America Inhouse

Así vivió el México Digital Summit: un evento para transformar la visión digital de México

Alianzas estratégicas, incentivos y nuevos proyectos abren oportunidades inéditas para la economía y la sociedad

Guardar
El México Digital Summit 2025
El México Digital Summit 2025 reunió a líderes nacionales e internacionales para definir la política digital en México.(Infobae México)

La sexta edición del México Digital Summit 2025 reunió durante dos días a más de 120 líderes nacionales e internacionales, consolidándose como el principal foro de encuentro entre los sectores público y privado para definir el rumbo de la política digital en México.

Celebrado el 4 y 5 de noviembre en Alboa Plaza Artz, Ciudad de México, el evento se posicionó como un espacio estratégico para impulsar una transformación digital incluyente, con la participación de autoridades federales, representantes de organismos internacionales, ejecutivos de la industria tecnológica y académicos.

El México Digital Summit 2025, organizado por DPL Group y DPL News, se destacó por su enfoque en la colaboración público-privada como motor para la innovación y la inclusión digital. Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, subrayó la importancia del foro como plataforma de diálogo para debatir sobre la sociedad digital y los marcos regulatorios, políticos y legislativos necesarios para consolidar una economía digital moderna.

El evento, celebrado en Ciudad
El evento, celebrado en Ciudad de México, impulsó la colaboración público-privada como motor de innovación y transformación digital.(Infobae México)

Paula Bertolini, directora de DPL News, y otros organizadores coincidieron en que el evento representa una oportunidad única para construir una visión común sobre el futuro tecnológico del país.

Durante las jornadas, los asistentes abordaron una amplia gama de temas estratégicos. Entre los ejes centrales figuraron la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el rediseño institucional del sector, la infraestructura digital, la expansión de los servicios de conectividad, la inteligencia artificial, los semiconductores y la sostenibilidad energética.

El programa incluyó keynotes de figuras como José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), quien presentó la perspectiva gubernamental sobre la conectividad como herramienta de inclusión social. El senador Javier Corral Jurado y ejecutivos de empresas como Honor, Qualcomm, Intel y MediaTek también participaron en las discusiones. Uno de los momentos destacados fue la entrega del Premio DPL a la Mejor Política Pública Estatal de Inclusión, que reconoció iniciativas innovadoras en conectividad y reunió a representantes del sector público y privado.

En materia de avances concretos, la ATDT, encabezada por Peña Merino, reportó logros significativos en la digitalización de trámites y la simplificación administrativa, esfuerzos que permitieron un ahorro de 2.500 millones de pesos para el erario público.

En el ámbito de la conectividad, Peña Merino informó que, por primera vez, el gobierno mexicano estudia la posibilidad de ofrecer descuentos de hasta 50% en el costo del espectro radioeléctrico a empresas que desplieguen infraestructura en zonas sin cobertura, una medida que busca incentivar la expansión de servicios y reducir la brecha digital.

“Es bueno que existan incentivos, pero es aún mejor lograr que más mexicanos estén conectados”, afirmó el titular de la ATDT.

Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, enfatizó que la creación de la ATDT representa un avance fundamental para modernizar la política digital en México, país que hasta hace poco carecía de una agencia dedicada a la transformación digital.

“Lo que importa es que hoy vemos una visión clara del gobierno mexicano en materia de transformación digital”, expresó Negrete

La colaboración y la visión de futuro fueron temas recurrentes entre los participantes. Carlos Hesiquio Salgado Lara, subsecretario de Tecnologías de la Información de Querétaro, afirmó que “el futuro no se espera, se impulsa”, destacando el papel de su estado en la digitalización y el desarrollo de infraestructura tecnológica.

Yangyang Xu, CEO de Honor México, valoró la transformación digital como un proceso crucial para el país y la región, resaltando la apuesta de la compañía por la inteligencia artificial y el talento digital. Honor alcanzó 10 millones de smartphones vendidos en América Latina en 2025, ubicándose entre los cuatro principales fabricantes de la región.

El México Digital Summit 2025
El México Digital Summit 2025 definió estrategias para que México se convierta en un nodo clave de conexión tecnológica entre Asia y Estados Unidos.(Infobae México)

El impacto esperado del México Digital Summit 2025 trasciende la discusión de políticas, ya que las conclusiones y acuerdos alcanzados buscan influir directamente en la competitividad, la innovación y la inclusión digital tanto en México como en América Latina.

El evento se consolida como el espacio donde se definirán las estrategias y prioridades que guiarán la evolución digital del país hacia una economía más innovadora e inclusiva.

En este contexto, la visión de futuro compartida por los líderes del sector apunta a que México, gracias a su posición geográfica y su renovada política digital, tiene la oportunidad de convertirse en un nodo clave de conexión tecnológica entre Asia y Estados Unidos.

Temas Relacionados

México Digital Summit 2025Transformación digitalPolítica digital en MéxicoAgencia de Transformación Digital y TelecomunicacionesInteligencia artificialBrecha digitaltelecomunicaciones

Últimas Noticias

Tres años de la estrategia ‘Colombia, el país de la belleza’: así crece nuestra presencia internacional

En tres años de gestión, ProColombia, bajo el liderazgo de Carmen Caballero, ha fortalecido la proyección internacional del país, impulsando el turismo, la atracción de inversión extranjera y la expansión de las exportaciones

Tres años de la estrategia

El modelo colombiano de cultura empresarial que llegó a Harvard

Harvard Business Publishing reconoció la transformación cultural de Celsia como caso de innovación. Infobae habló con las líderes de Talento Humano y Desarrollo Organizacional

El modelo colombiano de cultura

Tradición, creatividad y música en vivo: el congreso y festival que transformaron a Puebla en la capital gastronómica de América Latina

Durante cuatro días, chefs, productores y jóvenes talentos compartieron experiencias y saberes en un ambiente de colaboración y celebración que proyectó nuevas alianzas para la región

Tradición, creatividad y música en

IA en Fake News - Elecciones 2026: Expertos y autoridades proponen acciones para enfrentar la desinformación durante el proceso electoral

Ante la inminente incorporación de nuevas tecnologías en la campaña electoral, panelistas convocados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental reflexionaron sobre los desafíos de distinguir fuentes confiables y promover el pensamiento crítico para proteger la participación y la transparencia ciudadana

IA en Fake News -

Guía para Primerizos: cómo disfrutar al máximo de Disney Springs

Más allá de los parques temáticos, existe un espacio que ofrece compras, gastronomía y espectáculos sin necesidad de boleto de entrada

Guía para Primerizos: cómo disfrutar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El camarógrafo que filmó a

El camarógrafo que filmó a Makintach en el juicio por Maradona declaró en el jury: “Me dijeron que me enfocara en ella”

Juan Miguel Martínez, exmarido de Karina, responde a las acusaciones de pertenecer a una secta: “Allí vivía mucha gente, pero nadie los obligó”

Marco Antonio Solís se puso una ruana en su paso por Boyacá e hizo llorar a más de uno

Un padre obrero y un hijo arquitecto construyen una casa sostenible de 80 m² en un pequeño pueblo rural de Córdoba

Ollas comunes reclaman al presidente José Jerí: el presupuesto oficial solo cubre la mitad del mes y miles quedan abandonados

INFOBAE AMÉRICA
Martín Presa: "El video del

Martín Presa: "El video del Poznan es miserable, burlarse de la humildad de otro"

El Rey llama a Israel y Hamás "a la contención, el silencio de las armas y al cumplimiento de los acuerdos"

Estados Unidos anunció sanciones contra una red financiera vinculada a Hezbollah por gestionar traspasos millonarios de Irán al Líbano

“Spanish Ladies”, el guiño musical escondido en Tiburón que se convirtió en un clásico del cine de terror

Tommy Robredo: "En un deportista hay un 90% de cabeza y el otro 10% es talento y otras cosas"

ENTRETENIMIENTO

Entre el orgullo y la

Entre el orgullo y la emoción: Tracy Morgan abre las puertas de su intimidad y la relación con sus hijos

“Spanish Ladies”, el guiño musical escondido en Tiburón que se convirtió en un clásico del cine de terror

Macaulay Culkin vuelve al universo de ‘Mi pobre Angelito’ en un emotivo anuncio

La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California

Liam Gallagher arremete contra un fan “desquiciado” que lanzó una bengala al público durante un concierto de Oasis: “Ya te llegará tu merecido”