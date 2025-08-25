AdP convoca a Concurso para la Administración y Gerencia de la obra de Rehabilitación y Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pisco

Aeropuerto de Pisco. Foto: Aeropuertos del Perú S.A.

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció el Concurso Público Internacional CPI N° 008-2025-AdP. El objetivo es seleccionar a una compañía especializada que se haga cargo del “Servicio de Administración y Gerencia para la Obra: Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto Internacional de Pisco”.

El valor referencial máximo establecido para este proceso es de US$ 2.805.170,27 (Dos Millones Ochocientos Cinco Mil Ciento Setenta con 27/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), suma que contempla “los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la Obra”. Desde Aeropuertos del Perú, se remarcó que la evaluación de propuestas tendrá en cuenta tanto aspectos técnicos como económicos, con el objetivo de encontrar la opción más eficiente y segura.

Las empresas nacionales e internacionales interesadas deberán presentar sus propuestas el 30 de octubre de 2025 hasta las 15:00 horas. Las bases también detallan las etapas y el procedimiento para la presentación y apertura de sobres.

La información completa sobre esta convocatoria, así como las bases y el cronograma detallado del proceso competitivo, están disponibles en el portal institucional de AdP: : www.adp.com.pe, en la ruta: https://www.adp.com.pe/es/participa-en-nuestros-concursos, seleccionando Sede “Pisco” – Tipo de Concurso “Servicios” – Concurso “CPI N°008-2025-AdP”. Además, para cualquier consulta o aclaración sobre el proceso, AdP ha puesto a disposición el siguiente correo electrónico: Concursos.ProyectosInv2@adp.com.pe

AdP reitera que este llamado está alineado con sus esfuerzos para fortalecer la seguridad de las infraestructuras aeroportuarias regionales, claves para la conectividad y el desarrollo económico del país.

El aviso oficial fue emitido el 25 de agosto de 2025 por el comité responsable del concurso público.