Fútbol en América Latina: cómo la tecnología transforma el juego dentro y fuera de la cancha

La tecnología, a través de herramientas como el VAR y el análisis de datos, está cambiando la forma en que aficionados y profesionales viven este deporte

La digitalización redefine la experiencia
La digitalización redefine la experiencia futbolística en Latinoamérica, integrando tecnología, datos y nuevas formas de interacción. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fútbol dejó de ser solo un deporte de las canchas o estadios hace décadas. Actualmente, las tecnologías digitales modifican el modo en que millones de seguidores participan, debaten y disfrutan de cada partido.

Esta transformación abarca desde la transmisión de encuentros por streaming hasta la presencia constante de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la analítica de datos en los clubes y ligas de la región.

De acuerdo con Statista, Latinoamérica se mantiene a la cabeza en las discusiones globales sobre estrellas futbolísticas. El caso de Lionel Messi, quien ha igualado en número de Balones de Oro a los países europeos más condecorados, pone en relieve el peso simbólico y deportivo de la región.

El ascenso del fútbol femenino
El ascenso del fútbol femenino y la influencia de figuras como Messi refuerzan el peso global de la región. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, el ascenso del fútbol femenino consolida el liderazgo latinoamericano en diferentes ámbitos. En 2023, selecciones nacionales de América Latina y el Caribe ocuparon posiciones destacadas en el ranking FIFA, según datos de Statista, una tendencia que amplía el panorama del fútbol moderno y lo proyecta internacionalmente.

Nuevas formas de vivir el fútbol: del estadio físico a la virtualidad

La manera de vivir el fútbol ha cambiado radicalmente en pocos años. Según Statista (2024), más del 60% de los hinchas latinoamericanos ya acceden a partidos a través de plataformas digitales. El consumo dejó de concentrarse en el estadio o la televisión para multiplicarse en dispositivos móviles, con acceso inmediato a estadísticas y comunidades digitales.

La Conmebol, organismo rector del fútbol sudamericano, impulsa la adopción de transmisiones multiplataforma y la comunicación vía redes sociales para atraer nuevos públicos y maximizar la visibilidad de los torneos regionales. Esta estrategia extiende el impacto del fútbol, no solo en términos deportivos, sino también económicos.

Como destaca Alejandro Trujillo Álvarez, especialista en transformación digital deportiva de Deloitte Sports Business (2024), la digitalización ha modificado cómo los hinchas consumen, analizan y participan en el fútbol, convirtiendo al espectador en un usuario activo capaz de interactuar en tiempo real con el juego, con otros aficionados y hasta con los propios protagonistas.

Las plataformas de apuestas deportivas
Las plataformas de apuestas deportivas y entretenimiento digital conectan tecnología, deporte y hábitos de consumo en América Latina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este nuevo escenario, las plataformas digitales de entretenimiento y apuestas deportivas (como las que se describen en esta guía completa de operadores regulados en Perú) forman parte de un engranaje más amplio que conecta tecnología, deporte y hábitos de consumo en toda la región.

Inteligencia artificial, datos y el VAR

El avance tecnológico transforma el análisis y la dinámica de los propios partidos. El VAR (Video Assistant Referee) ya está instalado en los principales torneos de la región, aportando una nueva capa de revisión y transparencia a jugadas polémicas. Su uso despierta opiniones divididas sobre la interpretación, pero supone una adaptación de las reglas y de la experiencia arbitral.

La adopción de datos y modelos predictivos, apoyados en IA, forma parte de la rutina de clubes y cuerpos técnicos. El Programa de Innovación de la FIFA (2025) señala que la estadística avanzada se utiliza para predecir desempeños, ajustar entrenamientos y tomar decisiones en tiempo real durante las competiciones.

Las redes sociales y la
Las redes sociales y la gamificación crean comunidades futbolísticas sin fronteras y multiplican la interacción entre aficionados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estas tecnologías alcanza, además, a las plataformas de entretenimiento y apuestas deportivas. Según la European Gaming and Betting Association (2024), los sistemas de machine learning procesan multitud de variables —desde el estado físico de los jugadores hasta el clima— para ajustar cuotas en directo. Así, el hincha se convierte en un participante informado, capaz de modificar su relación con el juego.

La MIT Sloan Sports Analytics Conference enfatiza que estas herramientas redefinen la forma en que los aficionados se involucran y permiten explorar nuevas formas de interacción y toma de decisiones, tanto para expertos como para seguidores.

Redes sociales y comunidades: la tribuna sin fronteras

El debate futbolístico latinoamericano ha migrado hacia redes sociales y nuevas plataformas digitales. Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en espacios clave para el intercambio, el humor y la viralización de jugadas, goles y declaraciones.

Según Deloitte Sports Business (2023), el 72% de los clubes de primera división en la región ya genera más interacción en redes sociales que en medios tradicionales, muestra de la adaptación del fútbol al entorno digital y la relevancia de nuevos lenguajes y formatos.

El fútbol latinoamericano lidera la
El fútbol latinoamericano lidera la adopción de plataformas digitales, inteligencia artificial y análisis de datos en clubes y ligas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gamificación, a través de juegos de predicción, ligas fantasy y desafíos en línea, amplía el alcance y el tiempo de involucramiento. Las comunidades superan barreras físicas, uniendo a aficionados en torno a pasiones compartidas más allá de fronteras y horarios.

Desafíos de regulación y juego responsable

La expansión digital y la diversificación de la experiencia futbolística conllevan nuevos retos. Garantizar la seguridad, la transparencia y la protección de los usuarios es uno de los ejes asumidos por la FIFA, que en su Informe de Integridad (2024) establece estándares estrictos en torno a la organización de torneos y a las actividades asociadas al fútbol digital.

La importancia de operar en plataformas reguladas y de fomentar mecanismos sólidos de control y transparencia se destaca como clave para garantizar el desarrollo sostenible de la industria y la confianza del público.

El reto para América Latina, a juicio del informe PwC Sports Outlook Latam (2024), será mantener el equilibrio entre la identidad original del fútbol de la región y las oportunidades que abre la innovación tecnológica.

