Estos son los mejores casinos online de Chile con Webpay 2023

Los casinos online en Chile hoy por hoy son diversos. Ofrecen variedad de ofertas, bonos de bienvenida, múltiples formas de entretenimiento y opciones de pago.

Hoy, el acceso a los juegos de azar por medio de plataformas virtuales se ha hecho más común gracias a la tecnología. Sin salir del hogar y solo teniendo acceso a una conexión a internet y un dispositivo compatible, es posible acceder a plataformas que ofrecen este tipo de entretenimiento.

Particularmente en Chile los sitios con mayor popularidad que ofrecen tanto juegos de casino como apuestas deportivas son los siguientes:

#1 Betsala - www.betsala.com

#2 SpinCasino - www.spincasino.com

#3 JackpotCity - www.jackpotcity.com

#4 SpinBookie - www.spinbookie.com

#5 RoyalVegas - www.royalvegas.com

#6 RubyFortune - www.rubyfortune.com

#7 MegaPari - www.megapari.com

Pero, ¿qué ha hecho que estos lugares ganen tanta relevancia? Para los expertos de apuestas en Chile, sucede que “en cada una de estas plataformas, los usuarios encontrarán distintas formas de divertirse. Por un lado, están los juegos de casino. Los catálogos son amplios e incluyen atracciones clásicas como modernas, desde: slots, ruletas, poker, blackjack, jackpots, entre otros”, explican.

Sin embargo, estos sitios también ofrecen apuestas deportivas. Lo anterior permite a los jugadores hacer pronósticos de todo tipo, en una larga cantidad de disciplinas y probar su suerte alrededor de eventos mundiales y locales que están disponibles.

Así mismo, otra de las causas que ha permitido que esta forma de entretenimiento gane territorio tiene que ver con la facilidad de acceder a estas plataformas. “Hoy se favorece el juego móvil, es decir, utilizando un dispositivo como celulares o tabletas. Las personas prefieren la comodidad y libertad de los móviles sobre la computadora de escritorio. Por eso, existe una gran cantidad de aplicaciones de casino para descargar e instalar”, explican los expertos.

Sumado a dicha facilidad de acceso también se destacan los métodos de pago. Como para disfrutar de la experiencia completa, es necesario disponer de fondos, hoy las plataformas también ponen a disposición de sus jugadores la posibilidad de hacer depósitos y retiros mediate diversidad de métodos virtuales.

Así, para entrar al detalle, a continuación se exponen las características de cada uno de los casinos online de Chile con Webpay 2023:

1. Betsala - www.betsala.com

Betsala es una plataforma que lleva más de 20 años en la industria del juego. Para empezar, el sitio ofrece un bono de bienvenida en forma de apuestas gratis de hasta $30.000, además de recompensas semanales que otorgan más beneficios al usuario. Para lograr hacer el importe de fondos Webpay aparece como el método de pago más destacado, pero la plataforma también permite hacer transferencias bancarias o con tarjetas de crédito.

Con la imagen de Marcelo Salas como respaldo y siguiendo los protocolos de última seguridad y una licencia oficial de juego de Curazao, este sitio, fundado en 2012 y que está registrado en Malta, donde tiene su sede central, ofrece seguridad a sus usuarios.

En cuanto a entretenimiento, Betsala cuenta con una amplia selección de deportes para apostar, incluyendo fútbol, baloncesto, tenis, hockey sobre hielo, béisbol, entre otros. Así mismo permite acceder a una oferta completa de apuestas, tanto pre partido como en vivo y una importante selección de juegos de casino, con proveedores como Play’n Go, NetEnt, Red Tiger, Pragmatic Play y más.

Pero no necesariamente todo es deportes. Betsala también destaca por su oferta en juegos de casino, como tragamonedas, ruleta, blackjack, baccarat y torneos de póker en línea.

2. SpinCasino - www.spincasino.com

Spin Casino es uno de los sitios más completos y prestigiosos en lo que se refiere a juegos de casino. Fue fundado en 2001 y ha estado ofreciendo sus servicios a jugadores de todo el mundo desde entonces.

Su bono de bienvenida se eleva hasta los $600.000, acompañado de promociones y bonos para usuarios regulares. Para tranquilidad de los jugadores, tiene un sistema de cifrado SSL, junto con una licencia de MGA, uno de los organismos más importantes de la industria. También se somete regularmente a auditorías de terceros para garantizar la equidad en sus juegos.

Este casino es conocido porque está dedicado completamente a los juegos de casino, por lo que no cuenta con la posibilidad de hacer apuestas deportivas. Dentro de su oferta de entretenimiento cuenta con más de 600 tragamonedas y juegos de mesa de alta calidad como blackjack, ruleta o sic bo que tienen el respaldo de desarrolladores de software de la industria, como Microgaming y Evolution Gaming.

“Además, el casino ofrece una experiencia de juego móvil fluida a través de su aplicación. De esta manera, se puede jugar en cualquier momento y en cualquier lugar a través de dispositivos móviles ya sea desde la comodidad de tu hogar o mientras estás en movimiento”, explican los expertos de apuestas online en Chile.

Con respecto al dinero, se destaca la disponibilidad de métodos de pago aceptados. Por un lado, están las opciones digitales tradicionales, desde WebPay, tarjetas Visa o Mastercard, Neteller, Skrill, Astropay , entre otras. Sin embargo, cuenta con opciones más específicas de Chile, como Webpay card, Directa 24 y LPG Payment Card.

3. JackpotCity - www.jackpotcity.com

Otro de los sitios más populares en Latinoamérica es JackpotCity Casino. Este casino en línea fue fundado en 1998 y ha estado operando con éxito desde entonces. La plataforma es propiedad de Digimedia Limited y está licenciada y regulada.

Esta plataforma cuenta con una licencia de Kahnawake y un certificado de eCOGRA, un organismo independiente que se dedica a inspeccionar y calificar el funcionamiento de los casinos en línea.

Los usuarios chilenos pueden ingresar a su página web y disfrutar de la oferta de juegos, que supera las 500 atracciones diferentes. Además, cuentan los expertos de casinos en Chile que esta plataforma abre una oportunidad importante en los jackpot progresivos, que cuentan con pozos millonarios.

Además, al registrarse se puede acceder a un bono de bienvenida muy completo, que no tiene una bonificación el primer depósito, sino en los cuatro depósitos iniciales del usuario. Si bien la spolíticas pueden varias de un juego a otro, esto implica que un jugador debe jugar el monto del bono (y en algunos casos el depósito) antes de que pueda retirar cualquier ganancia del bono.

“Por ejemplo, te están ofreciendo un bono de bienvenida del 100% hasta $100 con un requisito de apuesta de 20x, tendrías que apostar el monto del bono 20 veces, lo que equivale a $2,000 en apuestas, antes de poder retirar el dinero a tu cuenta bancaria”, explican los expertos.

Pero tal diversión online no solo esta diseñada para disfrutar desde una computadora, también es posible desde dispositivos móviles, sin importar si se trata de un Android o iOS. Sin necesidad de descargar una aplicación y solo ingresando mediante el navegador del móvil e iniciar sesión en el sitio, es fácil dar inicio a cualquier partida y realizar los importes de dinero por medio de una amplia selección de métodos de pago que incluye las principales opciones digitales, desde Webpay, Skrill, Neteller, Ecopayz, Visa, Mastercard y más.

4. Spinbookie - www.spinbookie.com

“En el caso de Spinbookie, encontramos un sitio de los nuevos con una interesante oferta y servicio”, cuentan los expertos en apuestas online en Chile.

Esto ha hecho crecer la plataforma de manera rápida entre los usuarios, pues además de contar con la sección de casino, que tiene una amplia variedad de juegos entre los que se destacan las tragamonedas, también permite interactuar con otros usuarios reales en mesas de juego.

Además en la sección de apuestas deportivas la plataforma permite a los jugadores probar suerte en deportes como fútbol, tenis, baloncesto, hockey, voley ball, Fórmula 1 e eSports.

Una de las principales ventajas de este casino es que ofrece excelentes cuotas para apostar.

También conocidos como cuotas o odds, estos son una forma de expresar la probabilidad de un resultado en las apuestas deportivas. O sea, indican cuánto dinero se puede ganar si la apuesta resulta ganadora.

En el formato americano, las cuotas se expresan como un número positivo o negativo, como +150 o -200. Un número positivo indica cuánto se puede ganar si el usuario apuesta $100, mientras que un número negativo indica cuánto se debee apostar para ganar $100.

En ese sentido, si se está jugando un partido de Chile con Colombia en la Copa América y el usuario ve que las cuotas son de +150 para el equipo local y -200 para el equipo visitante, esto significa que si apuesta $100 en el equipo local y gana, obtendrá $150. Por otro lado, si un usuario apuesta por el equipo visitante debes apostar $200 para ganar $100.

Spinbookie también ofrece bonos para principiantes en la plataforma. Estos, de acuerdo a la actividad que se prefiera, pueden variar. Sin embargo, para los juegos de casino, la promoción otorga hasta $350.000 en bonificaciones durante los primeros tres depósitos. En el caso de las apuestas, el bono es de 100% hasta $70.000.

Finalmente, es de destacar que esta plataforma cuenta con una licencia de juego que pertenece a Curazao Gaming y además permite depositar o retirar dinero con métodos como Webpay, tarjetas Visa, MasterCard y Maestro, Neteller, Interac, Srkill, Paysafecard, LPG Payment Card, entre otros.

5. Royal Vegas - www.royalvegas.com

Este casino ofrece una amplia variedad de juegos, incluyendo tragamonedas, juegos de mesa como blackjack, ruleta, baccarat y craps, juegos de casino en vivo y video póker. Los juegos son suministrados por el proveedor de software Microgaming, uno de los líderes en la industria de los juegos en línea.

Su bono de bienvenida se divide en tres depósitos, que incluyen saldo de bonificación y giros gratis para distintos juegos que van cambiando cada mes.

Según los expertos en apuestas online de Chile, los slots se llevan el foco principal de la plataforma con juegos como Ancient Fortunes: Zeus, 9 Masks of Fire y Break da Bank Again.

Sin embargo, las opciones son muy amplias, con ruletas, blackjack, baccarat y más para elegir, y con el formato de casino en vivo disponible es también posible lograr la interacción social entre los jugadores y los crupieres en vivo, creando una experiencia social y emocionante.

Así mismo, como la seguridad es muy importante, en Royal Vegas Casino cuentan con un sistema de cifrado SSL de última generación, un certificado eCOGRA y una licencia de juego de MGA, lo que significa que el usuario puede apostar utilizando métodos de pago que incluyen Webpay, Mastercard, Visa, Much Better, ecoPayz, Neteller, Skrill y algunas criptomonedas sin miedo a que sus fondos desaparezcan o no poder hacer los retiros.

6. Ruby Fortune - www.rubyfortune.com

El sitio de Ruby Fortune está cumpliendo 20 años de funcionamiento en el mercado y hoy cuenta con más de 450 juegos de casino diferentes que esperan a los usuarios con diversidad de tragamonedas, ruletas, blackjack, póker, entre otros juegos.

Como para los expertos de Ruby Fortune, el juego móvil es una de las prioridades, ofrecen su propia aplicación, así como también un diseño web que se adapta automáticamente a las pantallas de cualquier dispositivo Android o iOS.

La seguridad está garantizada mediante la licencia de juego de Kahnawake, la certificación de eCOGRA y el sistema SSL de cifrado. Los métodos de pago incluyen las opciones típicas, como tarjetas Mastercard y Visa, Webpay, Skrill, Neteller y Trustly.

Además de su oferta de juegos, Ruby Fortune ofrece una variedad de bonos y promociones a sus jugadores, incluido un bono de bienvenida para nuevos jugadores, promociones mensuales, bonos de recarga y un programa de fidelización.

En cuanto al bono de bienvenida, por ejemplo, se trata de 450.000 CLP, con un depósito mínimo de 70.000 CLP y con un requisito de apuesta de 70x. “Esto es un poco alto para la industria, pero es posible de alcanzar, según los juegos que te gusten y cuánto estés dispuesto a jugar”, explican los expertos en casino online de Chile.

Finalmente, la plataforma cuenta con un equipo para resolver problemas y contestar dudas que puedan surgir sobre el funcionamiento del casino las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

7. Mega Pari - www.megapari.com

Con poco más de 4 años en el mercado y con una licencia de juego de Curazao Gaming, este portal de apuestas si bien no cuenta con un diseño de la plataforma tan atractivo, cuenta con una oferta de juegos predominante.

En cuanto a apuestas deportivas, es posible encontrar todas las disciplinas y eventos de todas partes del mundo. Así mismo, en cuanto a casino, el usuario también puede llevarse la mejor experiencia con slots, ruletas, juegos de cartas, etc.

Cabe recordar que el bono de bienvenida de este portal es de $145.000, pero cuenta con una amplia selección de ofertas y promociones para todos los jugadores. Así mismo, entre los métodos de pago se destacan Webpay, Banco de Chile, Santander, Caja Vecina Jeton y Astropay, junto con una amplia selección de criptomonedas.

La importancia de los métodos de pago

Para participar de los casinos online y disfrutar de la experiencia completa, es necesario disponer de fondos en la cuenta. Para ello, este portal ofrece distintos métodos de pago como Webpay. Este se destaca porque funciona digitalmente de manera gratuita y segura brindando acceso fácil a todos los usuarios, especialmente a aquellos que no cuentan con otras billeteras online. Además genera cupones de pago, que se pueden completar al instante sin importar el lugar de destino.

Licencias y regulaciones en Chile 2023

Aunque en Chile la SCJ es la entidad encargada de regular y supervisar los casinos físicos, actualmente no tiene autoridad para otorgar certificaciones a los casinos en línea locales. Sin embargo, para garantizar la seguridad de los usuarios, algunas plataformas recurren a licencias oficiales internacionales, como MGA, Curazao, entre otras.

Gracias a estas licencias, los usuarios chilenos pueden acceder a las plataformas de juego de manera legal, en lo que se conoce como casinos off-shore. “Debido a la importancia y el crecimiento de la industria del juego online, se espera que, en el corto o mediano plazo, Chile establezca sus leyes y normativas respecto a los casinos para comenzar a otorgar permisos locales que den aún más seguridad a los jugadores chilenos”, explican lso expertos de apuestas online de Chile.

Preguntas Frecuentes

¿Es legal el juego en Chile?

El juego en línea en Chile no está específicamente regulado por la ley, por lo que se encuentra en una especie de “zona gris” legal. En otras palabras, no existe una ley que prohíba o permita explícitamente el acceso a las casas de casino online.

Sin embargo, los usuarios pueden participar de manera legal en sitios con licencias internacionales de juego. En ese sentido, es muy importante que elijan casinos con buena reputación, desarrolladores de software conocidos para no caer en estafas o tener problemas con la seguridad de las transacciones que llevan a cabo.

¿Cuáles son los mejores casinos para apostar en Chile?

Los mejores sitios para jugar en Chile son Betsala, Spin Casino, JackpotCity, SpinBookie, Royal Vegas, Ruby Fortune y MegaPari. Para elegir el que mejor se ajuste, es mejor asegurarse previamente de que el casino en línea esté autorizado y regulado por una entidad de juego reconocida.

Igualmente, que el sitio web del casino tenga medidas de seguridad adecuadas, como la encriptación de datos SSL y la protección contra el fraude y el robo de identidad, y que ofrezca una amplia selección de juegos, incluyendo tragamonedas, juegos de mesa, juegos de cartas y juegos en vivo, es importante para identificar cual es el más apropiado.

¿Se puede pagar con Webpay en casinos de Chile?

Sí. Webpay es uno de los métodos aceptados por los casinos en mención. En ese sentido, es una de las mejores opciones disponibles para los usuarios. Webpay utiliza tecnología de encriptación para proteger tu información personal y financiera del usuario, lo que significa que los datos sensibles están protegidos durante la transacción. También, Webpay ofrece tarifas de procesamiento de pagos competitivas, por lo que realizar transacciones no implica asumir altas comisiones y permitiendo al usuario destinar los recursos para jugar, en vez de gastar procesando pagos.

¿Puedo conseguir bonos en los casinos con Webpay en Chile?

Sí. Con el uso de Webpay es posible realizar depósitos para acceder a estas bonificaciones. Los bonos de bienvenida ofrecen una cantidad adicional de dinero que se puede usar para jugar en el casino preferido del usuario permitiendo ampliar sus posibilidades de ganar y prolongar su tiempo de juego. Esto también puede ser muy útil para ayudar a los nuevos jugadores a conocer mejor el casino en línea, sus juegos y características sin arriesgar su propio dinero.

Por ejemplo, la mayoría de las tragamonedas y los juegos de cartas tienen distintas versiones demo de los juegos, lo que significa que es posible jugar sin arriesgar dinero. De esta manera, el usuario se puede familiarizar con las reglas y el funcionamiento del juego antes de apostar. La única desventaja de esto es que si el usuario gana no recibirá ninguna compensación.