5 cosas que tienes que saber para disfrutar al máximo de unas vacaciones en Walt Disney World Resort en Florida

El primer viaje a Walt Disney World Resort representa mucho más que unas vacaciones.(Cortesía ©2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

El primer viaje a Walt Disney World Resort suele estar cargado de expectativas y emoción. Para muchas familias, especialmente aquellas que lo visitan por primera vez, la planificación se convierte en parte de la experiencia: elegir los parques, descubrir las atracciones y organizar cada jornada contribuye a construir un viaje imaginario compartido. Más que una logística previa, se trata de un proceso que anticipa el encuentro con un lugar pensado para generar recuerdos desde el primer momento.

Viajar a Walt Disney World Resort, ubicado cerca de Orlando, Florida, requiere más que entusiasmo. Para aprovechar al máximo la visita, es clave conocer ciertos aspectos que pueden marcar la diferencia en la experiencia. Desde la elección del parque temático para iniciar el viaje hasta el uso de herramientas digitales, el resort ofrece múltiples recursos que permiten optimizar el tiempo para tener unas vacaciones mágicas llenas de entretenimiento familiar.

Esta guía resume cinco elementos esenciales que conviene tener en cuenta antes y durante el viaje:

[INFOGRAFÍA]

1. Los cuatro parques temáticos

Magic Kingdom Park

Los personajes de los clásicos de Disney forman parte de la experiencia. (Cortesía ©2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Reconocido por el icónico Cinderella Castle, este parque ofrece experiencias clásicas como: Pirates of the Caribbean, para ver la vida de los piratas del siglo XVIII; Jungle Cruise, un paseo en bote por la ruta que simula ríos de Asia, África y Sudamérica; The Magic Carpets of Aladdin, donde los visitantes se montan en alfombras mágicas inspiradas en la película Aladdin; así como “it’s a small world”, un recorrido musical que celebra la diversidad cultural y la unidad.

Entre sus atracciones más recientes se encuentran TRON Lightcycle / Run presented by Enterprise®, una de las montañas rusas más rápidas de cualquier parque Disney en el mundo, y Tiana’s Bayou Adventure, una travesía musical inspirada en La Princesa y el Sapo. Por la noche, el espectáculo de fuegos artificiales Happily Ever After completa la jornada.

(Cortesía ©2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

EPCOT

Una foto con la estatua de Walt Disney es un magnífico recuerdo de las vacaciones. (Cortesía ©2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Con Spaceship Earth como su ícono, EPCOT presenta atracciones como Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, una montaña rusa con lanzamiento inverso; Remy’s Ratatouille Adventure y Frozen Ever After, en los pabellones de Francia y Noruega respectivamente. Además, se destacan Journey of Water, Inspired by Moana, un sendero interactivo al aire libre, y el espectáculo nocturno Luminous The Symphony of Us. Durante todo el año, el parque alberga cuatro festivales temáticos que celebran la gastronomía, las artes y la jardinería.

(Cortesía ©2025 Disney. ©Disney/PIXAR. Todos los derechos reservados.)

Disney’s Hollywood Studios

Las producciones más icónicas de Disney se encuentran en este parque. (Cortesía ©2025 Disney. THE TWILIGHT ZONE® es una marca registrada de A CBS Company. Todos los derechos reservados.)

Este parque temático, cuya imagen icónica es The Twilight Zone Tower of Terror™, ofrece experiencias inmersivas en el mundo del cine. Destacan Star Wars: Galaxy’s Edge, con las atracciones Millennium Falcon: Smugglers Run y Star Wars: Rise of the Resistance; Toy Story Land, con Slinky Dog Dash y Alien Swirling Saucers; y Mickey & Minnie’s Runaway Railway, una aventura animada para toda la familia y la primera atracción dedicada a los icónicos personajes de Disney.

(Cortesía ©2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Disney’s Animal Kingdom Theme Park

El árbol de la vida es uno de los imperdibles dentro de este parque. (Cortesía ©2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Con el Tree of Life como emblema central, este parque combina naturaleza, conservación y entretenimiento. En Pandora – The World of Avatar, destacan Avatar Flight of Passage y Na’vi River Journey. También se encuentran atracciones como Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain y Kilimanjaro Safaris, que permite observar animales en recreaciones de hábitats africanos.

Visitar este parque es un encuentro mágico con la naturaleza. (Cortesía ©2025 Disney. © 2025 20th Century Studios. Todos los derechos reservados.)

2. Hospedaje y beneficios

Walt Disney World Resort cuenta con más de 30 Disney Resort Hotels, divididos en tres categorías: Value, Moderate y Deluxe. Alojarse dentro del complejo ofrece beneficios como transporte gratuito entre parques, acceso anticipado a las atracciones mediante Early Entry y proximidad a los parques temáticos. Los hoteles están ambientados con temáticas variadas, desde mundos de películas hasta paisajes tropicales o inspiración africana.

Cada espacio está diseñado para tener recuerdos inolvidables. (Cortesía ©2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

3. Disney Springs

Este distrito de compras, gastronomía y entretenimiento forma parte del resort y no requiere entrada. Reúne tiendas, restaurantes reconocidos y propuestas culturales como conciertos al aire libre, ideal para una jornada más allá de los parques.

(Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

4. Transporte interno

El resort ofrece transporte gratuito en autobuses, barcos, monorriel y telecabinas (Disney Skyliner), conectando hoteles, parques y Disney Springs. Esta infraestructura permite moverse fácilmente dentro del complejo sin necesidad de alquilar un vehículo.

El transporte es parte de la magia de cada uno de los hoteles resort. (Cortesía ©2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

5. Planificación digital

Al momento de llegar a Walt Disney World Resort se pone a disposición de los usuarios la aplicación My Disney Experience que permite planificar, acceder a mapas, horarios de espectáculos, tiempos de espera y utilizar servicios como Lightning Lane para optimizar el recorrido por las atracciones.

Walt Disney World Resort ofrece una propuesta integral para familias latinoamericanas que buscan una experiencia vacacional organizada, segura y con una amplia variedad de actividades para todas las edades. La combinación de atracciones, espectáculos, hospedaje temático y logística interna convierte al resort en un destino diseñado para facilitar el viaje familiar sin perder el componente de entretenimiento inmersivo que caracteriza a Disney.

Visita www.DisneyWorldLatino.com para obtener más información y comenzar a planificar tus próximas vacaciones.

© 2025 Disney. © 2025 Disney/Pixar. Slinky® Dog © Just Play LLC. © 2025 20th Century Studios. © & TM 2025 Lucasfilm Ltd. THE TWILIGHT ZONE® es una marca registrada de A CBS Company. Todos los derechos reservados.