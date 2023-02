El impresionante abrigo rojo que Rihanna usó en el Super Bowl tiene un significado conmovedor

Rihanna se convirtió en la primera mujer embarazada en hacer un show de medio tiempo para el Super Bowl. (Foto: REUTERS/Brendan Mcdermid)

Tras varios años intentando que Rihanna aceptara presentarse en el Half Time del Super Bowl, la estrella de Barbados por fin aceptó gracias a Jay Z. Desde que los organizadores del evento deportivo anunciaron su participación estelar se levantaron altas expectativa entre sus fans y público en general, pues no solo sería su regreso a los escenarios después de aproximadamente seis años de su último concierto, también sería su primer show después de convertirse en madre por primera vez.

Todos esperaban que su espectáculo estuviera repleto de coreografías que acompañaran sus canciones más sonadas, pero no fue así. Aunque destacó en medio de sus bailarines que entregaron todo sobre el escenario, lo que más llamó la atención fue que indirectamente anunció la dulce espera de su segundo hijo junto a A$AP Rocky.

Además del inigualable talento de Rihanna, su show se caracterizó por sus sencillas coreografías. (Foto: REUTERS/Caitlin O'hara)

Poco importó que Rihanna estaba arriba de una plataforma voladora, pues las miradas se enfocaron en descubrir si estaba embarazada o no. Y es que hasta ese momento no había revelado que se embarazó por segunda vez después de aproximadamente dos meses de haber recibido a primogénito, pues se esperó hasta el show que tenía pactado para anunciarlo al mundo entero.

Para ello, la intérprete de Umbrella presumió su baby bump de aproximadamente cuatro meses de gestación con un outfit monocromático rojo de integrado por un body traslúcido, un top, unos pantalones holgados, unos tenis con soporte y dos abrigos.

Fue precisamente uno de esos abrigos el que acaparó los titulares por algo más que publicidad. Se trata del gran coat rojo brillante que usó Rihanna cuando interpretó Diamonds para cerrar su show de medio tiempo en el Super Bowl LVII. Y es que no solamente se trata de una pieza exclusiva de Norma Kamali, pues tiene un significado muy especial para la cantante de Barbados.

Fue la propia artista quien recurrió a sus redes sociales para explicar la poderosa y conmovedora razón por la cual decidió subir al escenario con esa prenda en especial. Se trata de una pieza favorita de André Leon Talley, un periodista estadounidense reconocido por romper brechas para que la comunidad afroamericana tuviera acceso al mundo de la moda.

(Captura Instagram)

Y es que durante su trayectoria se desempeñó como editor de Vogue abriendo espacios para la diversidad cultural. Asimismo, apoyó a artistas afrodescendientes como Rihanna, con quien forjó una gran amistad hasta sus últimos días de vida (murió el 18 de enero de 2022). Fue por esa poderosa razón que la oriunda de Barbados decidió rendirle un homenaje durante su show más esperado.

Por qué nadie notó el embarazo de Rihanna en los Globos de Oro 2023

Desde que la intérprete de We found love terminó su controversial romance con Chris Brown ha procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, ocasionalmente comparte imágenes de su familia a través de sus redes sociales o posa con el rapero A$AP Rocky en eventos de renombre. Pese a ello, nadie notó que se encuentra nuevamente embarazada hasta su show en el Super Bowl LVII.

Algo similar ocurrió en la conferencia de prensa que dio previo al Super Bowl, pues apareció con un enorme abrigo negro. (Foto: Chelsea Lauren for the HFPA/© HFPA/Handout via REUTERS )

Y es que el domingo 12 de febrero no fue la primera vez de este 2023 que la cantante fue captada por cámaras de televisión. Fue el 10 de enero cuando desfiló por la alfombra roja de los Globos de Oro junto por su participación estelar en el soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever con el tema Lift Me Up.

Su embarazo habría quedado en secreto gracias a que usó un voluminoso vestido negro con un gran abrigo y un collar gargantilla de diamantes. La silueta del vestido de Schiaparelli y su penetrante color negro permitieron ocultar el vientre de Rihanna.