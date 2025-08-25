America Inhouse

AdP convoca a Concurso para la Administración y Gerencia de la obra de Rehabilitación y Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Pisco

La licitación de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigida a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de más de US$ 2,8 millones. Las propuestas podrán presentarse hasta el 30 de octubre

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

Guardar
Aeropuerto de Pisco. Foto: Aeropuertos
Aeropuerto de Pisco. Foto: Aeropuertos del Perú S.A.

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció el Concurso Público Internacional CPI N° 008-2025-AdP. El objetivo es seleccionar a una compañía especializada que se haga cargo del “Servicio de Administración y Gerencia para la Obra: Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto Internacional de Pisco”.

El valor referencial máximo establecido para este proceso es de US$ 2.805.170,27 (Dos Millones Ochocientos Cinco Mil Ciento Setenta con 27/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), suma que contempla “los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la Obra”. Desde Aeropuertos del Perú, se remarcó que la evaluación de propuestas tendrá en cuenta tanto aspectos técnicos como económicos, con el objetivo de encontrar la opción más eficiente y segura.

Las empresas nacionales e internacionales interesadas deberán presentar sus propuestas el 30 de octubre de 2025 hasta las 15:00 horas. Las bases también detallan las etapas y el procedimiento para la presentación y apertura de sobres.

La información completa sobre esta convocatoria, así como las bases y el cronograma detallado del proceso competitivo, están disponibles en el portal institucional de AdP: : www.adp.com.pe, en la ruta: https://www.adp.com.pe/es/participa-en-nuestros-concursos, seleccionando Sede “Pisco” – Tipo de Concurso “Servicios” – Concurso “CPI N°008-2025-AdP”. Además, para cualquier consulta o aclaración sobre el proceso, AdP ha puesto a disposición el siguiente correo electrónico: Concursos.ProyectosInv2@adp.com.pe

AdP reitera que este llamado está alineado con sus esfuerzos para fortalecer la seguridad de las infraestructuras aeroportuarias regionales, claves para la conectividad y el desarrollo económico del país.

El aviso oficial fue emitido el 25 de agosto de 2025 por el comité responsable del concurso público.

Temas Relacionados

Aeropuertos del PerúAdPSeguridad en aeropuertosLicitación Pública InternacionalConcurso Público InternacionalAeropuerto de Pisco

Últimas Noticias

Un antojo que cruza fronteras: este es el restaurante que lleva el sabor chilango al AICM

Encontrar una comida auténtica y memorable en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya no es solo una ilusión para los viajeros

Un antojo que cruza fronteras:

Bonos sin depósito: cómo funcionan las promociones populares del juego en línea

El crecimiento de los casinos en línea atrae a millones con la promesa de ganar sin invertir, experto analiza los riesgos y condiciones de estas ofertas

Bonos sin depósito: cómo funcionan

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

El programa llamado “Niños sin anemia, su futuro depende de ti” impulsa la identificación temprana de la enfermedad y el consumo de una alimentación con alto contenido de hierro

Lucha contra la anemia en

Inteligencia artificial: expertos debatirán en Lima su impacto en las organizaciones

La cita contará con la presencia de referentes nacionales e internacionales. “Este encuentro es una oportunidad única”, destacó Edgar Toro Mendoza, director del Centro de Desarrollo Ejecutivo UCV+

Inteligencia artificial: expertos debatirán en

“Data Week”: anuncian descuentos en cursos y programas de Excel, Power BI, SQL y Python

“Desarrollar competencias como el manejo de estas herramientas es hoy un requisito fundamental en la mayoría de los sectores”, reconoce Jorge Cáceres Chávez, jefe de Formación Continua de Cibertec

“Data Week”: anuncian descuentos en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre sale a bucear

Un hombre sale a bucear y se encuentra con el hallazgo de su vida: “Es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años”

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy lunes 25 de agosto | En vivo

Por qué algunas personas envejecen más rápido que otras: identificaron 400 genes que aceleran el proceso

España y Reino Unido planean el derribo de la Verja de Gibraltar para enero de 2026

Iván Cepeda anunció que demandará a quienes lo califican como “el candidato de las Farc”: “Tiran la piedra y esconden la mano”

INFOBAE AMÉRICA
Guterres pide a Marruecos y

Guterres pide a Marruecos y Polisario "un cambio de rumbo" y que busquen una solución política al Sáhara Occidental

El Ejército israelí critica el trabajo de la Fiscalía y defiende una comisión especial para el 7 de octubre

La ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza deja ya más de 62.700 muertos

Alrededor de 400 migrantes han llegado en patera a Canarias, Baleares y Almería durante el fin de semana

Cuerpo inicia mañana las reuniones de los grupos de trabajo afectados por el acuerdo arancelario de UE y EEUU

ENTRETENIMIENTO

Accidentes, talentos insólitos y confesiones:

Accidentes, talentos insólitos y confesiones: así fue el encuentro más divertido entre Olivia Colman y Benedict Cumberbatch

Noah Cyrus habló sobre sus adicciones: “Es un sentimiento que no le deseo a nadie”

“Nadie quiere esto” regresa a Netflix con nueva temporada y elenco estelar

Austin Butler y la posibilidad de interpretar a James Bond: “Sería casi sacrílego que un estadounidense lo interpretara”

Benedict Cumberbatch se mostró muy crítico con la dieta de Marvel para ser un superhéroe: “Es horrible, no me gusta nada”