La razón por la cual Rihanna no cobró su increíble show en el Super Bowl

Rihanna durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 12 de febrero de 2023, en Glendale, Arizona. (Foto AP/Matt Slocum)

Rihanna volvió, luego de 9 años, a los escenarios en el show de medio tiempo del Super Bowl el pasado domingo. Pero como es habitual en esta presentación, lo hizo de forma gratuita.

“No pagamos a los artistas”, dijo un portavoz de la NFL a Forbes en 2016. “Cubrimos los gastos y los costos de producción”.

Brian McCarthy, vicepresidente de comunicaciones de la NFL, confirmó a Newsweek que la liga cubre “todos los costos asociados con el espectáculo”, y aunque los artistas no reciben una tarifa por aparición, se les paga la escala sindical, que es un salario mínimo garantizado por contrato colectivo, explicó la revista People.

El medio además comentó que para muchos artistas, la exposición y la oportunidad de actuar ante multitudes cada vez más grandes bien valen el viaje; El Super Bowl del año pasado fue visto por 112,3 millones de espectadores, según Nielsen y datos de transmisión de NBC, y el enfrentamiento de este año estaba listo para obtener índices de audiencia aún más altos, informó Los Angeles Times.

Sección especial de TikTok muestra cómo fue el show de medio tiempo del Super Bowl con Rihanna

El espectáculo de medio tiempo de Rihanna fue visto por 118,7 millones de personas para convertirlo en el segundo Super Bowl con más vistas. La actuación de Katy Perry en 2015 tiene el récord de 121 millones.

Los artistas a menudo ven un aumento en las ventas inmediatamente después del espectáculo, así como la oportunidad de aumentar sus seguidores en las redes sociales.

Pero en esta ocasión la artista además promocionó su marca Fenty Beauty. En un momento que desde entonces se volvió viral, Rihanna retocó su maquillaje usando un compacto de su línea de belleza. También completó su look de belleza con un nuevo lápiz labial líquido, llamado “MVP”, que se lanzó en línea durante el medio tiempo.

Si bien a Rihanna no se le pagó por sus contribuciones, los bailarines profesionales que bailaron al ritmo de su música sí, al menos según el antecedente que SAG-AFTRA le dio a Los Angeles Times en 2021.

Los bailarines que acompañaron a la artista recibieron pago por su presentación. (Foto AP/David J. Phillip)

“SAG-AFTRA y los productores del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl se reunieron y tuvieron una conversación abierta y franca, y acordaron que no se pedirá a ningún bailarín profesional que trabaje gratis como parte del espectáculo de medio tiempo. SAG-AFTRA asesorará a nuestros miembros bailarines profesionales que no deberían estar ensayando o trabajando en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl sin compensación”, se lee en el comunicado. “Estamos agradecidos con Roc Nation, su productor y, en particular, con nuestro miembro Jay-Z, por su colaboración y compromiso con los artistas profesionales. Como sindicato, creemos que todos los participantes que trabajan deben recibir un pago y una compensación por su trabajo”.

Un anuncio inesperado

Al momento de dar paso a su éxito Diamonds, la cantante finalizó su participación anunciando su segundo embarazo de manera sutil al dejar al abrir su gabardina y dejar expuesto su abultado vientre entre fuegos artificiales rojos y en su plataforma, sobre el público y sus bailarines, que ejecutaron la vistosa coreografía que fue diseñada y dirigida por la afamada bailarina Parris Goebel, líder del grupo.

De este modo, en plena actuación la estrella pop dejó saber a sus miles de fans en todo el mundo que se encuentra en la espera de su segundo bebé. De inmediato las redes sociales enloquecieron y el comentario general fue que el anuncio de un nuevo embarazo ha sido la mejor sorpresa que la artista pudo haberle dado a sus fanáticos.

Además la intérprete se convirtió en la primera figura en actuar embarazada en la fiesta deportiva que es vista cada año por millones de teleespectadores en el mundo.

