La transformación musical de Rihanna en fotos hasta mostrar a su adorable bebé en TikTok

Muy pocos cantantes han logrado mantenerse vigentes en la industria musical pese a sus ausencias de los escenarios y sus escándalos personales. Tal es el caso de Robyn Rihanna Fenty, quien ha demostrado que su talento es más fuerte que cualquier polémica, pues con tan solo 17 años logró conquistar al mundo entero con su primer sencillo y aunque se retiró temporalmente durante seis años, regresó más fuerte que nunca con un espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LVII, donde hizo historia al convertirse en la primera mujer en presentarse embarazada.

Desde la primera vez que su nombre sonó en estaciones de radio hasta su participación estelar en la final del fútbol americano organizada por la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés), la oriunda de Barbados ha evolucionado como artista en todos los sentidos. Y es que tanto sus canciones, como sus conceptos visuales e icónicos looks han marcado tendencia entre sus fans convirtiéndola en una de las artistas con mayor impacto a nivel internacional.

La cantante fue descubierta por el productor musical Evan Rogers, quien tras escucharla cantar temas de Mariah Carey y Destiny ‘s Child buscó a su madre para pedirle permiso de grabar unas pista y mandarlas a disqueras. (Foto archivo)

“Pon de Replay”, el sencillo que despuntó su carrera

Rihanna todavía era menor de edad cuando debutó como cantante con su primer álbum de estudio Music of the sun (2005) bajo el sello Def Jam Reccordings. Entre las 14 canciones que lanzó destacó una en especial no solo por el impacto que tuvo en el público -en cuestión de semanas se posicionó en los primeros lugares de las listas de popularidad-, también porque marcó el rumbo que tomaría la oriunda de Barbados en su carrera.

Y es que con Pon de Replay propuso fusionar ritmos caribeños con música pop, su principal característica como cantante. Rihanna cautivó con su tema dance-hall y llamó la atención de los amantes del género con su look compuesto por prendas características de la época, principalmente jeans a la cadera, una melena castaña y ondulada, además de un maquillaje casi natural.

La artista tenía 17 años cuando grabó el videoclip de su primer sencillo. (Captura YouTube: Rihanna)

La intérprete de Umbrella siguió una moda que existía entre las principales exponentes del pop de aquel entonces: las ombligueras. En diversas ocasiones Christina Aguilera, Britney Spears y Beyoncé posaron para las cámaras luciendo su vientre al descubierto. Llevar el cabello suelto o usar coletas bajas también era algo muy común en el 2005, además de llevar muchas pulseras en una sola mano.

Rihanna recuerda con mucho cariño esa época de su vida: “Gracias a todos por el amor que hay en este hasta hoy. ¡Es alucinante! Parece como si fuera ayer y yo estuviera temblorosa en los pasillos de Def Jam esperando para mi audición con Jay. Pon de replay es donde todo comenzó... 15 años después estoy aquí porque Dios me llevó hasta ustedes y ustedes me sostuvieron, me apoyaron, me toleraron, me amaron”, escribió en sus historias de Instagram con motivo del aniversario de su debut.

Rihanna ganó un Grammy en la categoría "Record Of The Year" por "Umbrella" en la 50th entrega anual que se llevó a cabo el 10 de febrero de 2008. (Foto: REUTERS/Mike Blake/)

Rihanna se ha mantenido fiel a su ritmo y estilo

Desde que Rihanna probó las mieles del éxito con su primer álbum continuó trabajando en su carrera musical. Fue así que logró tener una participación especial en Triunfos Robados 3, donde grabó un videoclip especial de Pon de Replay con los protagonistas del drama juvenil. Entre presentaciones, firmas de autógrafos y entrevistas lanzó dos discos más: A girl like me y Good girl gone bad.

Fue precisamente en este último lanzamiento donde volvió a reventar las listas de popularidad con Umbrella, una de sus canciones más populares hasta la actualidad. Tras aparecer con su cabello castaño y cambiando entre ondulaciones y pelo lacio, la cantante refrescó su imagen con otra tonalidad más oscura y un corte a ras del cuello.

Con el paso del tiempo Rihanna optó por probar nuevos ritmos en sus canciones sin dejar atrás su sello característico. Fue así que comenzó a introducir rap en temas como Love the way you Lie (junto a Eminem) o What’s my name? en Loud. El disco de 2010 enloqueció a sus fans porque además de su drástico cambio en sus melodías, apareció con una melena roja que, con ayuda de labiales del mismo color, resaltó su tono de piel.

La transformación de Rihanna fue bien recibida por sus fans, quienes considerando un acierto haber incluido rap en sus canciones. La cantante mantuvo su look durante unos años más hasta 2016, cuando estrenó el que es considerado como su último disco antes de su retiro temporal, Anti. Fue en esta producción donde reapareció tras su escandalosa separación de Chris Brown con temas como Work, Close to you y Desperado.

La sombre negra y el gloss han sido característicos en los looks de la cantante. (Captura YouTube)

Durante 18 años de trayectoria artística Rihanna ha conquistado multitudes con canciones pop, rap y R&B Soul cargadas de ritmos caribeños. Con su sello característico se ha presentado en los escenarios más importantes del mundo y, de acuerdo con la revista Rolling Stone, ocupa el lugar 68 entre las 200 mejores cantantes de todos los tiempos.

También cuenta con 33 nominaciones en los Grammy, de los cuales ha ganado nueve. Ha ganado dos veces premios Brit, 11 Premios American Music Awards y siete Billboard.

Rihanna presentó a su bebé en TikTok

Como pocas artistas, Rihanna es muy activa en sus redes sociales. Y es que además de promocionar sus productos de maquillaje Fenty Beauty, también suele compartir fotografías y videos de sus quehaceres cotidianos. Gracias a ello, sus fanáticos han podido aplaudir desde sus outfits más elegantes para eventos de prestigio hasta sus prendas más cómodas, incluso, alguna que otra pieza de lencería de SAVAGE X FENTY.

Por ejemplo, desde que la intérprete de This is what you came for confirmó su romance con A$AP Rocky en 2020 no ha parado de subir imágenes donde aparecen juntos. Esta acción tomó por sorpresa a sus seguidores de Instagram, pues solía mantener su vida privada lejos delos reflectores, especialmente después del tormento que vivió junto a Chris Brown.

(Foto Instagram: @rihannaofficiall)

Rihanna se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida y habría tomado la decisión de compartirlo con el mundo. Fue así que se atrevió a presumir los cambios físicos que vivió durante la dulce espera de su primogénito -que nació en mayo de 2022- hasta sus primeros balbuceos. Y es que semanas antes de presentarse en el Super Bowl LVII abrió su cuenta de TikTok para subir el primer video de su hijo, quien con tan solo siete meses enamoró a todos con sus sonrisas.

Pero eso no fue todo, cuando todo el mundo moría de ansias por disfrutar del esperado regreso de Rihanna a los escenarios con un espectáculo especial para la NFL, la artista sorprendió anunciando su segundo embarazo. Con una gran sonrisa en su rostro y el apoyo incondicional de A$AP Rocky en la cancha, presumió su baby bump arriba de una plataforma flotante.

La cantante anunció que está embarazada por segunda ocasión durante el intermedio del Super Bowl LVII.

¿Qué se sabe sobre el lanzamiento de su nuevo disco?

La cantante concedió una entrevista para la revista Vogue donde confesó que se encuentra en planes para el lanzamiento de su nuevo disco, pues durante los seis años que estuvo fuera del ojo público continuó haciendo música y considera que ya es tiempo de compartirla con sus fans. Sin profundizar en detalles, aseguró que hará todo lo posible para que la producción sea mejor que Anti porque “Si no es mejor que eso, entonces ni siquiera vale la pena”.

Mientras tanto, todos sus fans pueden disfrutar de Lift me up, una canción que lanzó especialmente para el soundtrack de Black Panther Wakanda Forever.

