“ES MUJER”: la exposición que honra a 100 mujeres mexicanas que desafiaron las barreras de género

Fernando Solís, representante de Grupo Financiero Banorte; Gabriela Saavedra, fotógrafa y creadora de la exposición ES MUJER; Rosario Marín, política mexicoamericana y ex tesorera de los Estados Unidos y una invitada al Evento. Credito: Max Alonso - Diego Alva - Infobae

Durante décadas, el acceso de las mujeres a diversas profesiones y oficios fue limitado por normas sociales y culturales que imponían barreras invisibles, pero profundamente arraigadas. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el talento, la disciplina y la determinación no tienen género.

Hoy, las mujeres mexicanas se destacan en áreas que históricamente fueron consideradas exclusivas para los hombres, transformando industrias y sirviendo como referentes para las nuevas generaciones. Desde la ciencia y la ingeniería hasta la construcción y la minería, las mujeres han demostrado su capacidad para sobresalir en cualquier sector.

En la actualidad, es posible encontrar pilotos aviadoras, mecánicas automotrices, ingenieras en sistemas, electricistas, carpinteras, mujeres en las fuerzas armadas, entre muchas otras que, con su labor, redefinen el concepto de trabajo y abren nuevas oportunidades para quienes vienen detrás. No menos significativo es el papel de las mujeres en oficios tradicionalmente manuales, como la albañilería, la soldadura o la carpintería.

La muestra reune imágenes realizadas por la fotógrafa Gabriela Saavedra que retrata el trabajo de mujeres mexicanas.

El reconocimiento de estas mujeres no es solo un acto de justicia, sino una necesidad para construir un futuro más equitativo. Compartir sus trayectorias, sus desafíos y sus logros ayuda a cambiar mentalidades y a mostrar a niñas y jóvenes que el talento no conoce límites.

En este contexto, iniciativas como la exposición fotográfica “ES MUJER” juegan un papel crucial en la difusión de estos relatos. Esta exposición fue inaugurada el pasado 7 de marzo en la emblemática Avenida Paseo de la Reforma, en Chapultepec, en el marco del Día Internacional de la Mujer y con el objetivo de enaltecer el papel de las mexicanas en todos los ámbitos.

En el evento inaugural participaron Marta Lamas, antropóloga y referente en estudios de género; Rosario Marín, política mexicoamericana y ex tesorera de los Estados Unidos; Javier Sosa, presidente y vicepresidente de América Latina de PPG Comex; Fernando Solís, representante de Grupo Financiero Banorte; y Gabriela Saavedra, fotógrafa y creadora de la exposición.

“Este proyecto es un sueño que he perseguido durante años, ante la necesidad de dar rostro a mujeres trabajadoras, cuya visión y labor tiene la capacidad de inspirar a otras mujeres”, compartió Saavedra.

Por su parte, Fernando Solís resaltó que la intensión de Grupo Financiero Banorte de apoyar el proyecto “Es Mujer” viene del reconocimiento y admiración por la aportación de las mujeres en diferentes espacios y aseguró que esta exposición sirve para ponerle rostro al esfuerzo y trabajo de mujeres que no sólo han destacado, “sino que no han aceptado un no como respuesta”.

Al evento asistieron muchas de las mujeres fotografiadas para esta exposición, quienes compartieron con los asistentes cómo ha sido desempeñarse en entornos donde la presencia de mujeres es reducida, y cómo esto lejos de desalentarse, se convirtió el motor para seguir adelante y abrir puertas para otras mujeres. Griselda Cervantes, operadora de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, cuyo retrato la muestra a bordo de la unidad que conduce todos los días, aseguró que en sus inicios eran pocas las operadoras y esto a veces generaba desconfianza entre las personas. Hoy, son más de 200 operadoras que brindan servicio y demuestran que no hay limitaciones para que las mujeres se desempeñen en el ámbito que deseen.

Exposición Fotográfica ES MUJER Credito: Max Alonso - Diego Alva - Infobae

“Es un honor para mí representar a mis compañeras. Llevo 17 años conduciendo un autobús y hoy ya somos más de 200 mujeres en el transporte público de la Ciudad de México. Quiero que las mujeres que nos vean en la exposición sepan que sí se puede”, dijo Cervantes emocionada de ver su fotografía en Paseo de la Reforma.

Cada imagen de esta muestra cuenta una historia única de esfuerzo, creatividad y determinación, recordando que el futuro de México se está construyendo con el talento de mujeres que desafían los límites impuestos.

Este es el caso de Eloísa Herrera Quijano, Jefa del Heróico Cuerpo de Bomberos de la estación Iztacalco, quien se dijo inspirada de reunirse con mujeres de profesiones tan diversas, todas mostrando la pasión por su labor.

Eloísa Herrera Quijano, Bombera Primera del Heroico Cuerpo de Bomberos de la estación Iztacalco, observa emocionada la replica de su retrato en la Exposición Fotográfica "ES MUJER". Crédito: Max Alonso - Diego Alva - Infobae

“En el área de bomberos es muy difícil ver mujeres y se cree que nuestra labor es limitada. Pero estoy muy orgullosa, independientemente de que es un trabajo hermoso, siento una gran responsabilidad de mostrar que las mujeres pueden desempeñarse en este ámbito”, menciona Herrera Quijano.

A lo largo de la exposición, fue posible apreciar a Mujeres de todas las edades, quienes posaron para el lente de Gabriela Saavedra, mostrando que el talento no tiene género y que la excelencia profesional es producto del esfuerzo, sin importar quién lo ejerza.

Su presencia en espacios laborales antes reservados para los hombres no sólo redefine el mercado de trabajo, sino que también impulsa un cambio cultural y muestra la gran diversidad que existe a lo largo y ancho de México.

Exposición Fotográfica ES MUJER Credito: Max Alonso - Diego Alva - Infobae

“Ser parte de “Es Mujer” es la oportunidad de visibilizar a las artesanas y diseñadoras textiles de Oaxaca, porque no sólo estamos destacando, también estamos mostrando nuestra identidad cultural. Yo trabajo desde niña y estoy muy orgullosa de pertenecer a una cultura indígena zapoteca, porque a través de los textiles preservamos el legado de nuestras abuelas”, aseguró Roxana Bautista, Diseñadora textil y de moda de Teotitlán del Valle, Oaxaca.

Estas mujeres han demostrado que la precisión y el conocimiento técnico no dependen del género, sino de la preparación y la experiencia. Su presencia en estos espacios redefine el mundo laboral y se convierte en una inspiración tangible para jóvenes que buscan caminos profesionales libres de prejuicios.

Así, Paseo de la Reforma se convirtió el día de hoy en un espacio de tributo visual que inspira a las nuevas generaciones a soñar en grande y sin barreras. Esta exposición estará disponible hasta el 27 de Abril, mostrando los retrato de 100 mujeres mexicanas que son ejemplo del cambio profundo de una sociedad que aprende a valorar el trabajo sin sesgos.