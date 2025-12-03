Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM

La transformación de periodistas en gestores de datos y expertos digitales es clave para mantener la calidad informativa en la era de la inteligencia artificial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito periodístico ha transformado de manera profunda la forma en que se produce, verifica y distribuye la información en España y Latinoamérica.

La irrupción de estas tecnologías no sólo ha impulsado la eficiencia y la innovación en las redacciones, sino que también ha planteado desafíos en materia de ética, pluralidad informativa y protección de derechos fundamentales.

UNESCO y la inteligencia Artificial

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa en Bruselas, periodistas, representantes gubernamentales y especialistas en tecnología de la región analizaron el impacto de la IA en el periodismo.

El evento, que abordó temas como el pluralismo, la libertad de prensa y la sostenibilidad económica de los medios en América Latina, sirvió de marco para debatir los hallazgos del informe ‘Artificial Intelligence and Journalism in Latin America’ publicado por la Unesco en 2023. Este documento examinó la influencia de la IA en el ámbito financiero de los medios y subrayó la necesidad de establecer marcos regulatorios adecuados.

La inteligencia artificial revoluciona el periodismo en España y Latinoamérica al transformar la producción, verificación y distribución de noticias. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unesco ha impulsado iniciativas para promover el uso responsable de la IA en el periodismo, como una serie audiovisual que ofrece pautas prácticas alineadas con directrices de comunicación y refuerza la libertad de expresión.

Ética y gobierno

En 2021, la organización presentó la primera norma internacional sobre ética en inteligencia artificial, la ‘Recomendación sobre la ética de la IA’, que enfatiza principios como la equidad, la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Más de 60 países ya aplicaban esta norma en 2024, gracias al Método de Evaluación de Preparación (RAM), desarrollado bajo el liderazgo de Gabriela Ramos, Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO.

La implementación de esta recomendación en Iberoamérica se apoya en cuatro pilares: cooperación técnica, capacitación de personal, conocimiento de la materia y sensibilización ante la norma.

Automatización y eficiencia de la inteligencia Artificial en redacciones

En la operación cotidiana de las redacciones, la automatización mediante IA ha permitido, a partir de 2024, mejorar la detección de audios falsos y la verificación digital de contenidos atribuidos a figuras públicas. Según fuentes especializadas, herramientas automatizadas incrementan la capacidad de revisión en tiempo real y a gran escala, frente a métodos tradicionales más lentos y manuales.

El informe de la Unesco sobre IA y periodismo en América Latina destaca la necesidad de marcos regulatorios para proteger la pluralidad informativa. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Las Naciones Unidas, en una de sus publicaciones, indica que la IA se emplea cada vez más para complementar el trabajo periodístico, aportando velocidad y capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos provenientes de documentos oficiales, redes sociales y videos.

Protección digital y amenazas a la libertad de prensa

El uso extensivo de estas tecnologías, sin embargo, ha acentuado los desafíos en materia de protección digital y defensa de la libertad de prensa. La ONU advierte que los periodistas deben enfrentar una escalada de desinformación y pérdida de confianza en medios tradicionales, fenómeno que lleva a que muchas personas busquen información en redes sociales donde el periodismo profesional convive con contenidos no verificados y manipulados frecuentemente por IA.

En España, el avance de esta tecnología se encuentra regulado por el marco normativo de la Unión Europea, compuesto por instrumentos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la propuesta de Ley de Servicios Digitales.

Más de 60 países aplican la Recomendación sobre la ética de la IA, promovida por la Unesco, para garantizar derechos humanos y justicia social. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A modo de ejemplo, un portavoz de la plataforma de entretenimiento Slotozilla , señala que en incluso en ese sector, las plataformas han implementado protocolos de verificación y medidas específicas para resguardar la privacidad de los usuarios durante sus actividades digitales.

Futuro del periodismo en España y Latinoamérica

El porvenir del periodismo en España y Latinoamérica dependerá de la capacidad de adaptación tecnológica, la articulación de normativas robustas y el fortalecimiento de competencias especializadas en redacciones.

Los actores del ecosistema deberán crecer en alfabetización digital para proteger los derechos de la audiencia y garantizar el acceso a información verificada.

La automatización mediante inteligencia artificial mejora la detección de audios falsos y la verificación digital en las redacciones periodísticas desde 2024. - (Imagen ilustrativa Infobae)

La convergencia de esfuerzos internacionales, la formación profesional y la transparencia en el diseño de algoritmos abren la puerta a una cobertura más amplia, plural y confiable. El desafío consiste en consolidar modelos de producción de noticias que incorporen inteligencia artificial sin ceder en exigencias éticas, blindando la independencia informativa ante el acelerado cambio tecnológico.

