Disney+ y ESPN 2

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Los Pumas vs Gales
Los Pumas cayeron en el debut, mientras que Gales se impuso a Fiji en su presentación

Los Pumas saltarán al campo de juego del Estadio del Bicentenario de San Juan para enfrentar este sábado a Gales por la segunda jornada del Nations Championship. El elenco argentino buscará su primera victoria en la competencia, luego de su caída inicial 47-38 ante Escocia en Córdoba. Jugarán desde las 16:10 con transmisión de Disney+ Plan Premium y ESPN 2.

Felipe Contepomi dispuso cinco cambios con respecto a la formación inicial que arrancó el duelo del sábado pasado contra los escoceses en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los ingresos de Boris Wenger, Tomás Rapetti, Marcos Kremer, Justo Piccardo y Bautista Delguy motivarán las salidas del XV de Mayco Vivas, Pedro Delgado, Pablo Matera, Faustino Sánchez Valarolo y Rodrigo Isgró.

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Además, Guido Petti alcanzará su partido número 100 con la camiseta nacional. El forward surgido en el SIC debutó el 14 de noviembre de 2014 ante Italia y acumula 17 caps entre las Copas del Mundo de 2015, 2019 y 2023. Se transformará en el sexto jugador que tendrá una centena de presencias en la historia del conjunto Albiceleste.

En la previa al match, Contepomi ponderó estos días de trabajo con el plantel: “Esta semana nos sentimos más cómodos como equipo, más cohesionados, seguimos trabajando sobre las cosas que tenemos que corregir. Y otras cosas que habíamos propuesto que en cierta manera seguimos trabajando para el futuro, fue una buena semana y eso te da confianza. Cuando podés estar más tiempo juntos y poder entrenar, sumás confianza”. A continuación, señaló cuáles son los puntos a potenciar después de la presentación contra Escocia: “A mejorar el maul defensivo, el juego aéreo y el line”.

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*El resumen de la derrota contra Escocia

Por último, analizó a su próximo rival: “Espero un equipo muy aguerrido. Tiene excelentes jugadores individuales, jóvenes muy buenos, y un muy buen grupo de entrenadores, que saben muy bien lo que quieren y por lo que veo están logrando poder instalar su pensamiento y su filosofía dentro del equipo. Sin lugar a duda, va a ser un equipo muy duro porque lo son históricamente y porque vienen levantando, y van a venir con mucha confianza”.

Justamente, Gales viene de imponerse a Fiji por 39-24 en Cardiff y, en busca de mantener la senda positiva, Steve Tandy hará tres modificaciones con las entradas de James Botham, Sam Costelow y Ellis Mee. “Creo que es una gran oportunidad para los muchachos que se incorporan. Un desafío emocionante. Este fin de semana solo esperamos seguir mejorando a partir del desempeño de la semana pasada. Va a ser una oportunidad increíble para nosotros jugar como visitantes, lo cual siempre es emocionante. Creo que es una muy buena prueba para ver en qué punto nos encontramos. Sabemos que Argentina es un equipo muy apasionado y habilidoso”, aseguró Tandy al respecto.

Al término de este duelo, Los Pumas enfocarán su mirada en el cruce del sábado 18 ante Inglaterra en Santiago del Estero.

FORMACIONES CONFIRMADAS

Argentina: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Mayco Vivas, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Pablo Matera, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Matías Moroni, 23. Ignacio Mendy

Gales: 1. Rhys Carre, 2. Dewi Lake, 3. Dillon Lewis, 4. Ben Carter, 5. Adam Beard, 6. James Botham, 7. Jac Morgan, 8. Aaron Wainwright, 9. Tomos Williams, 10. Sam Costelow, 11. Josh Adams, 12. Joe Hawkins, 13. Eddie James, 14. Ellis Mee, 15. Blair Murray

Suplentes: 16. Ryan Elias, 17. Nicky Smith, 18. Ben W arren, 19. Teddy Williams, 20. Kane James, 21. Kieran Hardy, 22. Max Llewellyn, 23. Louis Rees-Zammit.

Cancha: Estadio San Juan del Bicentenario.

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

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