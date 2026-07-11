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Pakistán instó al régimen de Irán a mantener la paz en Medio Oriente luego de pedir negociaciones con EEUU

Shehbaz Sharif, primer ministro paquistaní, llamó a las partes implicadas a evitar medidas que comprometan los logros alcanzados en los últimos meses, a la vez que remarcó la necesidad de respetar los compromisos asumidos en el Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado por Teherán y Washington

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, a la izquierda, dando la mano al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (Oficina del Primer Ministro de Pakistán vía AP)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, a la izquierda, dando la mano al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (Oficina del Primer Ministro de Pakistán vía AP)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mantuvo este viernes conversaciones telefónicas con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en el contexto de la reanudación de negociaciones entre Washington y Teherán tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de retomar el diálogo sin un alto el fuego vigente, ya que el acuerdo firmado “terminó” debido a ataques de .

Durante la llamada con Pezeshkian, Sharif instó a Irán y a todas las partes implicadas a “actuar con moderación y abstenerse de cualquier acción que pueda poner en peligro los logros de paz alcanzados en los últimos meses”, según un comunicado de la oficina del primer ministro paquistaní. El mandatario iraní agradeció la presencia de líderes paquistaníes en el funeral del ayatollah Ali Khamenei y destacó la importancia de respetar los compromisos asumidos en el Memorando de Entendimiento de Islamabad.

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“Hablamos sobre la evolución de la situación regional y subrayamos la necesidad imperiosa de moderación, diálogo y diplomacia para salvaguardar los logros de paz conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos meses”, agregó Sharif en una publicación de X sobre su conversación con Pezeshkian.

Respecto a la conversación con el emir de Qatar, Sharif expresó el agradecimiento de Pakistán por el “apoyo constante e inquebrantable” del país a los esfuerzos de paz que derivaron en el memorando y la primera ronda de conversaciones técnicas de alto nivel en Bürgenstock. El mandatario paquistaní también manifestó solidaridad con el pueblo Qatarí tras los recientes ataques del régimen y subrayó la necesidad de que todas las partes ejerzan moderación para no poner en riesgo la estabilidad regional.

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El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS/Umit Bektas)
El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS/Umit Bektas)

Ambos líderes coincidieron en la importancia de mantener el compromiso diplomático y el respeto a los acuerdos alcanzados en el marco del memorando. Estas gestiones diplomáticas tienen lugar después de que Trump confirmara la continuidad de negociaciones con Irán para intentar poner fin al conflicto, aunque advirtió que “el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó” y acusó a las autoridades iraníes de “basura” tras el reinicio de hostilidades el fin de semana.

De manera paralela, representantes de Qatar viajaron a Teherán para reunirse con líderes iraníes en coordinación con Estados Unidos, según informó la cadena CNN, con el objetivo de dar seguimiento a la hoja de ruta pactada en las negociaciones.

Por su parte, los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto y Qatar solicitaron este viernes a Estados Unidos e Irán que reanuden las negociaciones, según informó la cartera de Exteriores egipcia.

La tregua iniciada el 8 de abril puso fin a semanas de guerra tras el ataque israelo-estadounidense contra Irán el 28 de febrero, aunque desde entonces se registraron enfrentamientos de menor intensidad.

Durante una conversación telefónica, Badr Abdelatty, ministro egipcio, y el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, “instaron a todas las partes a dar prioridad al lenguaje de la diplomacia y el diálogo y a volver a la mesa de negociaciones”, indicó el ministerio en un comunicado.

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani (Fabrice Coffrini/REUTERS)
El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani (Fabrice Coffrini/REUTERS)

Ambos funcionarios pidieron también “implementar el Memorando de Entendimiento firmado entre las partes estadounidense e iraní, como preludio para alcanzar un acuerdo definitivo que ayude a la desescalada y refuerce la seguridad y la estabilidad regionales”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar señaló que el jeque Mohammed subrayó “la necesidad de que todas las partes se comprometan con el diálogo y la diplomacia” y que apliquen lo acordado en el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Además, reclamaron garantizar “la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz” para preservar la seguridad y la estabilidad regionales.

(Con información de EFE y AFP)

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