Sociedad

Encontraron en Chaco a la nena de 2 años que era buscada en Paraguay y demoraron a su padre

La menor se encontraba en buen estado de salud y quedó bajo resguardo. “Estoy muy feliz porque todo ha salido muy bien”, expresó su madre a la espera de reencontrarse con ella

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El hombre quedó demorado, luego de que lo localizaran junto a la menor en la Términal de Ómnibus de Resistencia (Gentileza: Diario Norte)
El hombre quedó demorado, luego de que lo localizaran junto a la menor en la Términal de Ómnibus de Resistencia (Gentileza: Diario Norte)

La Policía del Chaco localizó este viernes en la Terminal de Ómnibus de Resistencia a la nena de dos años, quien era buscada en el marco de una investigación internacional iniciada por la Policía Nacional del Paraguay. Durante el operativo fue demorado su padre, F. J. B. N., de 39 años y nacionalidad chilena, quien aparentemente tenía la intención de viajar con la menor hacia su país de origen.

La intervención se produjo a raíz de un pedido de colaboración formulado por las autoridades paraguayas, que investigaban el presunto traslado de la menor a la Argentina sin el consentimiento de su madre, quien reside en Paraguay. Fue así que se iniciaron diversas tareas investigativas que incluyeron el análisis de datos de geolocalización y conexiones telefónicas.

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El primer dato clave fue recibido por parte de Meta Platforms, que logró detectar una cuenta de WhatsApp que se encontraba vinculada al hombre. A raíz de esto, obtuvieron una primera conexión, que situaba al sospechoso en la localidad de Clorinda, provincia de Formosa.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Chaco, los investigadores determinaron que el hombre había abordado un colectivo de larga distancia con destino a Corrientes. No obstante, este tenía previsto hacer una parada en Resistencia. Esto coincidió con una segunda conexión que se registró desde la capital chaqueña.

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Poco después, las autoridades constataron por medio de las cámaras de seguridad de la Terminal de Ómnibus que un hombre con características similares al sujeto buscado había descendido de uno de los micros junto a una menor cerca de las 13:00 horas.

Tras tareas de inteligencia, lograron seguir los pasos del hombre (Gentileza: Diario Norte)
Tras tareas de inteligencia, lograron seguir los pasos del hombre (Gentileza: Diario Norte)

Con esta información, la Policía del Chaco desplegó un operativo cerrojo que culminó con la identificación y demora de F. J. B. N., quien efectivamente se encontraba junto a la nena reportada como desaparecida. Según los datos aportados por Diario Norte, el procedimiento fue realizado en coordinación con las autoridades paraguayas.

Previo a esto, los investigadores confirmaron el dato de que el hombre tenía planeado viajar hacia Mendoza durante la noche. Por este motivo, plantearon la posibilidad de que el destino final habría sido Chile.

Luego del hallazgo, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía Penal de turno, que dispuso la intervención de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para que asuma el resguardo de la menor hasta que sea restituida a su familia. Según trascendió, la nena fue encontrada en buenas condiciones de salud.

De la misma manera, las autoridades judiciales ordenaron la aprehensión del padre. Actualmente, el hombre se encontraría alojado a la espera de las actuaciones correspondientes que podrían darse en el marco de la restitución internacional de la menor.

No obstante, aclararon que la investigación permanece abierta y se aguardan definiciones sobre los eventuales cargos que debería afrontar su padre. Mientras tanto, se mantiene la colaboración entre los organismos involucrados en el procedimiento.

Por otro lado, también se dio a conocer la reacción de la madre de la pequeña, quien agradeció el trabajo realizado por las autoridades. “Estoy muy feliz porque todo ha salido muy bien”, manifestó, tras destacar el acompañamiento que recibió por parte de las fuerzas durante la búsqueda.

Encontraron sana y salva a la joven de 18 años que era buscada en Belgrano

Este jueves, encontraron ilesa a J.B.B. (18) en el barrio porteño de Caballito, tras permanecer desaparecida desde el pasado martes. La búsqueda se había iniciado cuando la adolescente salió de su casa en Belgrano para asistir al Colegio N° 8 “Julio A. Roca Belgrano” y no regresó. La localización fue confirmada por la Policía de la Ciudad durante la tarde del viernes, poco antes de las 19:00 horas.

Encontraron a J.B.B. con vida, la joven de 18 años que era buscada en Belgrano
La noticia se dio a conocer este viernes por la tarde

El hallazgo de la joven fue resultado de las tareas coordinadas entre la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del fiscal Alberto Vasser y la secretaria única Viviana Gómez. Según se informó, los investigadores lograron ubicar a J.B.B. cuando se dirigía a la casa de una amiga.

La desaparición fue denunciada por la madre de la joven cerca de las 18.30 del martes, luego de perder contacto con ella. La última comunicación entre ambas se registró a las 18.26. Por este motivo, radicaron una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 13C.

A partir de la denuncia, la Fiscalía dispuso varias medidas para dar con el paradero de la joven. Los investigadores se dedicaron a reconstruir los últimos movimientos de J.B.B. desde que salió de su vivienda. Paralelamente, familiares y allegados difundieron un flyer con su imagen y datos de contacto a través de redes sociales, solicitando colaboración ciudadana.

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