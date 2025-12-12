El 75% de los usuarios consulta opiniones en línea antes de elegir una academia de idiomas, priorizando referencias auténticas y resultados comprobables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, dominar una segunda lengua, especialmente el inglés, ha dejado de ser un simple valor añadido para convertirse en un verdadero diferencial al momento de competir por mejores empleos, salarios atractivos o posiciones de liderazgo. Actualmente, la elección de dónde y cómo aprender un idioma influye directamente en las posibilidades de crecimiento, y adquiere una importancia comparable a la de escoger una carrera universitaria.

Las demandas del mercado laboral global, la intensificación del intercambio académico internacional y la flexibilidad que exige el mundo digital ponen al aprendizaje de idiomas en el centro de los planes de desarrollo personal. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) lo reflejan: aunque una parte importante de la población colombiana se considera bilingüe, el 38% de los jóvenes reconoce que su nivel de inglés resulta insuficiente para enfrentar exigencias de estudios universitarios o acceder a empleos de mayor rango.

Por ejemplo, la brecha entre el inglés escolar y el inglés profesional es un obstáculo recurrente que detiene ascensos, limita opciones de postulación y deja fuera de las mejores oportunidades a quienes carecen de las herramientas adecuadas para comunicarse a nivel internacional.

En este panorama, la elección de una academia de idiomas representa una inversión estratégica que puede definir el acceso a becas, el éxito en procesos migratorios, la posibilidad de establecer redes transnacionales y la confianza para asumir nuevas responsabilidades. Una academia adecuada puede proporcionar, además de clases, también una metodología íntegra, acompañamiento y resultados comprobables. Por ello, cada vez más estudiantes, jóvenes profesionales y adultos en transición laboral buscan instituciones avaladas.

¿Qué buscan los estudiantes en una academia de idiomas?

En un entorno saturado de ofertas, el factor diferenciador lo aportan las referencias auténticas. Un estudio de Backlinko revela que el 75% de los usuarios consulta opiniones en línea antes de elegir una opción educativa.

Sobre esta necesidad de información, se analizaron testimonios y comentarios en Google, YouTube, TikTok y Facebook, identificando los elementos que los estudiantes consideran clave en la elección y cómo describen su experiencia al pasar por Smart Academia de Idiomas, una institución con presencia consolidada en Colombia, México, Chile, Estados Unidos, España y varios países de Latinoamérica.

Los testimonios de estudiantes que combinan el trabajo con el aprendizaje resaltan el aporte de las clases presenciales para desconectarse de la rutina digital. “Escogí clases en sede porque paso todo el día en una pantalla; tener clases presenciales me permite desconectar y relacionarme con otras personas”, relata un usuario en YouTube.

La interacción se facilita gracias a los grupos reducidos, de hasta seis personas, y a una oferta horaria flexible, lo que ayuda a integrar el aprendizaje de inglés en agendas exigentes.

Por su parte, la modalidad virtual recibe buenos comentarios por la posibilidad de ajustar el ritmo de avance y adaptar el estudio a otras responsabilidades. Alumnos de diferentes niveles comparten clases grupales, una estrategia que —según las opiniones consultadas— contribuye a reforzar conceptos fundamentales e identificar áreas de mejora.

El enfoque metodológico es una de las fortalezas más mencionadas. Angélica, estudiante de Smart y participante en un video de TikTok (@bellagiraldop), lo explica así: “A mí me ha parecido muy buena la metodología, es muy práctica y la clase se practica 100% en inglés”.

Metodología, flexibilidad y calidad docente: los pilares más valorados

Testimonios y reseñas coinciden en señalar que la decisión de inscribirse en una academia de idiomas se sustenta en tres ejes principales: metodología de enseñanza, flexibilidad del programa y acompañamiento docente. El material didáctico es percibido como fundamental; como explica Cecilia, “es completo, práctico y realmente complementa lo que se ve en clase”. El acceso a tutorías individuales aporta un valor adicional: ayuda a superar retos puntuales y habilita un avance personalizado y sostenido.

Las reseñas en Google Maps aportan otros puntos de vista. Isma V. comenta: “He aprendido mucho para mi trabajo y conversaciones personales. La recomiendo como estudiante actual”. Diego Sequera resalta la posibilidad de alcanzar hasta el nivel C1 y menciona los precios competitivos frente a otras academias.

La academia de idiomas Smart se respalda con certificaciones otorgadas por Bureau Veritas Certification, Cambridge University Press y Michigan Language Assessment, que garantizan la calidad de sus programas formativos.

¿Qué diferencia a Smart Academia de Idiomas según sus estudiantes?

En la suma de estas voces, Smart Academia de Idiomas es percibida como una de las opciones favoritas para quienes buscan resultados concretos y adaptabilidad real a sus estilos de vida. La combinación de clases presenciales y virtuales, grupos reducidos, materiales completos y acompañamiento personalizado convierte a la academia en un referente recomendado por estudiantes y expertos en países como Colombia y, más recientemente, México.

De hecho, de acuerdo con una publicación de El Tiempo, la institución se encuentra entre las academias de idiomas más recomendadas para aprender inglés en el país.

En el contexto regional, estudios realizados por Opinion Box junto a Pearson ubican a México y Argentina a la cabeza del dominio del inglés, con 48% y 42% respectivamente. Colombia figura en el tercer puesto, con el 36%, lo que refleja un escenario tanto de desafío como de oportunidad: invertir en la educación de idiomas representa una vía directa hacia entrevistas más competitivas, mejores empleos y mayores posibilidades de movilidad internacional.

El aprendizaje del idioma en 2025 y 2026 aparece cada vez más vinculado al acceso a mejores salarios, becas y oportunidades de desarrollo, especialmente para quienes buscan experiencias educativas respaldadas por testimonios verificables y reconocimiento internacional.

Sobre el impacto de la formación, voceros de la academia destacan que la mayoría de los estudiantes recomienda la experiencia por su calidad educativa, atención personalizada y resultados concretos. Muchos avanzan hasta etapas superiores del programa y notan mejoras sustanciales en los primeros meses.

Danna Espejo, estudiante de nivel C1, comparte: “Aprendí el idioma y también sobre la cultura americana. Obtuve un logro personal, ya que aprender un nuevo idioma me ayudó a ser una persona más segura. Me ayudó a conseguir trabajo y actualmente trabajo en un call center como agente bilingüe; al tener en mi hoja de vida un segundo idioma me consiguió un buen puesto, con un buen salario para seguir estudiando y cumpliendo mis sueños”.