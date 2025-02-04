America Inhouse

Bonos quirografarios: qué son y por que son una apuesta para la sostenibilidad

Este instrumento ha ganado terreno como alternativa de financiamiento gracias a su estabilidad a largo plazo

Guardar
Mercados VisualesIA
La flexibilidad y confianza detrás de los bonos quirografarios. (Infobae)

Los bonos quirografarios han cobrado relevancia en el mercado financiero debido a su flexibilidad y a la confianza que los inversionistas depositan en las empresas que los emiten. Un reciente ejemplo es la colocación de USD $800 millones en bonos quirografarios vinculados a la sostenibilidad por parte de Fibra Uno (BMV: FUNO11), el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande de México y América Latina.

¿Qué son los bonos quirografarios?

Los bonos quirografarios son instrumentos de deuda que no cuentan con una garantía específica o colateral, lo que significa que su respaldo depende únicamente de la solidez financiera y la capacidad de pago del emisor. En otras palabras, los inversionistas confían en la solvencia de la empresa o entidad que los emite, en lugar de contar con activos físicos como respaldo.

Estos bonos suelen ofrecer tasas de interés más altas que otros instrumentos respaldados por garantías, ya que implican un mayor riesgo para los inversionistas. Sin embargo, cuando son emitidos por empresas con buena reputación y estabilidad financiera, pueden convertirse en una opción atractiva dentro del mercado.

Fibra Uno y su emisión de bonos quirografarios

FUNO realizó recientemente una colocación de USD $800 millones en bonos quirografarios en los mercados internacionales bajo la regla 144a/RegS, con el objetivo de pagar anticipadamente su bono con vencimiento en enero de 2026 y extender su perfil de vencimiento hasta 2030.

La emisión se dividió en dos tramos:

USD $300 millones a un plazo de 12 años, con una tasa de interés de 8.25%.

USD $500 millones a un plazo de 7 años, con una tasa de 7.70%.

El interés en estos bonos fue significativo, ya que la demanda superó la oferta en 2.5 veces, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en FUNO.

Compromiso con la sostenibilidad

Monedas apiladas, crecimiento financiero, gráficos de inversión, análisis de datos, ahorro, economía, finanzas, estadísticas visuales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Calificación crediticia: respaldo internacional para la emisión de Fibra Uno- VisualesIA

Lo que hace especial esta colocación es que está vinculada a objetivos de sostenibilidad. FUNO se ha comprometido a certificar su portafolio de propiedades bajo los estándares LEED, BOMA y EDGE, con la meta de alcanzar el 26.6% en 2027 y el 37.7% en 2030.

Esta estrategia refuerza el liderazgo de FUNO en la industria inmobiliaria y su compromiso con prácticas sostenibles, alineándose con las tendencias globales que buscan inversiones más responsables con el medio ambiente.

Calificación y respaldo del mercado

La emisión de estos bonos recibió una calificación de Baa3 por Moody’s y BBB- por Fitch, lo que indica un nivel de riesgo moderado y una expectativa de cumplimiento de obligaciones financieras estable.

Con esta operación, Fibra Uno no solo extiende su perfil de deuda, sino que también reafirma su posición como un jugador clave en el mercado de bienes raíces en América Latina, consolidando la confianza de los inversionistas en su modelo de negocio.

Temas Relacionados

Fibra UnoFUNOdeudabonoinversión

Últimas Noticias

“Queremos que los estudiantes se sientan escuchados”: mural universitario busca promover empatía y salud emocional

La UCV inauguró en su campus Los Olivos el mural “Blindaje para el Cora”, una propuesta que busca convertir el arte urbano en un espacio de reflexión

“Queremos que los estudiantes se sientan escuchados”: mural universitario busca promover empatía y salud emocional

Vender cigarros pirata ya puede llevarte a la cárcel: esto es lo que debes saber

El mercado ilegal del tabaco crece en México, pero vender cajetillas pirata podría salir mucho más caro de lo que parece

Vender cigarros pirata ya puede llevarte a la cárcel: esto es lo que debes saber

Mundial 2026: las decisiones y sorpresas de última hora rumbo al torneo

El regreso de Dick Advocaat a Curazao, las dudas sobre Neymar en Brasil y las listas definitivas empiezan a marcar la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mundial 2026: las decisiones y sorpresas de última hora rumbo al torneo

Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 69.000 personas en Colombia

A bordo de tres unidades móviles de salud, la compañía y la Unión Sindical Obrera (USO) llevaron entre 2023 y 2025 atención médica y servicios de prevención a comunidades en condición de vulnerabilidad social y económica

Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 69.000 personas en Colombia

Google Gemini llega a aulas universitarias: estudiantes exploran IA aplicada al aprendizaje

La Universidad César Vallejo (UCV) desarrolló una jornada académica junto a Google, orientada a acercar la inteligencia artificial a estudiantes y autoridades universitarias

Google Gemini llega a aulas universitarias: estudiantes exploran IA aplicada al aprendizaje

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las reservas del Banco Central alcanzaron su mayor nivel desde 2019

Las reservas del Banco Central alcanzaron su mayor nivel desde 2019

Un nuevo mapa genético del ojo humano revela claves para detectar antes la pérdida de visión

El ministro de Salud anunció un programa para optimizar el diagnóstico y tratamiento del ACV en Argentina

Violenta pelea entre dos jinetes a rebencazos durante la celebración del 25 de mayo en Berazategui

Pánico en Río Negro: una orca confundió a un kayakista con un lobo marino y lo persiguió hasta la orilla

INFOBAE AMÉRICA

El hijo de Costa-Gavras llevará al cine el espectacular robo de joyas al Louvre

El hijo de Costa-Gavras llevará al cine el espectacular robo de joyas al Louvre

República Dominicana: Consejo Judicial convoca a jueces para discutir demandas laborales

Apuñaló a su pareja durante una discusión y fue sentenciada a 30 años de prisión en El Salvador

Alertan por aumento de desapariciones de menores en Honduras

La Conferencia Regional sobre Migración que se realiza en Guatemala abre jornada para consensuar declaración sobre integración y retorno

TELESHOW

Claudia Ciardone y su advertencia a Wanda Nara por Martín Migueles: “No era confiable”

Claudia Ciardone y su advertencia a Wanda Nara por Martín Migueles: “No era confiable”

Yanina Latorre y Lola en Viena: música en vivo, palacios imperiales y la emoción frente a “El Beso” de Klimt

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

Gerardo Romano preocupó a sus seguidores con una foto desde el hospital: el motivo de su internación