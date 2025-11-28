Cinco ideas de regalos tecnológicos para Navidad con precios de Black Friday

El Black Friday impulsa las compras navideñas en Colombia con descuentos exclusivos en tecnología y dispositivos inteligentes. - (Claro)

La llegada del Black Friday marca el inicio de una intensa búsqueda de ofertas y descuentos exclusivos, una oportunidad que muchos colombianos aprovechan para anticipar las compras navideñas y acceder a precios que no se repiten durante el año.

En este contexto, la tecnología se consolida como uno de los regalos predilectos para las fiestas, junto al vestuario y los juguetes, según la última encuesta de Navidad realizada por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Esta preferencia responde a la utilidad, el atractivo y la capacidad de estos productos para facilitar la vida y mantener conectadas a las personas con lo que más disfrutan.

Este año, Claro Colombia se destaca con promociones que incluyen descuentos de hasta el 50% en referencias seleccionadas, además de facilidades de pago a cuotas en la factura y alianzas financieras que pueden incluir cuotas sin interés.

Relojes inteligentes y aspiradoras robotizadas se consolidan como obsequios versátiles y prácticos para el hogar y el bienestar personal. - (Claro)

Top 5 regalos tecnológicos para Navidad

Para apoyar la elección del regalo ideal, aquí presentamos el top cinco de regalos tecnológicos para esta Navidad, todos disponibles con descuentos exclusivos en Claro.

1. Celulares: estos dispositivos no solo permiten mantener la comunicación a distancia, sino que también potencian la creatividad y la productividad diaria. Son especialmente valorados por estudiantes, profesionales y aficionados al contenido digital, ya que facilitan la toma de fotografías de alta calidad, mejoran la interacción y abren la puerta a nuevas aplicaciones.

Ofertas destacadas, con hasta con un 50%, disponibles únicamente en los Centros de Atención y Ventas de Claro:

Honor 200 PRO 512 GB a $1.094.950 (antes $2.499.760)

Samsung Galaxy S24 FE 512 GB a $1.999.950 (antes $3.999.949)

Además, por medio de los otros canales, marcas como Motorola, ZTE y Vivo, cuentan con descuentos adicionales, sujetos a términos y condiciones.

Claro facilita las compras navideñas con métodos de pago flexibles, alianzas financieras y descuentos vigentes hasta noviembre de 2025. - (Claro)

2. Patinetas eléctricas: las patinetas eléctricas se presentan como una alternativa innovadora para fomentar la movilidad sostenible. Son especialmente atractivas para jóvenes, estudiantes y quienes buscan una opción divertida y eficiente para moverse por la ciudad. Entre las promociones, resalta la Patineta Eléctrica Xiaomi 4 Lite 2nd Gen a $1.299.900 (antes $1.499.900), una opción que combina funcionalidad y alto desempeño.

3. Freidoras de aire: en el entorno del hogar, las freidoras de aire han ganado popularidad por su capacidad para transformar la experiencia culinaria, permitiendo preparar platos crujientes y deliciosos con muy poco aceite. La Xiaomi Air Fryer 6L, disponible en Claro a $299.900 (antes $389.900), se consolida como el obsequio ideal para familias, personas independientes y entusiastas de la cocina saludable que valoran la innovación, el ahorro de tiempo y la reducción del consumo de grasas sin renunciar al sabor.

Las patinetas eléctricas y las freidoras de aire lideran la lista de regalos tecnológicos para quienes buscan innovación y sostenibilidad. - (Claro)

4. Relojes inteligentes: figuran entre los obsequios más versátiles y en tendencia. Modelos como el Smartwatch Xiaomi S4 ($669.900, antes $749.900) y el Huawei Watch gt5 Pro por $1.099.00, junto a otras referencias de Argom y Samsung, se encuentran entre las promociones de Claro y ofrecen herramientas para monitorear la salud, recibir notificaciones al instante y gestionar la rutina diaria.

5. Aspiradoras inteligentes: para quienes desean sorprender con tecnología orientada al hogar, las aspiradoras inteligentes representan una opción que aporta practicidad y eficiencia. Estos equipos limpian de manera autónoma, alcanzan rincones difíciles y reducen el esfuerzo dedicado a las tareas domésticas, como la Xiaomi Vacuum S20 por $939.900

Para los clientes interesados en internet hogar, podrán adquirirlo por $44.950, que corresponde al 50% de descuento por un mes, y disfrutar de velocidades de hasta 900 megas en fibra óptica, y con la posibilidad de escoger una app Disney+, Netflix, Amazon Prime y Win play.

La tecnología se posiciona como el regalo favorito para Navidad, según la encuesta de Fenalco sobre tendencias de consumo. - (Claro)

¿Por qué elegir Claro para las compras navideñas?

De acuerdo con información de la compañía, el catálogo de ofertas abarca múltiples referencias, incluye métodos de pago flexibles y está respaldado por canales de venta tanto online como en tiendas físicas. Las promociones y descuentos están vigentes hasta el 30 de noviembre de 2025, sujetos a los términos y condiciones de cada referencia.

Además, para agilizar el proceso de selección y compra, Claro ha incorporado el asistente virtual ‘¡Hola Claro!’, disponible de manera gratuita al público general. Esta herramienta, según informa la empresa, emplea datos sobre intereses, presupuesto y tendencias de consumo para ofrecer a los usuarios una lista personalizada de productos tecnológicos recomendados, facilitando el proceso de comparación y cierre de la compra.